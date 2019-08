Darío Benedetto explicó su polémico festejo con la lengua afuera contra River

Darío Benedetto ya no es más jugador de Boca Juniors pero su pasaje por el club Xeneize lo marcó a fuego. Uno de los momentos de ese jugador que quedó grabado en la memoria de los hinchas fue la derrota frente a River Plate en la final de la Libertadores en Madrid. En ese mismo partido Benedetto marcó el 1 a 0 parcial, que en ese momento le estaba dando el campeonato a su equipo, y su festejo generó polémica porque tras convertir el gol el delantero le sacó la lengua al defensor de River Gonzalo Montiel.

Meses después y ya en el Olympique de Marsella de la Ligue 1 francesa el delantero reveló por qué festejo de esa manera. "Cuando yo defino la jugada Montiel me choca y me muerdo la lengua de rabia, cuando sacan la foto parece que le estoy sacando la lengua", dijo en dialogo con Fox Sports. El jugador afirmó saber en que posición se encuentra al ser una persona pública pero aclaro que no se trato de un gesto contra el defensor. "Sé que estamos expuestos a estas cosas, realmente no fue una sacada de lengua, nunca salí a decirlo porque tampoco vi por qué aclararlo", afirmó el delantero.

Consultado por si tiene algún tipo de relación con Montiel, sostuvo que se trata de un gran jugador y persona. "Estuve compartiendo vestuario con Montiel en la selección (argentina) y me parece un excelente persona y jugador", sostuvo Benedetto.

En la entrevista con Fox Sports Benedetto también se refirió a no poder despedirse de la hinchada de Boca de otra manera, y advirtió que le hubiera gustado vivir lo que pasó con Nahitan Nández que se fue ovacionado por La Bombonera luego de su último partido. "Fue una cuenta pendiente despedirme de la gente dentro de la cancha, como fue la despedida del uruguayo, de Nández", dijo el jugador argentino. El delantero repitió sus intenciones de volver a Boca. "En algún momento sé que a La Bombonera voy a volver, ya sea como jugador o como hincha, siempre voy a volver", afirmó el número nueve.