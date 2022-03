Eliminatorias: Diego Alonso anuncia este viernes su segunda reserva en la selección uruguaya con nuevos nombres para jugar ante Perú y Chile

El entrenador de la selección, Diego Alonso, anunciará este viernes la nómina de futbolistas reservados para la última doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, en la que Uruguay enfrentará a Perú el jueves 24 a la hora 20.30 en el Estadio Centenario y visitará a Chile en Santiago el martes 29, a la misma hora.

En enero, en su primera citación, el entrenador sorprendió con una larga lista de 50 nombres, y con novedades en todos los puestos.

Eso se reflejó en la formación titular en su primer partido ante Paraguay, en Asunción, con Matías Olivera como lateral izquierdo y Facundo Pellistri en la función de volante por afuera por derecha, dos debutantes absolutos en la mayor que se ganaron un lugar en la oncena y confirmaron con buenos rendimientos.

AFP

Diego Alonso

En aquella primera amplia reserva, no fueron incluidos Fernando Muslera (lesionado), Naithan Nández (envuelto en un problema judicial), Nicolás de la Cruz (lesionado), Brian Rodríguez, Guillermo Varela ni Alfonso Espino.

Según pudo conocer Referí, uno de ellos, Nicolás de la Cruz, quien nuevamente volvió a la titularidad en River Plate y en su última presentación anotó un gol, se integrará a la nómina.

De la Cruz se perdió los últimos dos meses de actividad de 2021 con su club debido a una trombosis venosa en un pie, que lo obligó a realizar un tratamiento. Hasta ese momento se había ganado la titularidad con Tabárez, en el combinado y era inamovible en las formaciones de Marcelo Gallardo en River.

Su último partido con el club argentino lo había disputado el 17 de octubre y volvió a competir el 29 de enero. Desde su vuelta, jugó cuatro de los últimos seis partidos que disputó River, y le convirtió un gol a Racing el último domingo.

Fernando Muslera se lesionó el 13 de diciembre

En el caso de Muslera, quien el 13 de diciembre sufrió un desgarro severo en los ligamentos laterales internos de la rodilla izquierda y estiramiento en el ligamento cruzado anterior, aún no volvió al equipo pero podrá estar en la convocatoria para este fin de semana.

Aizar Raldes / AFP

Naithan Nández

Nández, ausente en la selección como consecuencia de un problema judicial tras una denuncia que le hizo su expareja por violencia doméstica, no juega en Italia desde el 16 de enero (contra Roma, ingresó a los 69 minutos por Gastón Pereiro) y no será considerado en esta reserva.

pool afp efe ap

Brian Rodríguez

Brian Rodríguez, infaltable en las convocatorias del exentrenador Óscar Washington Tabárez en 2021, no fue considerado por Alonso y perdió la titularidad en Los Ángeles durante cuatro meses. No jugaba desde noviembre y volvió a la oncena en el último partido de su equipo, en la victoria 3-0 ante Colorado Rapids.

AFP

Guillermo Varela

Guillermo Varela recibió las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 e ingresa nuevamente en la lista de consideraciones del entrenador. Si hubiera estado vacunado en enero, iba a integrar el plantel.

Ante su ausencia, el lateral derecho fue Ronald Araújo, quien, con dos muy buenas actuaciones ante Paraguay y Venezuela, confirmó el acierto del entrenador en su inclusión en ese puesto.

Varela volvió a jugar después de casi tres meses. El último partido lo disputó el 12 de diciembre y este martes 1° de marzo regresó en el estreno del fútbol ruso, en la Copa de Rusia, en el partido que su equipo Dinamo de Moscú jugó ante Nizhny Novgorod. Ingresó a los 87 minutos. En ese momento también saltó al campo su compañero Diego Laxalt.

De regreso a la actividad, ingresará en la consideración de Diego Alonso.

