Crisis de Cerro: ahora embargaron los bienes de la sede y el Tróccoli

Cerro vive una compleja situación. A los problemas vividos desde antes del inicio de la temporada, que llevaron a no poder realizar pretemporada y a que el plantel paralizara algunos entrenamientos, se suma ahora un embargo total de los bienes del club.

Camilo dos Santos

“Días atrás fueron embargadas las pertenencias del Estadio Luis Tróccoli y en esta jornada fueron embargadas las de nuestra Sede Social por reclamo de un exfuncionario que trabajó muchos años en nuestra institución”, informó el club a través de un comunicado.

El funcionario en cuestión es un preparador físico que trabajó en el club y reclama el pago de una deuda.

La situación económica en la institución de la Villa se tornó crítica y angustiante. Hay atrasos salariales con los funcionarios, los jugadores acusan la misma situación y la semana pasada la directiva nombró a Julio César Antúnez como nuevo entrenador del club para sacar al equipo de una zona peligrosa con relación al descenso.

Twitter Cerro

Por si fuera poco, el club fue sancionado por los incidentes del partido jugado ante Fénix en el torneo Intermedio y deberá jugar cuatro partidos fuera del Tróccoli y sin público.

Esto implica dos nuevas complicaciones: la primera es que no podrá obtener dinero del producido de venta de entradas y la segunda que el hecho de tener la cancha suspendida obliga a los dirigentes a salir a alquilar otra.

Diego Battiste

El equipo de la Villa inició la temporada con serias dificultades económicas. El club no pudo realizar la pretemporada con normalidad debido a que no había dinero. En más de una oportunidad el plantel paró las actividades y se llegó hasta entrenar fuera de las instalaciones del club. En otras ocasiones no utilizaron la ropa de entrenamiento.