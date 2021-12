Dejar de vacunar contra la aftosa "no está en el radar", sí se analiza la fabricación local de vacunas

Uruguay mantendrá su decisión de vacunar a su rodeo vacuno contra la fiebre aftosa, de modo de sostener el estatus de país libre de esa enfermedad con vacunación, no obstante el tema es objeto de un constante monitoreo por parte de las autoridades e incluso, lo anunció Fernando Mattos, se ha encargado “que se revise la decisión técnica de la prohibición de fabricación de vacunas en Uruguay”.

Ese comentario fue formulado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en una extensa entrevista que concedió recientemente a El Observador.

La mayor parte de la charla, que sucedió en su despacho en la sede ministerial, se publicó en la última edición del suplemento Agro.

Consultado sobre qué opina de eventuales cambios en la región en los estatus de países o regiones libres de fiebre aftosa, afirmó: “No está en el radar dejar de vacunar, vamos a continuar, estamos atentos a lo que es una situación epidemiológica más favorable en la región, Rio Grande del Sur y Paraná se suman al de Santa Catarina y han dejado de vacunar, veremos cómo acompañamos ese aspecto. Eso no quiere decir que no se sigan estudiando desde el punto de vista técnico algunas alternativas hacia el futuro”.

“Ventajas bastante reducidas”

“Lo que se entiende sí, lo arrojó una consultoría que hizo el Instituto Nacional de Carnes (INAC) sobre el final del período pasado, es que las eventuales ventajas que pudiera generar a Uruguay el cambio de estatus sanitario son bastante reducidas en cuanto a accesos a mercados y a captura de valor de producto en relación al riesgo que se pudiera correr, como sufrimos en 2001, de una reintroducción”, indicó Mattos.

Luego mencionó que “en el ánimo de los productores está continuar con la vacuna, en la industria frigorífica también, eso no quiere decir que no se puedan ir estudiando algunas alternativas a largo plazo, inclusive sabemos que la decisión de Brasil de dejar varios millones de cabezas fuera del circuito de vacunación determina también que la oferta de laboratorios y de vacunas se reduce, con lo cual tenemos que estar atentos a lo que pueda ser una disminución de la capacidad de oferta de vacunas, ahí se manejan algunas alternativas”.

Fue entonces que añadió: “Hemos encargado y comentado que se revise la decisión técnica eventual de la prohibición de fabricación de vacunas en Uruguay. Dadas las características actuales, que tenemos un ganado con inmunidad para las cepas para las cuales vacunamos, y donde en los sistemas de bioseguridad de los laboratorios dan mucho más garantías, ser dependientes todos los años de licitar e importar vacunas cuando el mercado se presenta como menos ofertante, puede generar una oportunidad de negocio de valor agregado que Uruguay pueda incursionar también en la fabricación y eventualmente exportación de vacunas”.

Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Campañas bajo rediseño

“Estuvimos reunidos con frecuencia con el equipo de la dirección de los Servicios Ganaderos, creo que la situación sanitaria en general viene mejorando, en distintas enfermedades”, expresó Mattos.

Añadió que se vienen haciendo ajustes, que “las campañas están bajo rediseño, bajo discusión”.

“La sensación general es que se han extendido por mucho tiempo y por lo tanto ha sido bastante costoso para la producción, creo que hay un tema de diseño de las campañas y también de comunicación, que no ha sido la más adecuada y que estamos en proceso de revisión”, indicó.

Garrapata

“Está habiendo un esfuerzo de la dirección de los Servicios Ganaderos en el aspecto de la garrapata, en difundir más todo lo que tiene que ver con la alternancia de los principios activos en los tratamientos estratégicos de las distintas generaciones.

Hemos dispuesto bajar a costo cero el análisis de resistencia en cuanto a la garrapata, pero no ha tenido un gran efecto en cuanto a pedidos por parte de los productores, debemos estimular, incentivar más el uso de esto, porque muchas veces se generan algunas decisiones estratégicas equivocadas pensando que se tiene una resistencia que no es tal o sí se insiste en el uso de un producto que ya no tiene efecto, por lo tanto creo en el uso de un servicio gratuito, lo mismo que con el uso de la hemovacuna que ha funcionado bien en algunos casos.

Básicamente lo que intentamos trasmitir es que el ministerio debe acercarse más al productor y el productor al ministerio. Tenemos que ser un factor de ayuda y no una problemática, no la vieja imagen de que cuando llega la camioneta blanca es más un problema que una solución. Es una característica que hemos tratado de inculcar, un ministerio más al servicio de la gente, más colaborativo, pero que lógicamente al ser la autoridad o la policía sanitaria para aquellos casos donde la conducta de un determinado productor, que digamos que sería la excepción, no contribuya a combates de una parasitosis que afecta su producción pero además la del vecino, ahí el ministerio no tiene más remedio que tomar algunas medidas restrictivas en cuanto a la conducta de ese productor, pero no es el objeto primario, hemos tratado de trasmitir esta acción al ministerio y tratar de ser más colaborativo y de más ayuda y es por esto que se vienen haciendo estas campañas de difusión, que claro que las podemos mejorar, que podemos tener un efecto mayor y que estamos trabajando con la otra institucionalidad a efectos de poder colaborar”.

Brucelosis

“Hay otras campañas, en brucelosis hemos tenido una prevalencia baja en los rodeos, estamos buscando más a través de sangrados en los frigoríficos y ahora incorporados los mataderos de mercado interno a esta práctica de diagnóstico, se liberalizó en el caso de Paysandú la obligatoriedad de sangrado para cada movimiento y la vacunación obligatoria de los animales hembras que se tenían que vacunar”.

Mosca de la bichera

“En otras campañas, como la de la bichera que genera bastante expectativa, creo que hacia fin de año vamos a tener una propuesta concreta que vamos a comunicar primero a las gremiales y luego a la opinión pública respecto de los pasos a dar y una línea de tiempo que apunte a lo que será una campaña que es decisión del gobierno sacar adelante, pero tenemos que llevarla de una manera firme, sólida, consiente y con el respaldo científico correspondiente.

De alguna manera se ha generado la sensación de que esta campaña se ha demorado a partir de una concepción equivocada de que estaba pronta, pero la campaña necesitaba ajustes, algunos retoques, faltan decisiones, estamos aunando criterios entre el equipo técnico que venía trabajando en la campaña y el equipo técnico del ministerio. Se ha avanzado bastante, tendremos una sola posición a partir de las próximas semanas, a partir de ahí se hace la presupuestación y luego quedaría la pelota en la cancha de los productores, que se han comprometido a financiarla con algún mecanismo que está por definirse, que seguramente requerirá de alguna intervención legislativa para su determinación”.

El ministro hizo un repaso de los principales temas de sanidad animal.