Diego Alonso analizó la victoria ante Chile y reveló por qué jugó con Rossi y De La Cruz de extremos

Uruguay se despidió de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 con un convincente triunfo contra Chile, en San Carlos de Apoquindo, y ahora se apresta para conocer a sus rivales en el sorteo que se realizará el viernes en Doha.

El entrenador Diego Alonso, quien tras su retorno a Montevideo viajará con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, para estar presente en el sorteo, habló en conferencia de prensa tras el triunfo ante la roja.

"Lo primero que miramos fue la recuperación de los jugadores, quiénes estaban en mejores condiciones para el partido", expresó sobre el equipo que armó, que tuvo seis cambios con respecto a la oncena que arrancó el jueves en el triunfo ante Perú 1-0 en el Centenario que clasificó a la celeste por cuarta vez consecutiva al Mundial.

Sebastián Coates jugó en lugar de José María Giménez, Matías Viña lo hizo por Mathías Olivera, lesionado, Nicolás De La Cruz por Facundo Pellistri, suspendido, Lucas Torreira por Darwin Núñez, lo que llevó a que el sistema táctico variara de un 4-4-2 a un 4-1-4-1, mientras que Edinson Cavani arrancó en lugar de Luis Suárez aunque a los 23' salió lesionado entrando el Pistolero en su lugar. Diego Rossi, por último, ocupó el lugar de Giorgian De Arrascaeta.

Sobre la variante táctica, Alonso explicó detalladamente: "Analizamos lo que pretendíamos para el juego, por eso pusimos dos jugadores rápidos arriba y Edi (Cavani) que tiene mucha movilidad, dos extremos que jugaran en profundidad, sobre toda las cosas porque íbamos a jugar con tres jugadores en la mitad de la cancha para permitirles jugar con más espacios entre líneas permanentemente. Me gustó lo de la primera parte, porque tanto De La Cruz como Rossi tenían amenazada a la línea de cuatro rival y eso nos permitía tener un circuito en la media cancha que tuvo fluidez aunque no lo pudimos aprovechar con goles.

"En la segunda parte tuvimos algunos minutos que nos relajamos y no nos pudimos enganchar, con muchas pérdidas, pero después nos volvimos a reencontrar con el juego que queríamos", afirmó el DT celeste.

"Hemos trabajado bien a nivel defensivo, lo dije desde el primer día que me tocó ser el entrenador de la selección, que me gusta defender hacia adelante, con un equipo que sea propositivo a la hora de la recuperación. Creo que el equipo lo ha hecho bien durante estos cuatro partidos y eso nos ha permitido tener en tres partidos el arco en cero y que nos marcaran un solo gol, contra Venezuela y que el equipo, además, en todos los partidos haya podido marcar", afirmó.

"No creo que tenga que dar un mensaje distinto a lo que hago habitualmente, creo mucho en los jugadores, creo mucho en la competitividad que tenemos. Lo dije cuando terminó el partido pasado de que Uruguay no va a ir a participar al Mundial, va a ir a competir, a dar el máximo de nosotros y a tratar de ir a por toda. Esa es nuestra mentalidad y así me lo han enseñado de chico. Después podremos ganar, empatar o perder, pero siempre apostando a dar el máximo", concluyó en la breve conferencia que solo tuvo cuatro preguntas, incluida una de un periodista chileno que le consultó si había hablado con Óscar Tabárez a lo que Alonso dijo que lo había hecho al momento de asumir pero que, como dijo oportunamente en Uruguay, esa charla fue "privada".