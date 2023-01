¿Cuáles son los equipos titulares de Peñarol y Nacional que se perfilan para el clásico de este lunes?

Peñarol y Nacional se miden este lunes en el Estadio Centenario a la hora 20.30 en lo que será el primer clásico de la temporada por la Copa Venancio Ramos.

Los aurinegros serán "locales" por lo que ocuparán el vestuario que da hacia la Tribuna Ámsterdam.

Peñarol viene de jugar un partido el pasado viernes en el que empató 0-0 con muchas variantes ante Unión de Santa Fe y luego cayó en la definición por penales 9-8 por la Copa Julio César Giménez.

Mientras tanto, Nacional jugó el pasado lunes y perdió también por penales contra Belgrano de Córdoba de Argentina.

¿Qué equipo se perfila en Peñarol?

Alfredo Arias tiene concentrado al plantel de Peñarol desde el pasado jueves, ya que le da mucha trascendencia a lo que será su primer clásico.

"El clásico es un partido de verano, de pretemporada, pero que hay que ganar. Es mentira que son tres puntos. El clásico es el partido que tenés que ganar y si lo perdés, sufrís mucho, te duele mucho. No se gana desando, vamos a tener que jugar mejor que ellos, mejor que hoy, esforzarnos más. Para mí, significa mucho, dar un paso más que en estos partidos. Vamos a ver si estamos a la altura", declaró luego del encuentro ante Unión el pasado viernes a la noche.

Esa jornada le dio descanso a la mayoría de los que serán titulares contra Nacional.

Inés Guimaraens

Sebastián Rodríguez jugará su primer clásico en Peñarol ante su exequipo

También se dio el debut del brasileño Léo Coelho, quien estuvo bastante distante de lo que fue su nivel mostrado el año pasado en los tricolores.

Fue su primer encuentro luego de un tiempo y sintió el ritmo ante Unión. Todo indica que no será titular ante su exequipo, Nacional.

Peñarol entrenó este domingo a la mañana en Los Aromos previo a lo que será el clásico.

Existen algunas dudas en determinados puestos. Por un lado, hay que ver si Arias le da la titularidad a Thiago Cardozo, quien no ha jugado los últimos dos encuentros debido al fallecimiento de su hermano en un accidente de tránsito en la última semana. Si no se decide por él, jugará su primer clásico Jhonatan Lima, quien cumplió muy bien ante San Lorenzo y Unión, y no recibió goles.

Otra de las dudas pasa por el mediocampo entre Carlos Sánchez o Rodrigo Saravia.

El equipo de Peñarol que se perfila para el clásico es con Thiago Cardozo; Perdro Milans, Hernán Menosse, Yonatthan Rak, Valentín Rodríguez; Rodrigo Saravia o Carlos Sánchez, Sebastián Cristóforo; Sebastián Rodríguez, Ignacio Laquintana; Abel Hernández y Nicolás Rossi.

¿Qué equipo se perfila en Nacional?

Nacional ha tenido más días para preparar el clásico, ya que desde el lunes que no juega ningún encuentro y de esa forma, ha tenido más descansados a la mayoría de sus futbolistas.

Los tricolores entrenaron durante estos últimos días y lo harán este domingo a la tarde para que el técnico argentino, Ricardo Zielinski, pare a los 11.

En la práctica del viernes, Zielinski paró a un equipo muy ofensivo.

Nacional

Polenta y Pereiro entrenaron en primera instancia con los titulares para el clásico

Los 11 que colocó el argentino fueron Sergio Rochet; Daniel Bocanegra, Fabián Noguera, Diego Polenta, Camilo Cándido; Diego Rodríguez, Diego Zabala, Gastón Pereiro, Franco Fagúndez, Emmanuel Gigliotti y Juan Ignacio Ramírez.

No obstante, luego de colocar a esos titulares, probó sin Polenta y sin Pereiro, según informó una fuente a Referí.

Debido a esto, la práctica de este domingo será determinante para saber cuál será el equipo que jugará el primer clásico del año.