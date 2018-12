Déborah Rodríguez: “Lo de Bordaberry me resulta lamentable”

El senador colorado Pedro Bordaberry volvió a la carga por el ministro del interior Eduardo Bonomi en el intento de censura llevado a cabo el pasado 4 de diciembre en el Parlamento. Y como en la interpelación del 18 de abril, a la pasada la atleta Déborah Rodríguez volvió a cobrar de costado.

“En la vida a uno le puede ir bien o le puede ir mal, pero lo peor es la actitud de absoluta irresponsabilidad que ha tenido el ministro y cómo le ha mentido al Parlamento. Recordarán los señores senadores que hicimos una interpelación al señor Bonomi en el mes de abril, cuando Bonomi tuvo una actitud más de murguista que de ministro de estado amagando con una retirada que después no era retirada. Inentendible para una persona que no puede detener las muertes ni las rapiñas hacer ese tipo de bromas”, dijo el senador.

“En enero y febrero estuvo en Estados Unidos, pero antes también desarrolló tareas en Uruguay y el 15 de marzo comenzó su licencia reglamentaria. Medio raro, ¿no? Estaba en Estados Unidos, pero desarrolló tareas en Uruguay, no se cómo hace, será como un holograma o será vía Whatsapp. ¡Una maravilla! El trabajo a distancia está de moda”, agregó.

“Dijo que el 15 de marzo empezó la licencia. Pero no me quedé con esto, porque nos mintieron tantas veces que no le creí. Hice un pedido de informe y el ministro me contestó que la información sobre la licencia de una asistente contratada para un programa era confidencial. Así estamos. Los chorros no los agarran, pero la licencia de una funcionaria no se la puede dar a un senador. Entonces fui al Juzgado y tengo el expediente porque el juez lo obligó a dar la información e informó que la licencia la gozó de julio hasta setiembre. Mintió. Descaradamente nos mintió, por eso solo hay que removerlo, no por mentirle a la oposición sino por mentirle a ustedes. ¡Los manda a la guerra con un grisín! Le dio una licencia extraordinaria el 17 de mayo, a pocas semanas de la interpelación y se la dio retroactiva a la que no había tomado. No mientan más, saquen a esta persona de ahí, ya es un tema de República, de Constitución y de respeto a las instituciones como el Parlamento”, cerró Bordaberry.

Desde Philadelphia, donde está realizando la pretemporada, Déborah Rodríguez expresó su postura a Referí: “En noviembre renuncié al programa del Ministerio del Interior Pelota al Medio a la Esperanza porque estaba saturada. Ellos no estuvieron muy de acuerdo, pero prefiero estar concentrada en mis entrenamientos y competencias. No quiero problemas ni ser parte de una situación política en la que no tengo nada que ver. Se cuestionó mi persona, se me cuestionaron cosas en forma injusta y ya no quiero ser más parte de esta pantomima”.

La atleta de 26 años, agregó: “Todo lo que sufrí me dolió mucho, quiero que la situación se termine, es muy doloroso ver los comentarios de la gente. Ya he recibido hasta invitaciones para trabajar con otros políticos y no quiero saber nada, quiero estar solo enfocada en los entrenamientos y las competencias”.

"Yo fui parte de un juego político que armó Pedro Bordaberry, un juego político muy triste por todo lo que generó conmigo, porque generó un montón de especulaciones de cuánto ganaba, de qué clase de deportista soy cuando en realidad hice todo por derecha", Déborah Rodríguez

Consultada sobre el cuestionamiento que hizo Bordaberry sobre sus licencias, Rodríguez explicó: “Desde que empecé la actividad en 2015 firmé un contrato con el Ministerio del Interior para cumplir con actividades deportivas en escuelas, liceos y barrios de contexto crítico. Y fue lo que hicimos hasta 2017. Cuando me fui a Estados Unidos, hablé con todas las empresas e instituciones que me apoyaron y me apoyan en mi carrera deportiva, entre ellos el Ministerio, y me dijeron que querían que continuara porque la receptividad deportiva con los niños cuando iba a las escuelas y liceos que era muy buena. Ellos me cambiaron el régimen de trabajo. El cambio pasó por pedir licencias especiales sin goce de sueldo y tomar las que había generado los años anteriores. Siempre respeté y fui muy clara con las licencias, hice todo lo que debía hacer, las pedí cuando las tuve que pedir y me presenté a las actividades que tenía que hacer cuando estaba en el país. Está todo hecho legalmente y de la mejor manera”.

Rodríguez especificó que su relación con el Ministerio fue laboral: “Era un trabajo y no un apoyo que recibía. Ganaba $ 21.500 líquidos y para los que entienden de deporte me daba para cubrir solo algún gasto. Vivo en Estados Unidos, entreno en Philadelphia, pago mi alquiler, mi entrenador, mi fisioterapeuta y mis giras por Europa. Tengo un montón de gastos”.

“Realmente me deja muy triste la actitud del señor Pedro Bordaberry para conmigo, porque él siendo deportista debería entender todo el sacrificio que hacemos los deportistas para obtener resultados, por entrenarse, sacrificarse y dejar todo por el país como lo vengo haciendo hace 13 años. Yo fui parte de un juego político que armó Pedro Bordaberry, un juego político muy triste por todo lo que generó conmigo, porque generó un montón de especulaciones de cuánto ganaba, de qué clase de deportista soy cuando en realidad hice todo por derecha. Lo de Bordaberry me resulta lamentable por haber generado toda una situación por un trabajo que hice en un Programa yendo a escuelitas y liceos con un fin social. Realmente me resultó muy triste que un político como es Bordaberry me utilice a mí para obtener algún beneficio político de todo esto”.

“Ahora stoy entrenando con las mejores del mundo en 800 metros para poder crecer, no es fácil vivir en el exterior y tener que escuchar las cosas que dice este señor con respecto a mi persona. Me resultó muy triste dejar el Programa porque estaba muy bueno, pero va a ser lo mejor para enfocarme en todo lo deportivo que se viene”, concluyó.

Rodríguez realiza la pretemporada junto a Ajee Wilson, medallista mundial y récord de Estados Unidos en 800

m y que está entre las cuatro primeras del mundo, Raevyn Rodgers top 4 en el ranking de Estados Unidos y recordista de la NCAA (universitaria). También con Charlene Lipsey que está entre las mejores de Estados Unidos.

"Para el año que viene quiero estar enfocada en mi entrenamiento, es un año de Juegos Panamericanos, Mundial, clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Sudamericano. Me vine a Estados Unidos para entrenar y llegar de la mejor manera a estas competencias", afirmó la atleta.