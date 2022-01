Crece el brote de covid en Aguada de cara al clásico: "Con ocho igual nos presentamos"

La disputa del clásico del básquetbol uruguayo que Aguada y Goes deben disputar este jueves en el marco de la 13ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021-2022 pende de un hilo debido al brote de covid-19 que se originó en el plantel aguatero.

El partido está fijado para la hora 21:15 en el Palacio Peñarol y la venta de entradas comenzó este miércoles colocándose varias centenas de boletos a través de Tickantel.

Sin embargo, los casos positivos de Aguada se siguen incrementando.

El martes, el equipo afrontó el juego ante Olimpia en cancha de Larre Borges sin su entrenador Daniel Seoane y sin el estadounidense Tyreek Duren, Sebastián Izaguirre y los juveniles Lucas Silva y Mateo Amarillo. El aguatero tuvo que ser dirigido por Federico Bavosi quien hizo las veces de técnico-jugador, pero perdió sin levante 71-58.

Leonardo Carreño

Izaguirre, uno de los contagiados

El martes se contagió y quedó inhabilitado para jugar Mathías Calfani.

Este miércoles se sumó el positivo de Bavosi mientras que el argentino Marcos Mata presenta todos los síntomas y está a la espera de su resultado.

El reglamento que se votó para completar la Liga 2019-2020 y para jugar la Liga 2021 sigue inalterado y establece que para presentarse, un equipo debe contar con tres fichas entre las cinco nacionales y las tres innominadas para poder jugar.

El aumento de casos que se registraron en los últimos días llevó a los clubes a convocar a un consejo de liga donde se ratificó que se seguía aplicando el mismo reglamento.

Aguada también tiene con covid-19 a los ayudantes técnicos Nicolás Silva y Joel Pose, a los preparadores físicos Federico Izeta y Mauricio Mendoza y al fisioterapeuta Joaquín Olivera.

Por ahora, los que vienen zafando son Leandro García Morales, Federico Pereiras (las otras dos fichas mayores), Tyrone Lee y el argentino Mata, aunque este presenta síntomas.

El mínimo de fichas para presentar, sumando nacionales e innominadas, es tres. Aguada está al borde.

Leonardo Carreño

Joaquín Osimani, una de las figuras de Goes

"Nos vamos a presentar a jugar aunque creemos que es un riesgo jugar el partido por las condiciones sanitarias en las que estamos. Creo que se expone al rival y a los jueces. Si prima el sentido común y por una cuestión de salud, el partido no debería jugarse, pero hasta que no nos digan que no nos podemos presentar y que nos dan el partido perdido, la voluntad del club es presentarse. Con ocho igual nos presentamos", dijo a Referí el vicepresidente de Aguada Daniel Olivera.

En caso de no presentarse, Aguada perderá el partido 20 a 1 por no poder presentar al equipo.

En la Liga pasada no se pudieron jugar ocho partidos a causa de bajas generadas en los planteles por covid-19 y uno de ellos fue el clásico que iba a disputarse el 20 de abril entre Aguada y Goes. Aguada no pudo presentarse por las bajas que le generó el virus y Goes se quedó con el partido por 20 a 1.

En aquel entonces dieron positivo Bavosi, Mateo Sarni, Federico Pereiras, Gabriel Brun y Diego Soarez.

El misionero venía de ser el primer equipo con un brote y por eso perdió antes los partidos ante Malvín y Biguá.

Otro clásico está ahora contra las cuerdas debido al covid-19.