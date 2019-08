Buscando sorprender al mundo, Los Teros empiezan su despedida para Japón

El último mes Los Teros lo atravesaron en un intenso silencio. Encerrados en el laboratorio del Estadio Charrúa, realizaron una preparación como nunca antes. El objetivo: la copa del mundo de Japón, en la que debutarán el 25 de setiembre ante Fiji a las 2 de la mañana, hora uruguaya.

Todo se está haciendo en serio. Primero. el régimen profesional: el plantel está entrenando cada día entre las 8 y las 16. Eso se sostiene en los contratos profesionales que firmaron con la URU la mitad de los jugadores, mientras que otros reciben viáticos y otros apoyos. De todos modos no se tratan de contratos millonarios, ni mucho menos, por lo que todos están haciendo esfuerzos enormes para encarar esta preparación full time.

Además, para esta etapa se sumaron varios profesionales de primera línea en calidad de asesores. El de mayor perfil es el galés Craig White, ex preparador físico de los British & Irish Lions y de la selección de Gales, entre otros equipos. Ya había trabajado con Uruguay para el Mundial 2015, y ahora volvió para ayudar a que el equipo suba un escalón en el rendimiento físico, pensando en el durísimo desafío que tienen enfrente: Fiji, Georgia, Gales, Australia.

Pero además, también se han incorporado los argentinos Pablo Bouza y Federico Todeschini. El primero, integrante del anterior cuerpo técnico de Los Pumas, para apoyar en los trabajos de line. El segundo, uno de los mejores pateadores de la historia de Los Pumas, para ayudar en el juego con el pie.

Ahora llega el momento del ablande, y de empezar a sumar minutos de juego. El primer rival será Sudamérica XV, este sábado a las 14, mientras que el viernes 30 vendrá Brasil y la despedida será ante Argentina XV, el sábado 7.

Por toda esa intensidad de la preparación, seguramente este sábado no se vea la mejor versión del equipo. Habrá que tener paciencia entonces para que el equipo se vaya soltando, pensando que la gran meta está en Japón, más específicamente en los dos primeros partidos: Fiji y Georgia. Porque este plantel, que ha cumplido cada meta que se ha planteado, ahora quiere ir al Mundial a dejar huella, a mostrar el mismo juego de propuesta que lo llevó al Mundial y a dar el gran golpe y ganarle a Fiji y a Georgia.

De todos eso habló en la siguiente entrevista el entrenador de Los Teros, Esteban Meneses.



¿Arrancó la recta final, cómo lo viven?

Pasó la primera parte, la pretemporada, en la que hicimos foco en la técnica individual, pero sobre todo mejorar físicamente, levantar un escalón respecto a la preparación del año. Ahora empieza la parte del equipo, basándonos en volcar ese crecimiento físico al juego. También estamos analizando los partidos que vienen jugando Fiji, Australia, y ahora Georgia. Pero el foco está en el juego de Uruguay, en mejorar el juego.

¿Qué va a poder ver la gente el sábado?

No es por atajarme pero los chicos vienen de una preparación intensa así que la coordinación de equipo es lo que empezaremos a trabajar. Quizás nos cueste un partido o dos verlo en cancha.

En los tests de preparación se han visto muchos altibajos en los equipos.

Todos están saliendo de pretemporada, cerrando un año y abriendo otro. Nosotros tuvimos unas semanas de descanso después de junio y arrancamos la preparación física. Lo que nos va a costar es esa coordinación de equipo. Hay jugadores que han subido de kilos, se va a notar, pero esta bien que así sea. Hay que tener la paciencia de que las cosas van a salir a partir del rodaje de este mes.



Han hecho trabajos específicos con asesores externos. ¿Cómo lo evaluás?

En el line Pablo (Bouza) vino a sumar al trabajo que estamos haciendo. No vino a cambiar si no a mejorar nuestro sistema de line, que es el mismo que hace Argentina, que él lo hizo con Jaguares y Pumas. Vino a aportar cómo seguir mejorando, teniendo en cuenta el nivel de detalle que vamos a encontrar. Vino en el momento justo, y se ha notado un cambio importante en la velocidad de lanzamiento y de ir arriba del jugador. En el line y el scrum la pelota debe estar en menos de dos segundos disponible para jugar. Sobre todo por el tipo de scrum que vamos a encontrar, muy duro. Hoy las reglas y el juego ayudan a que la pelota salga rápido. En el line Pablo aportó mucho en llegar y tirar, que la plataforma esté rápido arriba y que dure pocos segundos.



¿Cómo ves los cambios reglamentarios en el scrum? ¿Ayudan o complican a Uruguay?

Lo vamos a ver ahora, no hemos tenido partidos con esas reglas pero sí lo entrenamos con el referee Pancho González. Al principio costó la adaptación, pero Cochi (Durán, Dt de scrum) lo viene trabajando para tomar eso a favor y que nos ayude en la velocidad de salida. Habrá un espacio para que haya más contacto, antes había que agarrarse, ahora no. Ahora no hay ni que tocarse con el contrario y va a favorecer que los equipos se golpeen más. Es algo en lo que vamos a ponerle más foco para no tener infracciones ahí.



