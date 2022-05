Diego Aguirre: el "vacío" de la selección y de Peñarol, el desafío de Cruz Azul y explica por qué no mira más allá de 2023

El entrenador uruguayo Diego Aguirre llegó a México para dirigir a Cruz Azul, club con el que firmó contrato hasta junio de 2023. En un mes comenzará el torneo local y perseguirá el objetivo de regresar de la mejor forma a la actividad en las canchas de fútbol tras sus dos últimos frustrados proyectos y sueños: el regreso a Peñarol, en diciembre 2020, y dirigir a la selección uruguaya, tras la salida de Óscar Washington Tabárez, en noviembre de 2021.

Luego de esos dos intentos fallidos y 17 meses de inactividad, el mercado mexicano, en el que nunca dirigió, le abre las puertas y este martes le contó a Las Voces del Fútbol de 1330 AM que vuelve a dirigir “una vez más lejos” de su país.

SCInternacional

Diego Aguirre, en su última experiencia en Inter

En una extensa charla, el entrenador explicó cómo vivió su intentó por asumir como cabeza del fútbol en Peñarol en diciembre 2020, cuando formó parte de la campaña política, acompañó a Juan Pedro Damiani en las elecciones, y se quedó sin nada porque en las urnas el expresidente perdió con Ignacio Ruglio y los socios aurinegros eligieron el proyecto de Pablo Bengoechea como director deportivo, con el que el club ganó el Campeonato Uruguayo 2021, y cortó el tricampeonato tricolor.

“Me imaginaba hace un año (en diciembre 2020), cuando estaba la posibilidad de venir a Peñarol, que lo lógico era que hubiera vuelto, pero Juan Pedro perdió las elecciones y las cosas cambiaron. El proyecto era venir tres años a Peñarol. Después de 10 años (en el exterior), se trataba de una decisión personal y familiar, y algo que sentía que era momento de hacerlo. Y no se dio. Después me fui a Inter y también estuvo la posibilidad muy cercana de la selección, que me ilusionaba mucho. En un momento sentí que se podía dar. Lamentablemente no fue así y seguí para adelante. Ahora empiezo esta etapa en Cruz Azul”, apuntó.

Consultado acerca de qué le dolió más, si lo ocurrido con Peñarol o en la selección, respondió: “Las dos, porque en el momento que decidí volver a Peñarol por tres años era porque priorizaba a Peñarol sobre todo. Era un proyecto que me ilusionaba. Después no se dio. Luego apareció la posibilidad de la selección, de la que me sentía muy cercano. Estábamos ilusionados que podía pasar. Fue un golpe duro, por todo lo que me generaba. Así como otras veces me salieron cosas espectaculares que no esperaba. Obviamente que el proyecto de vida era estar en Uruguay, y de hecho hoy estoy lejos, en Ciudad de México”.

SCInternacional

Diego Aguirre con Piñatares y Verzeri

Sobre su presente expresó: “Mi mente está 100% acá. Es un gran club. Tengo una gran responsabilidad y no puedo pensar más allá que hacer un buen trabajo acá. El contrato es por un año. Hoy no tengo un proyecto posterior. Todo pasa por este año acá, vivir bien el presente y después no sé qué me depara”.

Tras las frustraciones que experimentó en el final de 2020 en Peñarol, y en 2021 en la selección, prefiere recorrer otro camino.

Cuando fue consultado acerca de si seguía soñando con la selección, dijo: “Que pase lo que pase. Me encanta soñar, muchos sueños se me hicieron realidad. Me pasaron cosas maravillosas y dirigí en equipos increíbles. También me pasaron cosas maravillosas como jugador. Tengo muchas cosas por las que me siento realizado. ¿Para adelante? Uno siempre espera cosas lindas y situaciones que se puedan dar. Estoy más grande, intento focalizarme más en el presente, ya habrá tiempo y el futuro dirá”.

Ante la pregunta de si Tabárez hubiera sido cesado un mes antes, en octubre 2021, ¿hubiera sido el entrenador de Uruguay?: “Bueno, sí, pero ya está. Hubo cosas. Llamadas, que no vale la pena volver atrás. Está todo bien. Uruguay está bárbaro y ya está. Intento dar vuelta la página y no quedarme con sensaciones de nada. Y no soy de mirar mucho para atrás. Fue algo que estuvo muy cerca, que me ilusionaba, pero no fue así y hay que pensar en lo próximo”.

Dijo que no buscó “demasiada información” ni anduvo preguntando “por qué” no lo eligieron para la selección, porque dijo que no le hacía bien.

@SCInternacional

Diego Aguirre regresa en mayo 2022 en Cruz Azul

“Una vez que tomaron la decisión y que no íbamos nosotros (a la selección), me focalicé en mi familia, en estar con ellos y con mis amigos. Traté de sacar la cabeza del fútbol por un tiempo”, apuntó.

Fue tan duro el golpe que sufrió el entrenador uruguayo que entre su último trabajo como director técnico, cuando fue despedido de Inter de Brasil en diciembre de 2020 y esta nueva experiencia en México, transcurrieron 17 meses en los que se mantuvo inactivo.

El entrenador manifestó que en este período recibió ofrecimientos, pero no los aceptó.

“No soy una roca, por eso traté de desconectarme, de no hablar con los medios, porque podés decir algo que no esté bien, cuando trato de respetar. Fue lo que hice. Me preparé para un nuevo desafío. Por suerte tuve varias ofertas de muchos lados, a las que dije que no, hasta que surgió esta de un equipo grande, en un medio nuevo y me pareció muy interesante. Obviamente que fue un momento de vacío por apostar a algo que no salió. Eso es como en cualquier orden con un proyecto que crees que va a salir. No fue el momento y punto. Di vuelta la página y me focalizo para disfrutar lo que tengo hoy”.