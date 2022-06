¿Quién es la pareja de Darwin? En España destacan la historia de amor que nació en Almería

El futbolista uruguayo Darwin Núñez es por estas horas furor en el fútbol mundial tras conocerse su fichaje por Liverpool de Inglaterra por la impactante cifra de 75 millones de euros, que puede llegar a 100 millones en bonus, lo que lo convierte en uno de los cinco traspasos más caros en la historia de la Premier League.

Los aficionados al fútbol quieren conocer su historia, sus orígenes desde sus días en su Artigas natal, cuando comía en la escuela porque no tenía dinero para la merienda y recordó la época en que se acostaba con la panza vacía, su llegada a Peñarol con 13 años, y también otros aspectos de la vida del futbolista que actualmente tiene 22 años y que no son tan conocidos.

En ese sentido, en España informaron sobre la pareja de Darwin Núñez, a quien justamente conoció en ese país cuando llegó a Almería, su primera experiencia internacional tras ser transferido en 2019 desde Peñarol al club que dirige un grupo de jeques árabes que invirtieron 8.5 millones de euros en su ficha.

Se trata de la almeriense Lorena Mañas, de 31 años, quien es la madre del reciente primer hijo de Darwin, que se llama como el padre, y que también nació en Almería el pasado 3 de enero.

Instagram

Darwin Núñez y su pareja Lorena Mañas

Ambos se conocieron cuando el artiguense llegó a esa ciudad y fue figura en el ascenso, lo que llevó a que luego fuera fichado por Benfica en 2020 por 25 millones de euros.

La historia fue avanzando en su relación, con el traslado a Portugal, el embarazo y la llegada del pequeño Darwin.

“No es mi mejor foto, pero si la que más me define, llegaste tú, el segundo amor de mamá”, escribió Mañas al compartir una foto del nacimiento del hijo de la pareja.

“Me gustaría que os cayerais muchas veces y que siempre os levantéis una vez más, eso significaría que vivís intensamente y sin miedo. Me gustaría que fuerais amables con el que está en una situación de desventaja y duros con el que obstenta y abusa. Que tengáis el coraje de tomar vuestras propias decisiones y que nadie os marque el rumbo. Que busquéis soluciones a los problemas y no excusas. Que no temáis a las dificultades. Me gustaría que os parecierais a mi madre porque es la mejor persona que conozco y porque ella siempre encuentra la manera de salir hacia delante, aunque lluevan piedras”, agregó en su texto.

Primera vez en Uruguay y su anterior relación

En marzo de este año, Lorena Mañas llegó por primera vez a Uruguay a acompañar a Darwin por los partidos de la selección jugados por Eliminatorias.

“Primera vez en Uruguay mi amor y espero que sean muchas mas. Gracias por tanto! Te amo!”, escribió el goleador, quien compartió dos fotos junto a su compañera en la cancha del Estadio Centenario, más otra en un ascensor mostrando un tatuaje que ambos llevan y en la vereda de un hotel en la rambla.

Además del pequeño Darwin, la pareja del jugador tiene otra niña de siete años, producto de la relación de Mañas con otro futbolista, el español Aleix Vidal, quien actualmente juega en Espanyol de Barcelona.

Según informó AS, Mañas y Vidal se conocieron cuando el catalán jugaba en el FC Barcelona que dirigía Luis Enrique, quien no lo tenía en sus planes.

La hija de ambos nació antes de que se casaran en noviembre de 2016, en una boda que llamó la atención porque fue en fechas atípicas, en plena temporada.

El diario español El Periódico especuló con que el casamiento podría haber sido en esa fecha inusual ante la posibilidad de que el futbolista tuviera un inminente pase a Qatar, donde se exigen papeles oficiales para que las parejas para que puedan convivir juntos.

Pero no hubo pase. Luego, la relación llegó a su fin. AS señala que el único recuerdo que Mañas comparte en sus redes de aquella relación es una foto en la que ambos están en el casamiento de Iago Aspas, figura de Celta de Vigo, y amigo de la expareja.

Tiempo después, Darwin y Lorena se conocieron en Almería donde comenzaron su relación.

"¡El día más feliz de nuestras vidas!", escribió Darwin cuando nació su primer hijo en enero de este año. La historia continuará en Liverpool, el nuevo destino del goleador.