¿Cuánto pagó Bayern por Mané, a quien reemplazará Darwin Núñez en Liverpool?

Bayern Múnich ha fichado al delantero senegalés Sadio Mané, procedente de Liverpool, ambos clubes confirmaron este miércoles, por un período de tres temporadas con los campeones de la Bundesliga.

La suma del traspaso rondaría los 41 millones de euros (US$ 43 millones) por lo que Liverpool se despide de su delantero africano de 30 años, que en seis temporadas en el club ganó Champions League, Premier League, FA Cup y Mundial de Clubes.

Según el portal especializado Transfermarkt, el equipo de Anfield fichó al africano a Southampton en la temporada 2016/2017 por 41.2 millones de euros, cuando el delantero tenía 24 años.

La cifra que pagó Bayern a Liverpool y la que habían pagado los reds a Southampton, es muy inferior a la que ahora pagaron los ingleses por el uruguayo Darwin Núñez, quien fue fichado por 75 millones de euros, con variables que pueden llegar a 100 millones.

AFP

Mané y Modric

Eso demuestra que el equipo de Jurgen Klopp tiene grandes esperanzas en el delantero uruguayo, como también que es un club que no tiene problemas financieros gracias a los premios por sus títulos y a los ingresos que reparte la Premier League.

Liverpool está dirigido por el grupo estadounidense Fenway Sports Group, una firma que entre sus accionistas tiene a la estrella de la NBA LeBron James.

Además, el grupo RedBird Capital tienen una participación minoritaria en el club inglés.

A Bayern por Lewandowski

"Mi agente me dijo que había demandas desde otros clubes, pero para mí las sensaciones fueron las correctas desde el principio cuando el Bayern presentó su plan conmigo", dijo Mané al diario Bild. "Para mí, era el club adecuado en el momento adecuado", añadió.

"Es uno de los clubes más grandes del mundo. Y el equipo siempre está luchando por todos los títulos", explicó.

Bayern Múnich, muy bien administrado desde hace décadas, y enriquecido por su legendario mánager y presidente Uli Hoeness, ya jubilado, incrementa su fortuna cada temporada gracias a los ingresos de la Liga de Campeones.

Los otros clubes no pueden seguirlo. Según la clasificación anual del gabinete Deloitte, el gigante bávaro logró en 2021 una cifra de negocios de 611 millones de euros (US$ 636,2 millones), frente a 337 millones (US$ 350,8 millones) para el Borussia Dortmund. El resto de clubes están muy lejos, por debajo de la barrera de los 200 millones (US$ 208,2 millones).

Bayern ganó la Bundesliga por décimo año consecutivo y Mané dijo que quiere "hacer todo para asegurar que gano más títulos con mis compañeros".

Mané puede jugar como delantero centro o por los extremos.

Charly Triballeau / AFP

Mané campeón de ÁfrIca

Su llegada se traduce en que Bayern ya tiene un recambio para el delantero polaco Robert Lewandowski, al que se ha ligado a Barcelona, y para el extremo Serge Gnabry, con el que las conversaciones para prolongar su contrato parecen estancadas.

"Sadio Mané es una estrella global, que hace crecer a Bayern y aumenta el atractivo por la Bundesliga", afirmó el presidente de Bayern, Herbert Hainer.

"Los aficionados vienen a los estadios para ver a jugadores únicos como él", añadió

Con base en AFP