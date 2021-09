Con precios inestables el mercado local de lana sigue en espera

Los precios de la lana en el mercado australiano volvieron a bajar en la última semana. El Indicador de Mercados del Este (IME) cayó el martes de US$ 10,05 el kilo base limpia a US$ 9,88, y el miércoles 15 se apreció 0,3% para cerrar en US$ 9,91 el kilo, otra vez por debajo de la franja de US$ 10.

En este último remate la mayoría de las categorías registró alzas de precio en un rango de entre 0,1% para las 21 micras y 1,9% para las lanas de 30 micras, mientras que las categorías de 17 y 17,5 micras mostraron bajas. La lana de 21 micras cotizó a US$ 9,26, un incremento de 0,1% y las lanas de 28 micras aumentaron a US$ 3,31 -un incremento de 1,2%- según detalla el reporte del SUL. A nivel local, “la oferta está quieta y expectante por una mayor demanda y mejores precios”, señaló Ricardo Stewart, presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay. La expectativa está puesta en una estabilización de los valores “porque ha habido remates al alza y a la baja, y no hay una corriente de pedidos del exterior”. Rodrigo Granja, presidente de la Sociedad de Criadores de Corriedale, indicó que en el mercado de lanas medias, que están más trabajadas en finura, ha habido algunos precios que han seducido a los productores a comercializar, mientras que en las lanas más tradicionales se siguen esperando signos del mercado y la aparición de nichos para colocar el producto. Si bien todo indica que el panorama es mejor para las lanas más finas no se armó aún una corriente de valores que justifique entrar al mercado para los productores uruguayos. Para que los negocios se muevan se esperan alcanzar precios en el entorno de los US$ 6 el kilo para grifa verde de 20 micras, y para las lanas con certificaciones a partir de US$ 7 y US$ 8 el kilo para las lanas de 19,5 micras. Leé también Casi todos los grandes premios del Texel los cosechó cabaña Illescas