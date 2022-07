Darwin, premiado en Portugal, contó cuál es su sueño y habló de su pareja Lorena Mañas

El delantero uruguayo Darwin Núñez fue premiado por el diario A Bola de Portugal por ser el máximo goleador de la pasada temporada, con 26 goles, y dijo que ahora sueña con ganar la Bota de Oro.

“Sueño con una Bota de Oro, claro que sueño”, dijo en la entrevista que le realizó el diario deportivo al entregarle el premio de la “Bota de Plata” que entrega al goleador del campeonato portugués.

Darwin cerró su segunda temporada en Benfica y luego fue transferido a Liverpool de Inglaterra, donde buscará ser el mejor artillero de las principales ligas.

Cuando llegó al club de Lisboa desde Almería, por 25 millones de euros, fue el pase más caro de Benfica y del fútbol portugués. Al respecto, dijo que no sintió ese peso.

A Bola

Darwin y su bebé en la nota de cuatro páginas de A Bola

“En ningún momento sentí ningún peso”, dijo. “Mi trabajo es jugar al fútbol, ​​soy delantero y sé que tengo que hacer goles, pero creo que esa etiqueta no tuvo ningún peso en mi etapa en el Benfica”.

“Sabía lo que iba a hacer, sabía lo que tenía que hacer y desde el principio, cuando hablé por primera vez, cuando me presentaron, dije que mi deber era jugar bien y marcar goles y eso siempre fue para lo que trabajé”, agregó.

Hijo, tu papá fue goleador del la Liga de Portugal 😍🇵🇹 pic.twitter.com/XqY8MvDFjX — Darwin Núñez (@Darwinn99) July 5, 2022

Sobre su paso por Benfica, se refirió a la relación con el zaguero argentino Nicolás Otamendi y cómo cambió en estas dos temporadas. “Odiaba a Otamendi. Ahora somos amigos para toda la vida”.

En el actual período de pases Darwin fue fichado por Liverpool, que pagó 75 millones de euros en una operación que puede llegar a 100 millones en variables.

“Estuve dos semanas para analizar la oferta de Liverpool”, dijo al ser consultado por su transferencia al equipo de la Premier League, en el que se tiene fe para brillar.

A Bola

Darwin con su premio de A Bola

“Liverpool es un equipo tremendo pero todos los jugadores son humanos. Seré igual a lo que siempre fui”, agregó.

Darwin también habló de la selección uruguaya, elogió a Luis Suárez y Edinson Cavani, los experimentados delanteros de la celeste, y fue consultado por el partido ante Portugal en el Mundial de Qatar, el segundo por la fase de grupos.

A Bola

Darwin con su premio de A Bola

“Tendremos que estar al mejor nivel ante Portugal”, dijo el artíguense.

El apoyo de sus familias

El goleador también fue consultado por su familia, por su pareja española Lorena Mañas y el pequeño bebé de ambos, Darwin.

Consultado por su compañera, a la que conoció cuando había llegado a Almería, en su primera experiencia internacional tras dejar Peñarol, era un soporte grande y de apoyo para su carrera, dijo que “sí, naturalmente”.

A Bola

Darwin Núñez con su hijo y el premio de A Bola

“Ella me ayuda en todo. Desde que la conocí, la verdad que me siento muy orgulloso por ella, es una mujer espectacular con un corazón enorme, tanto como su madre. Me ayudaron mucho”, comentó.

Instagram

Darwin y su pareja

“Por eso, tengo que agradecer a ellos por todo, porque cuando me uní a ella y a la familia de ella, todo mejoró para mí, y con la llegada de mi hijo todo ha sido increíble”, señalo.

El delantero también se acordó de sus padres en Uruguay. “Lucharon siempre por mí”, expresó.

Con respecto al premio, dijo que se lo dedicaba a su pequeño hijo. “Va a ser siempre de él y de mi mujer también” comentó.