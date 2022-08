Darwin Núñez se hizo cargo de su error que causó su expulsión en Liverpool

El delantero uruguayo Darwin Núñez pidió disculpas por la insólita expulsión que sufrió este lunes cuando, defendiendo a Liverpool, le dio un cabezazo al zaguero danés Joachim Andersen de Crystal Palace por la segunda fecha de la Premier League.

La prensa inglesa no lo perdonó por su error, y el técnico del equipo, Jurgen Klopp, también opinó de forma negativa la reacción del artiguense quien dejó a su equipo con un hombre de menos cuando iban 57 minutos y se daba su debut como titular y ante su gente en Anfield Road.

"Él está molesto consigo mismo, voy a hablar con él de que no tiene sentido, pero no quiero hablarlo mucho públicamente. No es en absoluto la dirección en la que queremos ir. El desafío del segundo tiempo hubiera sido diferente sin esa expulsión. Esa no es una forma de reaccionar", dijo el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Este martes, sobre la hora 15.30 de Uruguay, Darwin Núñez escribió en Twitter su pedido de disculpas, haciéndose cargo del error cometido.