Defensor Sporting está invicto de local ante equipos bolivianos

Defensor Sporting está invicto ante rivales bolivianos por competiciones internacionales jugando de local. En 1980 fue anfitrión en el Estadio Centenario donde no le pudo ganar a The Strongest ni a Oriente Petrolero con el que había logrado la primera victoria de su historia de visitante, en el llano de Santa Cruz de la Sierra. En 2014 y 2015 fue local en el Franzini derrotando a The Strongest y Bolívar, respectivamente.

Libertadores 1980

The Strongest 1-1 (R. Rodríguez)

Oriente petrolero 1-1 (J. L. Russo)

Libertadores 2014

The Strongest 2-0 (De arrascaeta, N. Olivera)

Sudamericana 2015

Bolívar 3-0 (Rabuñal, N. Olivera, B. Lozano)

El violeta recibirá este miércoles, a la hora 20.30 en el Franzini, a Bolívar por la revancha de la primera fase de la Copa Libertadores.

Defensor Sporting ganó 4-2 a los bolivianos el miércoles pasado en el Hernando Siles en lo que fue el primer triunfo de Defensor Sporting en La Paz y la primera derrota de Bolívar ante un equipo uruguayo en condición de local.

Sin embargo, el equipo de Jorge Da Silva no se quiere descansar en esa ventaja y afrontará la revancha enchufado no solo para abrochar la clasificación sino también para seguir afirmando las ideas del entrenador.

El plantel entrenó el domingo de mañana en el Complejo Arsuaga Pichinca, este lunes lo hizo a las 8.30 en el Franzini y entrenará en el mismo escenario el martes a la hora 17 para luego quedar concentrados.

El Polilla tiene a todo el plantel a disposición ya que todos terminaron en buenas condiciones físicas.

Por eso, es probable que la viola repita equipo: Gastón Rodríguez, Emanuel Beltrán, Maximiliano Perg, Nicolás Correa, Alejandro Villoldo; Ramiro Cristóbal, Álvaro González, Martín Rabuñal, Joaquín Piquerez; Pablo López y Álvaro Navarro.

Prieto lesionado

Bolívar le ganó el domingo 2-0 a Destroyers por la segunda fecha del Apertura boliviano y lidera el certamen con puntaje perfecto en dos fechas disputadas.

Los goles fueron de los argentinos Marcos Riquelme y Jorge Pereyra Díaz, las mejores figuras del equipo de César Vigevani en la ida contra Defensor.

Riquelme terminó expulsado sobre el final y Pereyra Díaz vino del banco con dos goles. Tampoco estarán por expulsión el español Juan Miguel Callejón ni el defensor Heber Leaños. Además, el zaguero uruguayo Mauricio Prieto salió lesionado a los 33’ el domingo tras experimentar un tirón en el cuádriceps de la pierna izquierda. Está en duda para la revancha contra Defensor Sporting.

Precios populares

La dirigencia de los violetas fijó el viernes precios populares para el partido del miércoles. Las entradas costarán $ 100 para socios y $ 200 las generales. La venta comienza este lunes en RedPagos y RedTickets. Los menores de cinco años ingresan gratis y los hinchas de Bolívar pagarán $ 200.