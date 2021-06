Cónsul uruguayo en Miami: "Esperemos que los que están desaparecidos estén sanos y salvos y que no haya ningún uruguayo más"

El cónsul uruguayo en Miami, Eduardo Bouzout, confirmó este jueves que son tres los uruguayos que están desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Miami: por un lado, una anciana que vivía con su familia de forma permanente en el edificio y, por otro, un matrimonio que había ido a esa ciudad a visitar a su hijo. "Esperemos que los que están desaparecidos estén sanos y salvos y que no haya ningún uruguayo más", dijo a El Observador.

El cónsul señaló que están en contacto permanente con las autoridades locales y los familiares de los desaparecidos. A su vez, aseguró que están en contacto con autoridades argentinas debido a que la familia de la anciana era de origen argentino y también está desaparecida. El cónsul afirmó que se derrumbaron 55 unidades del edificio y que la anciana vivía en el sector donde se derrumbó el edificio; dijo, sin embargo, no tener claro en qué parte era el apartamento del otro matrimonio.

Según el diplomático, los rescatistas seguían trabajando en el lugar en la tarde de este jueves y que el consulado está a la espera de que les avisen si alguno de los heridos es uruguayo, dado que no había información de los heridos discriminada por nacionalidad. Agregó que, por el momento, no está confirmada la presencia de otros uruguayos en el edificio. "La esperanza es que no haya que lamentar fallecimientos y que podamos tener noticias", dijo Bouzout.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay dijo este jueves en un comunicado que la causal del derrumbe "sería la falta de mantenimiento y reformas necesarias en un edificio construido en el año 1981". "Desde un primer momento, el Consulado General de la República en Miami se encuentra en contacto con autoridades del Condado de Miami-Dade y en comunicación permanente con la línea local de emergencias para desaparecidos. Asimismo, la línea de urgencias del Consulado se encuentra en continuo funcionamiento a efectos de que los compatriotas puedan comunicarse e informar sobre personas desparecidas en el incidente", afirmó.