Covid-19 en el fútbol argentino: hay más de 100 casos, cuestionan a Seba Sosa y su DT, Falcioni, dio positivo

El fútbol argentino ha quedado en medio de la segunda ola de contagios de covid-19 que vive su país y esta semana son nueve los clubes de la principal categoría que cuentan con casos positivos en sus planteles.

El número de jugadores afectados llega a un centenar, informó la Televisión Pública Argentina.

Este martes hubo alerta en Independiente de Avellaneda, uno de los clubes históricos del fútbol de la vecina orilla, al conocerse que su entrenador Julio César Falcioni dio positivo entre varios casos registrados en el primer equipo rojo.

Su caso generó incertidumbre porque el DT tiene 64 años, edad considerada población de riesgo, y porque viene de superar un cáncer de laringe.

Independiente está atento a su situación y por el momento Falcioni se encuentra en buen estado y aislado, informaron medios argentinos.

Polémica por Seba Sosa

El arquero uruguayo Sebastián Sosa, golero de los rojos de Avellaneda, dio positivo este lunes en un test rápido, lo que llamó la atención porque ya había padecido coronavirus cuando estuvo en México, antes de retornar al fútbol argentino.

Tras conocerse su caso, el golero formado en Peñarol hizo declaraciones por las que fue cuestionado.

Sosa dijo que sintió “dolores” antes de jugar el pasado domingo ante Talleres de Córdoba, el equipo de Alexander “Cacique” Medina.

"Me desperté con algunos dolores antes del partido del sábado con Talleres. Hoy me hicieron el testeo rápido y dio positivo. Ahora en la noche me dan otro resultado para ver si no es un falso positivo", comentó el arquero en diálogo con Sport 890.

Medios argentinos hicieron eco de sus palabras y se preguntaron si no hubo imprudencia del arquero y de la sanidad de Independiente al permitirle jugar.

Desde el cuerpo técnico del club descartaron rápidamente que el jugador haya informado sobre los síntomas que tuvo antes de la derrota en Córdoba, informó el diario deportivo Olé.

Este lunes, antes del entrenamiento de su equipo, a Sosa se le hizo un test rápido y dio positivo, por lo que fue aislado. Este martes, luego de un PCR, se confirmó que padece el virus.

Además, en el rojo dieron positivo los jugadores Domingo Blanco, Ezequiel Muñoz, Nicolás Messiniti, mientras que los juveniles Thomas Ortega y Patricio Ostachuk mostraron síntomas y Juan Paccini fue aislado por contacto directo. Antes se habían contagiado Silvio Romero y Braian Martínez.

El próximo partido de Independiente será el próximo sábado ante Racing, en el clásico de Avellaneda, que deberá afrontar con varias bajas.

Banfield jugó con 16 casos

El rebrote de casos en el fútbol argentino tuvo a Banfield, con 16 casos, enfrentando este lunes a Estudiantes de La Plata, y logrando un gran empate, por todas sus bajas, 2-2, tras estar dos goles abajo. Uno de los tantos “pincharratas” lo marcó el ex Nacional Agustín Rogel.

A diferencia de lo que ocurre en el fútbol uruguayo, que cuando un equipo registra cinco casos positivos de jugadores que han jugado en Primera división puede pedir que se aplacen los partidos, en Argentina “el taladro” debió jugar con sus más de 15 contagios.

Además de Banfield, los clubes que han tenido casos en los últimos días son Racing, Boca Juniors, River Plate, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Huracán y Sarmiento de Junín.

A pesar de todos estos positivos, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se plantean parar la actividad.

“Es extremadamente difícil que un jugador se contagie de covid jugando al fútbol. Es muy, muy difícil”, declaró Donato Villani, el director del Departamento Médico de la AFA, a TyC Sports.

El especialista defendió el cumplimiento de las medidas preventivas por partes de las instituciones. “Los protocolos que se hacen del fútbol puedo asegurar que el 99,9% de los clubes lo respetan a morir, porque la mayoría de los clubes siguen sin bañarse (en vestuarios), siguen viajando en dos micros, siguen evitando concentraciones y en las concentraciones que se hacen, se cumplen con los protocolos que se hacen dentro del hotel".

Al ser consultado, entonces, sobre por qué creía que se daban los nuevos contagios en los equipos, señaló: "Lo que sucede es que el fútbol, si bien es una isla en cuanto a los protocolos y la forma de trabajar, no es una isla dentro de la sociedad argentina”.

“Y si se ve lo que está sucediendo con la evidente relajación por parte de la población en cuanto a todo lo que tiene que ver con covid, por supuesto que es factible que el covid llegue al vestuario producto de un contagio en un supermercado, caminando por la calle o yendo a un restaurante como lo vemos todos los fines de semana", justificó.

Villani dijo que no hay ninguna solución específica al respecto. "No queda otra que seguir intensificando los protocolos que realmente son muy buenos, porque han demostrado que son muy buenos. El fútbol ha trabajado, se ha jugado la Copa Libertadores, la Copa Libertadores femenina, los partidos internacionales se están haciendo”.

Además, no considera que la actividad deba pararse. "Medicamente, hoy por hoy, no la veo a esa posibilidad. Si seguimos trabajando como estamos trabajando hasta ahora, creo que, hoy por hoy, no se debería suspender el fútbol bajo ningún punto de vista".