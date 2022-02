Cosse: "La portabilidad numérica ni me va ni me viene"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, participó este domingo en San José de una actividad por el Sí al referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Allí fue consultada en rueda de prensa por los primeros resultados de la portabilidad numérica que muestran números favorables para Antel, con la incorporación de nuevos clientes.

Cosse le restó importancia al tema. "La portabilidad numérica ni me va ni me viene. Me importa el contexto en el que está, que es mucho más grave. Me preocupa mucho más que haya discrecionalidad en cómo pagarle a los proveedores y eso está en los 135 artículos de la LUC que queremos derogar", afirmó según informó Telemundo.

Y añadió que "todo lo que deje abierto discrecionalidad debilita el marco democrático y disminuye la transparencia". “Entonces me preocupan empresas públicas que no tienen proyecto estratégico, eso sí me preocupa”, afirmó la intendenta.

En las primeras tres semanas de aplicación de la portabilidad numérica, Antel fue la única de las tres telefónicas que tuvo un saldo positivo de clientes que se acogieron a la herramienta para cambiar de compañía sin perder su número.

Según datos en poder de las autoridades, cerrados al 1° de febrero, Antel tuvo un saldo neto positivo de unos 1.100 clientes contando ingresos y egresos a través de la portabilidad numérica.