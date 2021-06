Copa América, Uruguay-Paraguay: de las inquietudes a las certezas en 25 días: la mutación celeste, y ¿el final de Suárez-Cavani juntos?

Si hubo algo que Tabárez demostró a lo largo del tiempo en los Mundiales con la selección fue su capacidad para aprovechar el calendario y construir en los espacios de clasificación de los torneos el crecimiento de sus equipos. Hasta ahora, salvo en Argentina 2011, esa experiencia no la había repetido en las Copa América, pero en esta despedida de Brasil 2021 parece avanzar en el camino de los torneos de FIFA.

La selección cerró este lunes en Río de Janeiro un buen recorrido en el grupo A con victoria ante Paraguay, dibujó en el campo su mejor expresión futbolística, aprendió de sus errores y creció en medio de la incertidumbre y dudas futbolísticas. Los jugadores asumieron sus malas actuaciones ante Paraguay y Bolivia en Eliminatorias y frente a Argentina en la Copa América, y hoy pueden decir que encontraron el rumbo que los podrá guiar hacia un buen destino.

Sin fechas FIFA en las que ensayar pruebas. Sin tiempo para trabajar con los futbolistas por la pandemia de covid-19 desde noviembre 2019 como a lo largo de los últimos 15 años en las instancias que tienen las selecciones para prepararse, y atado a las pocas oportunidades del calendario oficial, Tabárez sufrió los ensayos y las puestas en escena de juveniles que necesitaban otro tipo de maduración. Una instancia que recuperó desde hace 30 días cuando recibió a todos los futbolistas en el Complejo de la AUF.

EFE/ André Coelho

Bentancur fue clave para equilibrar el mediocampo

Por estos días, una vez más, Tabárez no solo ganó fortalezas en la selección para la Copa América, sino descubrió fórmulas para afirmarse en el terreno fangoso en el que avanzaba en las Eliminatorias para Catar 2022.

Al pasar raya a los cuatro partidos de la serie A, después que hace solo 10 días tuvo un preocupante inicio ante Argentina, el aspecto más relevante es la forma en que la selección fue hilvanando puntada a puntada el equipo hasta llegar a esta versión con autoridad futbolística. Defendiéndose con la pelota. Manejando los tiempos del partido y estableciendo su ley en el campo de juego.

CARL DE SOUZA / AFP

Nández fue y vino por el lateral derecho

Uruguay jugó con carácter, y allí es donde este equipo permite comenzar a despejar su camino. Con un carácter silencioso. Sin estridencias. Con un fútbol dinámico, simple, a un toque, frenando y acelerado a su tiempo. Así dio un paso enorme este lunes y lo selló un toque de calidad con 62% de posesión del balón hasta el 1-0.

Para ello, en los últimos 10 días la selección fue subiendo escalones. Superando niveles y aprendiendo de los errores. Porque Tabárez también aprendió de sus errores en este último mes. La lección del 8 de junio en Venezuela le enseñó que Facundo Torres aún no está para ser titular, como arriesgó hace 20 días con el jugador de 21 años que aún no tiene un año en el fútbol profesional y que lo tuvo que mandar a la cancha ante la necesidad de no saber lo que podía llegar a dar ante la falta de partidos amistosos para probar. Torres es un jugador que tiene mucho para dar y genera expectativas por sus movimientos y rendimientos, pero cada asunto a su tiempo. Sin saltear etapas, como lo hizo con todos los futbolistas que fue integrando a la selección. Por estos días, en esos lugares del campo, De la Cruz y De Arrascaeta tienen una madurez que les permite moverse con otra solidez. Los dos volantes conformaron un tandem que aportó un plus a ese nexo mediocampo-ataque y si no fuera porque el de Flamengo estuvo parado 15 días, entre el 1° y 14 de junio por covid-19, tendría otro resto físico.

En estas cuatro semanas, también el entrenador fue hilvanando el fútbol cambiando las piezas y encontrando el equipo.

Y ahí está el gran mérito de Tabárez. De Gio González como lateral derecho a Nahitan Nández, de Valverde-Torreira-Bentancur (frente a Argentina), pasado por Valverde-Vecino-De la Cruz (ante Chile) a Valverde-Vecino-Bentancur en la primera línea del mediocampo a De Arrascaeta-De la Cruz y Cavani en punta (ante Paraguay en el cierre del grupo A).

La selección fue mutando hasta encontrar el punto en su juego, y este lunes el entrenador descubrió la mejor versión.

EFE/ André Coelho

Viña le dio salida al equipo por la banda izquierda

Uruguay dio la talla ante Paraguay, que era el descubrimiento más importante que tenía que conseguir Tabárez en este recorrido por el grupo A de Brasil 2021.

Ahora empieza a caminar por la cuerda del mata-mata, en la que no queda margen para el error, y donde demostró equilibrio y fortalezas futbolísticas para tener chances reales de superar el obstáculo de Colombia.

Y así como descubrió tantas bondades en esa figura con forma de pino en el campo de juego con el dibujo 1-4-3-2-1, también el entrenador se generó un asunto a resolver con la almohada, con uno solo de los dos delanteros históricos de la selección en la formación titular.

A juzgar por lo observado, ese mediocampo, Valverde-Vecino-Bentancur y unos metros adelante, a las espaldas del centrodelantero, De Arrascaeta-De la Cruz, se transformaron en un gran descubrimiento que tiene que terminar de asentarse.

EFE

De Arrascaeta volvió a jugar un gran partido

¿Se acabó el ciclo de Cavani-Suárez juntos en ataque? Salvo que Cavani vuelva al sacrificio de jugar como ante Chile junto a De Arrascaeta a las espaldas de Suárez (en ese caso sale del equipo De la Cruz, o retrasa al de River y sale Bentancur), el tiempo de los goleadores históricos juntos desde el arranque amerita una pausa.

Por estas horas empujan en la selección aires de renovación, con la frescura de un mediocampo que es el que marca los puntos altos o bajos de la actuación de Uruguay en cualquier circunstancia.

En definitiva, con tiempo para entrenar, ensayar y afinar un equipo, Uruguay pasó de la inquietud de hace 25 días a las certezas de este cierre de jugar con la pelota con autoridad como no se veía desde el Mundial de Rusia 2018.