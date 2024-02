Diego Aguirre: “Yo también me pregunto quién va a ser el 9 que va a venir a Peñarol; hoy estamos en cero”

El director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, habló este domingo con los programas Punto Penal de canal 10 y el Polideportivo de canal 12.

El entrenador carbonero indicó que, tras caerse el pase de Ake Loba, no sabe quién será el número 9 que contratarán los carboneros.

"Yo también me pregunto quién será el 9. Hubo tratativas de jugadores que estuvieron cerca, pero hoy estamos en cero", dijo Aguirre.

Y añadió: "Hay transferencias por una cantidad de razones, en este caso, por irresponsabildades de quien maneja al jugador fue que no cumplió lo acordado. No me sorprende. Ya nos ha pasado con otros en este mismo período de pases".

Consultado acerca de si habló con Ake Loba para que firmara con Peñarol, contestó afirmativamente.

"Hablé con el jugador, estaba en Costa de Marfil y me dijo que le gustaba mucho la idea, pero bueno, acá hubo otra oferta y decidió tomarla", dijo.

A su vez, indicó que está "conforme porque han traído a muchos jugadores que he pedido y tenemos un plantel competitivo. Ahora, lo ideal no pasa. Pudimos haber traído a otros jugadores y no sé por qué no hay llegado. Capaz que algún dirigente no le gustaba algún jugador o por negociaciones con los empresarios, no se han dado. Sí estoy contento con los jugadores que hay llegado, pero sí podríamos estar mejor".

Aseguró que no habló con Maxi Gómez. "Hablo cuando hay posibilidades. En este caso lo veo más como un sueño que una posibilidad".

Negó asimismo la chance de que pueda llegar a Peñarol el delantero boliviano Marcelo Moreno Martins. "Me preguntaron y dije que no lo quería para Peñarol".

"Estamos en el mundo buscando un 9. Por otro lado estoy contento con Maxi Silvera que es 9 y la rompe, luego vino Sequeira que es flor de jugador. Es muy bueno. Lo de Nahuel (Acosta) el otro día lo puse de 9 y fue bueno. Estamos bien, no pudimos concretar el 9 que queríamos, pero estamos bien", aseveró.

Leonardo Carreño

Aguirre habló de los clásicos y de la Copa Libertadores

Y añadió: "Si se puede concretar un 9 ahora, mejor, o sino, llegará en julio".

Dijo que no pidió la llegada de Leo Fernández: "No lo pedí porque me habían dicho a principio de mercado que era imposible. Y después, no jugaba en Fluminense y no le salió nada de México y pudo volver. Bienvenido sea ese tipo de jugadores".

Aguirre habló de la llegada de Gastón Ramírez, a quien conoce muy bien, y con el que fue campeón uruguayo.

"A Gastón lo conozco muy bien. Sin duda es el jugador de más trayectoria que tenemos en el plantel porque estuvo ocho años en Europa. Entiendo que había dudas por su parte físico en los últimos tiempos. Es un profesional extraordinario, tiene unos hábitos de trabajo tremendos, el que habla de táctica con los jóvenes, es el primero en llegar y el último en irse de la práctica, y tuvo buenos minutos. Espero que siga por ese camino", dijo.

También dio su versión de los dos clásicos de verano. El primero que empataron y perdieron por penales, y el segundo en el que fueron superados y derrotados.

"Los amistosos del comienzo los tomé de forma relativa porque tengo que ser realista y había un montón de cosas que eran nuevas, con jugadores que recién habían llegado. No era esperable que hiciéramos buenos partidos como pasó. En definitiva eran amistosos. Ahora que estamos mejorando y jugar un clásico ahora si Nacional le hubiese ganado a Liverpool, lo veía con buenos ojos, porque el equipo está más competitivo, por más que tuviéramos el riesgo de perder. Jugar contra Liverpool es muy difícil, pero trataremos de ganar y que la gente se ilusione con el equipo. Somos un equipo en formación con casi todos jugadores nuevos", indicó.

Habló también sobre el rival de este lunes por la Copa AUF Uruguay, Liverpool.

"Es un equipo que es campeón uruguayo, que está en la Libertadores, que ha conquistado cosas, que tiene una gestión excelente y por lo tanto, es un desafío lindo que tenemos ahora", opinó.

Y agregó: "Esto no es revancha. Le tenemos que ganar 10 partidos como el que viene para tapar lo que sucedió en el triunfo de ellos cuando nos ganaron el uruguayo".

Leonardo Carreño

"Peñarol perdió últimamente el respeto internacional y hay que volver a ganarlo", dijo Aguirre

"Este es un Pëñarol en formación, un Peñarol que me ilusiona, un Peñarol que está fuerte, que veo que tenemos jugadores sin grandes nombres, pero con ganas de salir adelante".

A la hora de hablar dónde prefiere jugar el clásico ante Nacional por el Campeonato Uruguayo, dio su opinión.

"Me gustaría jugar en el Estadio Campeón del Siglo, en el Centenario y también en el Parque Central. Si ganás ahí, sería hermoso", dijo.

Los aurinegros están clasificados para la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En ese contexto, el técnico fue muy autocrítico.

"Peñarol está en deuda a nivel internacional, eso es clarísimo y no reconocerlo sería estúpido. Tenemos que hacer que Peñarol sea competitivo. Es difícil, pero es un desafío que tenemos. El primer objetivo es pasar la primera fase sí o sí y después se verá. Después, tenemos que volver a ganarnos el respeto que no ha pasado en los últimos años".