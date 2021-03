Cuáles oficinas públicas permanecerán abiertas y qué criterio usará el gobierno para definirlo

Hasta este martes, cuando el presidente Luis Lacalle Pou anunció las nuevas medidas para hacer frente al crecimiento exponencial de los casos de covid-19, en promedio tres de cada diez funcionarios públicos trabajaban bajo un régimen de presencialidad pura. Pero en el gobierno esperan que a partir de este miércoles ese número descienda aún más en las distintas entidades, en un régimen extendido al menos hasta el próximo lunes 12 de abril.

"Estamos trabajando en fortalecer el teletrabajo, pero no es solamente un tema de números, tiene que ver con la calidad del mismo y el servicio que se presta. Eso es lo que nos preocupa", dijo a El Observador, el director de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos. El jerarca sostuvo que, más allá de que se notará el "parate" resuelto por el mandatario, existe una preocupación por seguir brindando un buen servicio. "La idea no es dar una imagen de que cerramos la administración y que la gente está de vacaciones", recalcó.

De todos modos, la definición sobre cuáles tareas son esenciales y qué funcionarios deben ir sí o sí a su lugar de trabajo son determinaciones que tomará cada organismo del Estado. Lo que está claro es que habrá, según enumeró el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, tres tipos de situaciones. En primer lugar, aquellos trabajadores que realizan tareas esenciales y solo pueden llevarlas adelante de forma presencial. En segundo lugar, los que pueden trabajar desde su casa, desempeñándose en tareas que son imprescindibles -o no- para las instituciones. Y, por último, quienes realizan tareas no esenciales pero que, a su vez, no las pueden llevar adelante a distancia. Este es el único caso en el que los empleados se irán para su casa sin poder trabajar.

Según Ramos, en la administración central son "muy pocos" los trabajadores que están en esta situación. "Esto sucede en mayor medida en algunas áreas que exigen mucha presencialidad, que son menos modernas que otras y que quizás no tengan demasiadas herramientas para implementar el teletrabajo", explicó el jerarca excusándose de dar nombres para "no estigmatizar".

Sin embargo, el director sí destacó el ejemplo de la petrolera estatal Ancap por su trabajo desde la llegada de la pandemia para fortalecer el teletrabajo dentro de la empresa. "Ha venido haciendo encuestas sobre qué áreas son teletrabajables, sobre la satisfacción de los trabajadores bajo esta modalidad y sobre sus habilidades. Inclusive redactó una reglamentación respecto a este tema", agregó.

También, están aquellos casos en los que la no presencialidad es casi imposible de implementar en muchos de sus trabajadores por el rol que deben cumplir, como sucede en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio del Interior. La cartera de seguridad informó este miércoles, ante las consultas recibidas, que sus oficinas continuarán expidiendo documentos esenciales a la población. Tanto la Dirección Nacional de Identificación Civil, como la Dirección de Migración y la Dirección Nacional de Policía Científica seguirán con su atención al público en todo el país. Por lo tanto, se emitirán cédulas, pasaportes, residencias y el certificado de antecedentes. A su vez, se seguirán expidiendo horas para tramitar estos documentos.

El secretario general de Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, señaló que aún "no hay señales claras desde la administración" luego de los últimos anuncios del gobierno respecto al teletrabajo y las actividades consideradas esenciales. Sin embargo, el dirigente sindical afirmó que todos los servicios "se verán afectados" y que en los casos donde la presencialidad sea inevitable se realizarán "guardias mínimas".

Según afirmó López, este miércoles hubo una situación dispar en las empresas del Estado, mientras algunos funcionarios ya tenían claro que no debían ir a su lugar de trabajo a otros nadie les comunicó nada, por lo que concurrieron a trabajar.

La Oficina de Servicio Civil se encuentra realizando un relevamiento acerca de las tareas esenciales de cada ministerio y, a su vez, han solicitado a cada cartera que recabe esta misma información en los entes autónomos y los servicios descentralizados que están bajo su órbita. "Los que conocen más sobre la esencialidad de cada servicio son los propios jerarcas y está dentro de sus competencias determinarlo. No fue un lineamiento, sería absurdo", aclaró Ramos.

Oficinas cerradas, guardias mínimas y trabajos esenciales

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la esencialidad está vinculada directamente a la inspección, señaló Mieres. Los inspectores de trabajo son imprescindibles para cumplir con la tarea de controlar el cumplimiento los derechos laborales y, sobre todo en este momento, el aspecto sanitario. También, en estos días había agendadas audiencias vinculadas con liquidaciones de trabajadores, por lo que se acordó cumplir con ellas y luego pasar a un esquema de posponer las fechas. Además algunos de los trabajadores que asisten a los jerarcas también deberán trabajar presencialmente en casos que sea estrictamente necesario.

El Ministerio de Educación y Cultura indicó que todas las oficinas de la Dirección Nacional de Cultura permanecerán cerradas, al igual que en la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. En la misma línea, el Sodre tampoco abrirá sus puertas al público hasta el próximo lunes 12 de abril. En cambio, el Archivo General de la Nación atenderá en sala de consultas de lunes a viernes en el horario de 9:15 a 15 horas -dependiendo del edificio- con agenda previa. Asimismo, la Dirección General de Registros tiene habilitado algunos de sus trámites presenciales y el Registro Civil, que atenderá al público únicamente por agenda electrónica.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) informó directamente que permanecerá cerrado el jueves 25 y el viernes 26 debido a la situación sanitaria. Mientras que la cartera de Transporte y Obras Públicas señaló que el Centro Integral de Registro y Habilitación de Empresas (CIRHE) no atenderá presencialmente. Las consultas por e-mail serán tramitadas en el horario de 9:30 a 15 horas de lunes a viernes.

En tanto, el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, comunicó que las oficinas administrativas de la institución permanecerán cerradas hasta el 12 de abril, excepto aquellas que resulten indispensables para asegurar la atención en las residencias de 24 horas, que trabajarán con una guardia mínima. El INAU también resolvió suspender la presencialidad en centros de Primera Infancia, clubes de niños y centros juveniles hasta el 5 de abril. En este caso también se mantendrán guardias para atender urgencias y mantener el apoyo alimentario.

Por otro lado, la Dirección General Impositiva (DGI) anunció más de 100 nuevos trámites en línea relacionados con convenios, cambios de imputación, comercio exterior, devolución de IRPF – IASS, certificados, levantamiento de observaciones, expediente administrativos, factura electrónica y gestión judicial, entre otros.