Damiani, en el ojo de la tormenta: el 2809 critica su gestión y las deudas que dejó

El Movimiento 2809 criticó la gestión de Juan Pedro Damiani en Peñarol. Sin mencionarlo, apuntó directamente a su nombre al decir que cuando asumió tom¬ el club con cinco meses de deudas de sueldos y premios a jugadores e intereses impagos desde 2011.

A través de un comunicado, el grupo político que lidera Marcelo Areco expresó: “La misma persona que tomaba las decisiones era la que endeudaba al club, prestaba dinero y fijaba los intereses”.

Leonardo Carreño

A esto se sumó que el club publicó a través de su página oficial el balance del ejercicio 2018 aprobadopor asamblea representativa del club con el siguiente detalle: “Es la primera vez que el Club pone a disposición de sus socios, auténticos dueños de la institución, y de los peñarolenses en su conjunto el último balance aprobado".

Asimismo, en nota con Referí el dirigente Carlos Scherschener, expresó: "En 2018, cuando asumimos, Peñarol tenía todas las transferencias prendadas al exterior con su acreedor principal, lo que hacía que el dinero que entró por Diego Rossi, el club tenía una prenda por esa y por cualquier transferencia de ser utilizada para amortizar la deuda que teníamos con Juan Pedro (Damiani). Porque antes de irse, como sí tenía el poder absoluto, a diferencia de lo que tiene Evaristo hoy, inscribió la prenda en un juzgado para que el club le pagara su deuda con las transferencias hasta que se saldara la misma".

El comunicado del 2809

1) Desde el comienzo de nuestro trabajo en Peñarol, hemos combatido en cada momento y con las armas que tuvimos, contra una manera de manejar económicamente el club, que como consecuencia lógica se trasladaba como último eslabón de la cadena a la cancha. La misma persona que tomaba las decisiones, era la que endeudaba al club, prestaba dinero y fijaba los intereses.

2) El 27 de diciembre de 2017, al asumir este consejo directivo, el club debía 5 meses de sueldos, premios a jugadores y cuerpos técnicos, en algún caso de tres y cuatro años, en ciertos casos intereses impagos sobre deudas desde el año 2011 y a un sinfín de proveedores al borde de cortar sus servicios. El pasivo, como está en los balances del club y el CDS era muy abultado y los pasivos vencidos o a vencer en el corto plazo superaban los US$ 15 millones. A su vez, la mayor parte de sus ingresos estaban (siguen estando) comprometidos por cesiones a ciertos acreedores privilegiados.

A los socios e hinchas pic.twitter.com/8AArSlafhG — Movimiento 2809 (@Movimiento2809) January 1, 2020

3) En ese marco, aun no siendo lo que todos queremos, se realizó una operación de crédito con Evaristo González, en condiciones totalmente distintas a las que se había acostumbrado el club a realizar. Las decisiones ahora las toma el consejo directivo, la decisión en particular de endeudarse es en acuerdo con sus integrantes y además no se pagaron intereses por dicho crédito. Cuando el club quiso regularizar la documentación y fijar un interés, el principal interesado comunicó que no los recibiría y que los donaría al club, lo que es más valorable aún.

Los préstamos recibidos de consejeros, si bien entendemos no deben existir como forma de financiamiento, todos se hicieron de manera transitoria, no han generado costo al club y fueron aplicados únicamente a los efectos de mantener el flujo de pagos imprescindible. Dentro de las tareas del CD está la de reducir los pasivos de corto plazo para evitar nuevamente estas situaciones y así se está haciendo.

Peñarol publica el balance del Ejercicio 2018 aprobado por la Asamblea Representativa del Club https://t.co/TjO0D64Iy7 — PEÑAROL (@OficialCAP) December 31, 2019

4) Nuestro compromiso con la transparencia no solo es de palabra. Es así que el balance 2018 fue controlado por una reconocida firma de auditoría que representa a una compañía internacional.

El proceso de auditar un balance requiere preparar a la empresa para ello. Dado ésta realidad, Peñarol se está preparando para que los próximos balances sean auditados.

5) A su vez, conjuntamente con la presentación del balance 2018 se reformuló el de 2017 de manera de tener criterios consistentes de comparación, alineados a las mejores prácticas internacionales, los cuales fueron consultados y avalados por quien controló el mismo. Es más, la empresa contratada hizo recomendaciones técnicas de cambios en la presentación y criterios de contabilización de la información los que fueron en todos los casos recogidos, alterando lo originalmente presentado. Podemos decir que el balance incluye una mejor vinculación del activo (se tasaron los bienes de uso y se incluye su depreciación) así como el reconocimiento de la totalidad de los pasivos conocidos.

6) Por primera vez en años, tenemos un balance votado por unanimidad por todos los sectores representados en el CD y la asamblea representativas.

7) Nuestro compromiso con los socios es trabajar cada día más, para seguir mejorando la gestión, lograr independencia financiera y transparencia en las acciones económicas del club.

8) Por último, el deseo para todos de un 2020 de nuevos desafíos y en el que seguiremos trabajando para que Peñarol sea cada día más grandes, más democrático y más unido.