Defensor realizó denuncia penal por irregularidades en gestión anterior

Los días que transcurren en Defensor Sporting están siendo muy movidos. La auditoría externa que realizó la nueva gestión comandada por Ney Castillo como presidente, corroboró algunas irregularidades que terminaron con el despido de Richard Marchelli –como informó Referí días pasados–, quien hacía 31 años que se desempeñaba en la institución y desde hace muchísimas temporadas como gerente general.

El viernes por la noche en el Gimnasio Julio César Franzini, la vieja cancha de la calle Jaime Zudáñez, tanto Castillo como algunos compañeros de la directiva violeta le informaron a los socios la situación.

Cabe señalar que la concurrencia fue óptima ya que el escenario estaba lleno de asociados quienes quisieron enterarse de la situación que se ha planteado en los últimos días.

La comisión directiva, entre otras cosas, informó que ese mismo viernes por la mañana y debido a esas irregularidades encontradas, se presentó la denuncia penal por el tema.

Al respecto, Referí dialogó con el presidente violeta, Ney Castillo quien dio su punto de vista sobre lo ocurrido hasta el momento.

Vale recordar que en la campaña electoral del club, el actual titular de los fusionados había señalado que en caso de que fuera electo presidente, mandaría realizar una auditoría externa para conocer cómo es la situación de su institución.

“Tratamos de ser lo más objetivos y realizamos un resumen del informe de la consultoría externa que hicimos con Price Waterhouse. Presentamos los distintos aspectos del manejo del fútbol esencialmente –porque la consultoría comprende tres etapas, una que es el fútbol, otra que es el departamento social y otra que es el básquetbol–. El primer informe que tuvimos fue del área fútbol y lo informamos el viernes a los asociados. Para decirlo resumidamente, hay una inmadurez en cuanto a la gestión en todos los procesos de gestión del área que son muy precarios. A partir de esa precariedad surgen algunas irregularidades en los distintos aspectos. Desde que se capta el jugador, hasta que se negocia, una serie de procesos que no se entienden bien y que de alguna manera terminan no protegiendo los intereses del club como se debe”, explicó Castillo.

Y añadió: “Lo que la comisión directiva resolvió fue presentar ese informe con algunos datos que nosotros recogimos en la administración para que la fiscalía investigue y decida si esos son actos delictivos o no lo son”.

Consultado acerca de si esos actos fueron llevados a cabo por Marchelli, el presidente violeta indicó: “No estamos apuntando a nadie, sino que hemos detectado elementos de proceso de gestión que se consideran no adecuados y que redundaron en alguna pérdida para el club. Ahí, la fiscalía decidirá si hay alguna persona o grupo de personas que puedan tener responsabilidad en eso”.

Cabe señalar que Marchelli fue gerente durante muchos años y en sus últimas temporadas, con Daniel Jablonka en la presidencia de los del Parque Rodó.

“Presentamos una denuncia general de la administración del club ante la fiscalía y esta debe decidir si hay que apuntar a alguien o no. Ya no es como antes que uno se presentaba y denunciaba a alguien. Ahora es la fiscalía la que decide si hay o no elementos. Presentamos que hay hechos de presunta irregularidad de apariencia delictiva para que decida la fiscalía”, dijo el titular de los violetas.

Según sostuvo Castillo, lo hicieron “por decisión de comisión directiva y el viernes informamos a los socios. La denuncia la presentamos el mismo viernes por la mañana en fiscalía”.

En los últimos días, fuentes vinculadas al propio club habían manejado que faltaba una cifra de unos US$ 5 millones, lo que nunca fue confirmado oficialmente.

Castillo prefirió no manejar cifras al ser consultado por Referí.

El presidente dijo que van “a profesionalizar toda la gestión del club, porque todos los clubes se manejan así. Como el tema de los captadores y el porcentaje que se llevan por un futbolista. Hay que hacer protocolos, estandarizar las cosas”.

Y se preguntó: “¿Cuánto sale un jugador? Si lo traen con 14 años, ¿cuánto invirtió el club en él? ¿Cuánto es el costo que tiene el club con él? Esas cosas hay que empezar a hacerlas porque nosotros en Defensor invertimos una gran cantidad de dinero en formativas. No solo en los profesionales que trabajan, sino en toda la estructura que ponemos a disposición. Tenemos dos lugares de alojamiento para los chicos del interior, le damos de comer, le ponemos profesores. Entonces debemos saber cuánto invertimos en un futbolista. Hay que hacer un giro de la gestión del fútbol”.

Además, el presidente de los violetas explicó que le informaron a los socios “que vamos a poner en práctica todos los procesos que recomienda Price Waterhouse y vamos a tratar de que el club sea sustentable por sus propios medios con todo el dinero que invierte y siendo el mejor productor de jugadores jóvenes que tiene el país”.