Al empezar la preparación el plantel se reunió y definió sus objetivos para el Mundial. ¿Cuáles seán?

El plantel se propuso el objetivo de realmente ser consecuente con lo que nos llevó a la copa del mundo. Con el estilo de juego que propuso Uruguay desde 2016, que nos permitió ganarle a Canadá para clasificar. No traicionarnos. La preparación fisica fue acorde a eso. La huella que queremos dejar es ser protagonistas en la situación que nos toque. Si nos toca defender, salir con protagonismo, y lo mismo en ataque. Lo que estamos trabajando mucho en la parte mental, física, técnica, atacar cada situación de juego. No podemos ir a defender a un mundial, sí a atacar sin la pelota y sí a ser protagonistas. Esa es la huella que queremos dejar en Japón.

Requiere mucha intensidad los 80 minutos.

Y mucha presión. Estamos entrenando de esa manera, hoy el staff físico es de primer nivel mundial, nos preparan para eso. Lo hablamos y nos pusimos de acuerdo.

¿El objetivo es ganar los dos primeros partidos?

Totalmente. Los dos primeros partidos salir con ese protagonismo, a buscar el partido. Después habrá que definir la estrategia, como lo buscaremos, pero el objetivo de Uruguay son esos dos primeros partidos y después quedan Australia y Gales que hay que aprovechar la oportunidad de jugar esos partidos. Tenemos claro que si cedemos el protagonismo la vamos a pasar mal. El protagonismo tiene que ser la bandera de Uruguay para ser consecuentes con lo que nos trajo a la copa del mundo.

Los objetivos son grandes para los dos primeros partidos, con la dificultad extra de que hay solo cuatro días de descanso, por lo que se necesita un plantel parejo.

Los 31 que van y los cuatro o cinco que quedan a la orden tienen que estar muy arriba porque va a ser muy exigente el nivel. Encima terminamos el partido con Fiji y tenemos un viaje de seis horas. Ahí el plantel tendrá que responder y salir a buscar el partido con Georgia con ese protagonismo, los 31 jugadores. Que el plantel esté lo más parejo posible. Hoy hay puestos que da lo mismo que juegue uno u otro. A mi y al staff nos deja tranquilidad de que los 31 que viajan están muy parejos. Si hay uno mejor es por un detalle, por más experiencia.

¿Cómo se maneja la ansiedad de jugar el Mundial y de quedar en el plantel definitivo de 31?

Todos tenemos una ansiedad grande, pero el tema es canalizarlo por el lado de la preparación. Hoy entrenamos de 8 a 16 diariamente y todas son oportunidad para mostrarse. Cada vez que se entrena es una oportunidad. Lo tomamos así, en cada parte del entrenamiento hay un entrenador mirando, mirando el video, pronto para darle una devolución al jugador. Hoy hay 35 jugadores preparándose y tienen todos la misma ansiedad. pero están focalizados en canalizar esa ansiedad y esos nervios que a veces te juegan una mala pasada, en que el jugador se prepare de bien técnicamente.

Detalles

URUGUAY-SUDAMÉRICA XV

Uruguay: 1. Mateo Sanguinetti, 2. German Kessler, 3. Juan Pedro Rombys; 4. Ignacio Dotti, 5. Manuel Leindekar; 6. Juan Manuel Gaminara (C), 7. Santiago Civetta, 8. Manuel Diana; 9 Agustin Ormaechea, 10. Felipe Berchesi; 11. Rodrigo Silva, 12. Andres Vilaseca, 13. Juan Manuel Cat, 14. Nicolas Freitas; 15. Gaston Mieres. DT: Esteban Meneses

Brasil: 1 Lucas Abud (Brasil), 2 Wilton Murilo (Brasil), 3 Joel Ramírez (Brasil); 4 Luiz Vieira (Brasil), 5 Federico Gutiérrez (Argentina), 6 Ignacio Silva (Chile), 7 Martín Sigren (Chile), 8 de Arruda (Brasil); 9 Alfredo Pueyrredón (Argentina), 10 Joshua Reeves (Brasil), 11 Nicolás Coronel (Argentina), 12 Vicente Ayarza (Chile), 13 Felipe Sancery (Brasil)(capitán), 14 Facundo Pueyrredón (Argentina); 15 Tomás Albornoz (Argentina). DT: Daniel Hourcade (ARG)

Suplentes URU: 16. Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18. Diego Arbelo, 19. Diego Magno, 20. Gonzalo Soto Mera, 21. Santiago Arata, 22. Felipe Etcheverry, 23. Federico Favaro, 24.- Tomas Inciarte, 25.- Leandro Leivas, 26.- Juan Diego Ormaechea, 27.- Leandro Segredo, 28.- Manuel Ardao

Suplentes SUD: Mauro Genco (Argentina), Augusto Bohme (Chile), Matías Dittus (Chile), Carlos Ángulo (Colombia), Alfonso Zottola (Argentina), Matías Gómez Vara (Argentina), Kalim Ayub Burlli (Argentina), Alejandro Torres (Argentina), Sergio Espínola (Argentina)

Hora: 14:00

TV: Directv y vera+