Criadores de cerdo pidieron reunión al gobierno porque la entrada de peste porcina africana "sería un golpe fatal"

Productores de cerdo están preocupados por la llegada de la peste porcina africana (PPA) al continente y solicitaron una reunión con las autoridades de la División de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para consultar qué medidas deberán extremar y cómo se actuará ante una posible entrada de la enfermedad al país, informó a El Observador Fernando Andrade, presidente de la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdos (AUPC).

Según dijo, si la PPA llega a la producción nacional, eso "sería un golpe fatal". Agregó que una manera de que la enfermedad entre al país “más rápido” es por la importación de genética, pero aclaró que “hoy en día no se está trayendo nada”.

La AUPC se reunió el viernes 13 para tratar el tema que mantiene preocupados a los productores, principalmente porque no saben qué tan cerca está el virus de Uruguay, indicó Andrade. “Comentarios hay muchos, está cerca, pero el tema es que nos falta un poco de información. Sabemos que está en República Dominicana pero puede estar mucho más cerca, en Brasil”, dijo el productor.

El MGAP explicó el problema

Ante la presencia de la PPA en República Dominicana, el MGAP realizó una conferencia de prensa para dar detalles de la enfermedad que, según dijo el ministro Fernando Mattos, puede ingresar al país a través de los humanos de forma involuntaria, por ejemplo si se ingresan productos de origen suino o si se visitaron establecimientos del rubro afectados.

Según dijo, esta enfermedad se puede diseminar “incluso a través de la ropa y afectar gravemente las cadenas productivas, por ende a muchos productores, empleos e industrias”. La PPA no representa un peligro para la salud humana, pero mata a los corderos domésticos y silvestres, indicaron desde el ministerio.

Entre 7.000 y 8.000 productores de todo el país que integran la AUCP siguen atentos y de cerca el tema. La asociación se creó en 2004 y tiene como brazo comercial la Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de Productores de Cerdos (Caluprocerd), creada en 2012 y que tiene como compradores al Ministerio del Interior, para alimentación en las cárceles, y al Ministerio de Defensa, para alimentar a los militares.

El director de Servicios Ganaderos, Diego De Freitas, detalló en esa conferencia que la PPA es un virus altamente contagioso de los cerdos que frecuentemente ingresa a la piara mediante el alimento, en el que por ejemplo puede haber sobras de comida sin cocción o que contengan productos derivados de cerdo contaminado.

No existe vacuna contra esta enfermedad.

El virus es altamente resistente en el ambiente y en los productos de origen porcino contaminados.



Este virus se propaga entre los cerdos por un contacto directo o por contacto con objetos que estén contaminados, como por ejemplo ropa, vehículos o equipos. También algunas especies de garrapatas, insectos o moscas, pueden hacer de vectores y transmitir el virus.

Es por eso que se exhortó a los criadores a reforzar las medidas de bioseguridad de los establecimientos y cuidar, por ejemplo, que los cerdos no escapen y vayan a basurales. También, se recomendó evitar las visitas a establecimientos de productores que hayan viajado a países en los que haya PPA y evitar el contacto con jabalíes y el transporte de cerdos y productos de origen porcino.

Una de las medidas que los Servicios Ganaderos tomaron para atender este problema es vigilar los establecimientos que se consideren “de riesgo”, por estar cercanos a los puertos y aeropuerto, estar cerca de basurales o en establecimientos que tengan poca bioseguridad.

Un sector con dificultades

Según Andrade, la preocupación es grande entre los productores porque “si nos llega a entrar eso es un ratito”, para que la producción, que ya se ve afectada por otros elementos –como la competencia de la carne importada desde Brasil o los altos costos de producción–, se vea atacada.

“Sería un golpe bastante fuerte. Hoy en día con la situación del grano y las raciones no está muy fácil para competir, cada vez están más caros la soja y el maíz y hay un grupo (de productores) que ha quedado en el camino. La carne brasilera es un problema que entra y golpea fuerte y eso nos afecta”, indicó.

Juan Samuelle

Fernando Andrade en su criadero en San Jacinto, Canelones.

El criador resaltó que la producción de cerdo a nivel nacional “es cada vez más chica”, porque no hay tantos productores como antes y porque “cada vez es menos rentable producir cerdo”, especialmente por los costos que “cada vez son más”. A eso se le suma que, al no haber un precio en plaza los cerdos en pie no son comprados por la industria nacional, que trabaja más que nada con producción importada, detalló.

“Los pocos que producen cerdo es porque tienen su granja, no hay más chance, además la cantidad de productores ha venido bajando, como en otros rubros como en la horticultura, porque cada vez más los paisanos nos venimos para el pueblo. Hay productores que han trabajado una vida y ya es tiempo de largar y el recambio generacional a nosotros no pega, porque los productores se van poniendo mayores y la mayoría de los gurises emigra para la ciudad y no retornan”, sostuvo.