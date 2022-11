Día 4, seguí el minuto a minuto de Qatar 2022: el francés Lucas Hernández se rompió los ligamentos

El Mundial de Qatar 2022 ya ingresó en el cuarto día de competencia. Este miércoles se disputan tres partidos (Marruecos vs Croacia, Alemania vs Japón, España vs Costa Rica y Bélgica vs Canadá), pero además hay selecciones que se aprontan para debutar el jueves, entre ellas las de Uruguay.

Los partidos del jueves son los siguientes: Suiza vs Camerún (7:00 hs), Uruguay vs Corea del Sur (10:00 hs), Portugal vs Ghana (13:00 hs) y Brasil vs Serbia (16:00 hs).