Cristina Quicler / AFP

Alfonso Espino

El que no tendrá lugar será Alfonso Espino debido a que no se pudo dar las dos dosis de la vacuna contra el covid-19. El futbolista padeció la enfermedad y aún no se vacunó. Para ingresar a Chile exigen dos dosis de la vacuna.

En la función de Espino, Mathías Olivera confirmó con dos grandes actuaciones que será el titular en el partido ante Chile.

Los primeros 50 del entrenador y la lista definitiva

Diego Alonso realizó su primera reserva de futbolistas el 7 de enero, cuando anunció su primera nómina con una sorpresiva lista de 50 nombres.

Reservó a siete arqueros: Martín Campaña, Sebastián Sosa, Sergio Rochet, Guillermo De Amores, Santiago Mele, Nicolás Vikonis y Kevin Dawson.

Incluyó a 17 defensas: Diego Godín, José María Giménez, Ronald Araújo, Sebastián Coates, Martín Cáceres, Sebastián Cáceres, Emanuel Gularte, Bruno Méndez, Agustín Oiveros, Leandro Cabrera, Damián Suárez, Guillermo Varela, Giovanni González, Matías viña, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez y Alfonso Espino.

A 14 volantes: Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Mauro Aramabarri, Manuel Ugarte, Fernando Gorriarán, César Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Torres, Gastón Pereiro, Federico Valverde, Santiago Rodríguez, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio.

Mariana Greif / Pool / AFP

Edinson Cavani y Diego Alonso

A 12 delanteros: Martín Satriano, Diego Rossi, Federico Martínez, Brian Ocampo, Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez, Jonathan Rodríguez, Maximiliano Gómez, Nicolás López, Agustín Álvarez Martínez y Cristhian Stuani.

Finalmente, para jugar los dos partidos que ganó en enero y febrero, la nómina la redujo a 26 nombres:

Goleros: Campaña, Seba Sosa, De Amores y Rochet.

Defensas: Damián Suárez, Godín, Giménez, Araújo, Coates, Cáceres, Cabrera, Víña y Olivera.

Volantes: Torreira, Valverde, Vecino, Bentancur, Arambarri, De Arrascaeta, Pellistri y Torres.

Delanteros: Suárez, Cavani, Núñez, Rossi y Nico López.

Esta lista definitiva sufrió cambios por los positivos de covid-19 de Arambarri, Rossi y Torreira. En sus lugares integró a Agustín Canobbio, Brian Ocampo y Fernando Gorriarán.

Las fechas de la selección

Este viernes, a 20 días del partido ante Perú en el Centenario, Alonso debe presentar la nómina larga de jugadores.

Entre los días 16 y 18 de marzo tiene que confirmar los jugadores que utilizará en las dos últimas fechas del clasificatorio.

La selección comenzará a entrenar el domingo 20 con los primeros futbolistas que llegarán a Montevideo y el lunes 21 tendrá a todo el plantel.

Los últimos jugadores llegarán en un vuelo chárter que saldrá en la madrugada del lunes de Madrid y estará en Montevideo en la tarde, como ocurrió en enero.

Con todo el plantel tendrá tres entrenamientos (lunes 21, martes 22 y miércoles 23). El jueves 24 enfrenta a Perú en el Estadio. Luego tiene cuatro días para preparar el partido ante Chile, entre el viernes 25 y lunes 28. Ese lunes viajan en vuelo chárter a Santiago, para jugar el martes.

Entrena con la sub 20

Diego Alonso está trabajando con la selección sub 20 en el Complejo de la AUF, que transitoriamente dirige Diego Demarco (técnico de la sub 17) y seleccionará entre ocho y 10 futbolistas de ese grupo para incorporar como sparring de la selección mayor.

En enero no pudo completar su objetivo de tener a los juveniles, a los que había preparado para jugar ante la mayor con la propuesta que suele mostrar Paraguay. Debido a los casos de covid-19 no pudo completar los trabajos previstos.

Para estos dos encuentros espera completar con éxito la experiencia que los sparring juveniles le puedan simular en el campo de Perú y Chile.