Delgado cree que los trabajadores de la salud no vacunados "quizás" no deberían atender pacientes

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sugirió este martes que los trabajadores de la salud que no hayan sido completamente vacunados contra el coronavirus –con alguna de las vacunas disponibles en el país– "quizás" no deban tener contacto directo con pacientes. El jerarca, afín a que el personal sanitario esté inmunizado, dijo que es preferible que quienes hayan recibido las dos dosis se encarguen de los casos de "atención directa", aunque reconoció que la "discusión" entremezcla derechos laborales con "garantías sanitarias" que un centro de salud puede o no exigir.