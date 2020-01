Cuando Aguada se enchufa le puede ganar a cualquiera: 87-67 a Nacional

Aguada retomó este viernes la senda ganadora al derrotar a Nacional por 87-67 en su cancha obteniendo dos valiosos puntos pensando en los playoffs del certamen.

Tras un primer cuarto parejo (Aguada 16-14) el rojiverde elevó la intensidad defensiva en el segundo parcial (21-15) y logró quebrar a un desconocido Nacional que jamás volvió a ponerse en partido.

En el segundo tiempo, se enchufó el perímetro de Aguada con un buen regreso al campo de Leandro García Morales y las diferencias se ensancharon considerablemente.

Leonardo Carreño

Nacional terminó el partido desenfocado y malhumorado con el arbitraje cuando hizo muy poco para plantearle resistencia a un Aguada que volvió a hacerse fuerte en su casa donde esta temporada solo perdió ante Trouville pero pasó seis fechas suspendido por incidentes protagonizados por sus hinchas.

Aguada venía de perder con Urunday Universitario y ahora se recuperó. La chance de entrar entre los 6 que jugarán la Liguilla son prácticamente imposibles. Pero Aguada debe pensar en llegar al Reclasificatorio lo más arriba posible para pelear a una sola rueda (arrastrando el 50% de los puntos) una de las 2 plazas que completarán los playoffs.

Aguada ya no puede alcanzar la Liguilla. Si gana todo lo que le queda (Macabi, Olimpia y Biguá), llegaría a 35 puntos. Ya están clasificados Olimpia, Trouville y Malvín. No puede pasar a Hebraica Macabi porque aún si pierde todos sus partidos pendientes sumará dos en la última fecha ante Atenas, ya retirado del campeonato y su menor puntaje posible es 36. Si Nacional pierde todo lo que le queda cerrará el Clasificatorio con 36. Puede sí pasar a Biguá que en su peor escenario terminaría con 34. Pero no puede pasar a Goes y a Defensor Sporting que en sus peores escenarios llegarían a la última fecha igualados en 34 pero teniendo que enfrentarse entre sí y el ganador llegaría a 36. Pensando en el Reclasificatorio, Urunday Universitario tiene como peor puntaje posible llegar con 34 puntos pero es un escenario poco probable porque es local con Sayago, un Trouville clasificado y visita a Capitol. Es más, de sumar todo lo que le queda llegaría a 37 puntos con chances de entrar entre los 6.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Más temprano, Malvín logró otro triunfo siguiendo su marcha perfecta en el Clausura (8 jugados, 8 ganados). La nueva víctima fue Urunday Universitario que venía de ganarle a Aguada y que quiere clasificar a la Liguilla. Perdió 82-71.

Leonardo Carreño

Juan Santiso volvió a ser figura con 21 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos. William Paul hizo 20. Shaquille Johnson metió 22 en el estudioso. Malvín aseguró así matemáticamente su lugar en la Liguilla.

Mirá las estadísticas completas del partido.

En un duelo clave para definir los clasificados a la Liguilla, Hebraica Macabi le ganó de visitante a Biguá por 95-88.

Gastón Semiglia metió 28 puntos y Dallys Joyner 19 y Will Hanley firmó un doble-doble de 15 tantos y 10 rebotes. El muy buen base Facundo Terra también se lució con 17 tantos y 6 asistencias.

Diego Martínez

Mirá las estadísticas completas del partido.

La fecha comenzó el jueves coincidiendo con el desfile inaugural del Carnaval.

Sayago dio el gran batacazo de la fecha al ganarle a Defensor Sporting en el debut de Álvaro Tito como entrenador. Germán Silvarrey hizo 17 puntos y dio 5 asistencias para el 78-74 final.

Leonardo Carreño

Mirá las estadísticas completas del partido.

Trouville, por su parte, aseguró su clasificación a la Liguilla al derrotar de local a Capitol por 89-66 con un goleo muy repartido en el que Alex López apenas sobresalió sobre Anthony Danridge, Francois Lewis y Federico Soto por un punto, con 14.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Es un hecho que Aguada

Posiciones Clasificatorio

Malvín, Olimpia y Trouville 35 (15-5)

Goes 32 (11-10)

Hebraica Macabi y Nacional 30 (11-8)

Biguá 30 (10-10)

Defensor Sporting 29 (10-9)

Urunday Universitario 29 (9-11)

Aguada* 29 (12-9)

Capitol 26 (5-16)

Sayago** 21 (4-16)

Atenas*** 15 (2-9)

* Sancionado con quita de 4 puntos

** Sancionado con quita de 3 puntos

*** Se retiró de la Liga tras hechos de violencia sufridos por su plantel (perderá todos los partidos que restan 20-0). Será uno de los dos descensos deportivos.

Posiciones Clausura

Malvín 16 (8-0)

Olimpia 15 (7-1)

Trouville 14 (6-2)

Aguada y Goes 14 (5-4)

Biguá 13 (5-3)

Hebraica Macabi y Nacional 11 (4-3)

Sayago 11 (3-5)

Capitol 11 (2-7)

Defensor Sporting 9 (2-5)

Urunday Universitario 9 (1-7)

Atenas 0

El campeón de este torneo jugará con Trouville, campeón del Apertura, por un lugar en la Liga Sudamericana 2020.

Las cuatro fechas que faltan

Fecha 4

Lunes, hora 20.30, Defensor Sporting-hebraica Macabi (atrasado de la fecha 4)

Fecha 10

Lunes, hora 20.15, Goes-Trouville en Goes

Lunes, hora 20.15, Urunday Universitario-Sayago en Urunday Universitario

Lunes, hora 20.15, Olimpia-Biguá en Olimpia

Martes, hora 20.30, Nacional-Malvín en Uinión Atlética

Miércoles, hora 21, Hebraica Macabi-Aguada en Trouville

Defensor Sporting 20-0 Atenas

Libre: Capitol

Fecha 8

Viernes, hora 20.15, pico de Nacional-Biguá (suspendido el lunes en el primer cuarto, gana Nacional 28-22)

Fecha 11

Viernes, hora 20.15, Trouville-Defensor Sporting en Trouville

Lunes 3 de febrero, hora 20.15, Aguada-Olimpia en Aguada

Lunes 3 de febrero, hora 20.15, Sayago-Nacional en Sayago

Lunes 3 de febrero, hora 20.15, Malvín-Hebraica Macabi en Malvín

Capitol-Goes

Atenas 0-20 Urunday Universitario

Libre: Biguá

Fecha 12

Defensor Sporting-Capitol

Urunday Universitario-Trouville

Hebraica Macabi-Sayago

Olimpia-Malvín

Biguá-Aguada

Nacional 20-0 Atenas

Fecha 13

Goes-Defensor Sporting

Capitol-Urunday Universitario

Trouville-Nacional

Sayago-Olimpia

Malvín-Biguá

Atenas 0-20 Hebraica Macabi

Libre: Aguada

Libre: Goes