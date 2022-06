Cuarta multa de Conmebol a Peñarol por la Copa Libertadores; ¿cuánto lleva pagado?

Peñarol recibió una cuarta multa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por infracciones cometidas en partidos de la Copa Libertadores, en esta ocasión por el encuentro ante Olimpia de Paraguay en Asunción del pasado 4 de mayo.

Los aurinegros, que están a la espera del fallo del último partido de su grupo ante Colón que tuvo incidentes en el Campeón del Siglo, fueron multados por US$ 5.000 por el partido ante Olimpia.

La infracción por la que Peñarol fue multado corresponde al artículo 10.2 literal C: “Encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico”.

Por reincidencia, la multa no es apelable. El monto es descontado de los ingresos que el club percibe por derechos de TV.

AFP

Peñarol ante Olimpia

En ese partido, Olimpia recibió una multa por US$ 20.000 por infracción del 10.2 literal A, “la invasión o tentativa de invasión del terreno de juego” y otra de US$ 5.000 por la infracción al artículo 19 sobre “incomparecencia, llegada tardía y retirada del terreno de juego”, en concordancia con el artículo 31, “reincidencia”, del Código Disciplinario

Las otras multas de Peñarol

Además de la multa que se conoció esta semana, Peñarol ya tenía otras por sus partidos en la Copa Libertadores 2022.

La primera fue en el partido ante Colón en Santa Fe el pasado 5 de abril.

En ese juego recibió una multa de US$ 10.000 por el artículo 10.2 inciso B del Código Disciplinario “lanzamiento de objetos”, y una de US$ 5.000 por el artículo 10.2 inciso C por “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico”.

Hinchas de Peñarol

Mientras que la otra había sido en el partido Peñarol-Olimpia en el Campeón del Siglo del 12 de abril pasado.

En ese encuentro los aurinegros recibieron una multa de US$ 5.000 por la infracción a los artículos 9, de responsabilidad objetiva de los clubes, y nuevamente el 10.2 literal C “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico”.

Las multas de Peñarol:

Partido Infracción Multa Colón - Peñarol 10.2 inciso B “lanzamiento de objetos” US$ 10.000 Colón - Peñarol 10.2 inciso C “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico”. US$ 5.000 Peñarol - Olimpia 10.2 literal C “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico”. US$ 5.000 Olimpia - Peñarol 10.2 literal C “encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro objeto pirotécnico”. US$ 5.000 TOTAL US$ 25.000

En total, Peñarol suma US$ 25.000 de multas, que se dividen en US$ 15.000 por encender bengalas y US$ 10.000 por lanzamiento de objetos.

Y aún se espera el fallo del último partido de la Libertadores ante Colón de Santa Fe, en el Campeón del Siglo, donde hubo graves incidentes en la tribuna que obligaron a detener el partido durante 30 minutos.