De Arrascaeta, el pase más caro de la historia del fútbol brasileño

Giorgian De Arrascaeta se convirtió este martes en el pase más caro de la historia del fútbol brasileño al acordar su pase de Cruzeiro a Flamengo a cambio de € 15 millones según informaron diversos medios brasileños.

El mediapunta uruguayo de 24 años fue transferido este martes en Montevideo en una reunión sostenida entre su representante Daniel Fonseca con un directivo de Flamengo, Bruno Spindel, y otro de Cruzeiro, André Cury quien es, además, el representante de Barcelona para Sudamérica.

El jueves de la semana pasada, De Arrascaeta no se presentó a entrenar en Cruzeiro tras una ríspida reunión que sostuvo con Fonseca con directivos del club mineiro. El Tigre presentó una oferta de € 10 millones de Flamengo que a Cruzeiro le pareció insuficiente.

El jugador viajó a Montevideo sin presentarse a entrenar y el domingo presenció el Gran Premio Ramírez de turf en Maroñas. El lunes se retomaron las negociaciones con Fonseca y este martes se cerró el pase. En vez del 50% ofertado inicialmente por el valor de la ficha, Flamengo pagará el monto de € 15 millones por 75% de los derechos del jugador.

Según Globoesporte, la mayor parte del dinero irá para Cruzeiro y el resto, en porcentajes menores para Defensor Sporting y Atenas.

Sin embargo, Defensor Sporting ya no tiene ningún porcentaje del jugador. En abril de 2014 le vendió su ficha a Fonseca por US$ 2,5 millones y a comienzos de 2015 colocó al jugador en Cruzeiro por US$ 4 millones. Como los empresarios no pueden ser, en teoría, dueño de los derechos Fonseca ha operado varios pases con Atenas, por ejemplo el de Gonzalo Latorre, delantero de las juveniles de Peñarol que colocó en Cruzeiro pero que este 2018 jugará en Progreso.

Según el citado medio brasileño, la venta de De Arrascaeta a Flamengo supera en reales al pase de Carlos Tévez a Corinthians en 2005, por una cifra también de € 15 millones. En reales, la venta de Tévez fue de 60 millones y la del mediapunta uruguayo de 63,7 millones.

Flamengo jugará la Copa Libertadores contra Peñarol, Liga de Quito y San José de Oruro.

El equipo de Río de Janeiro también cerró este martes la contratación, a préstamo, de Gabriel (Gabigol), el goleador del último Brasileirao: hizo 18 goles con Santos.

Otro mercado, otra realidad económica a la de Uruguay. La misma Copa Libertadores.