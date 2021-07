Selección > FUERA DE LOS CONVOCADOS

¿Cuáles son las razones por las que Matías Arezo no está en la lista de la selección sub 20?

Gustavo Ferreyra dio la lista de la selección uruguaya sub 20 en la que hay cinco futbolistas de Peñarol y cuatro de Nacional, pero no aparece el goleador de River Plate, Matías Arezo; ¿cuáles son las razones por las que no está?