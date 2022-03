Diego Alonso: “Si mi señora me viene a hablar ahora, le pregunto: ¿me vas a hablar de Perú o de Chile?”

“A mí me da mucha tranquilidad cómo siento y cómo veo a los futbolistas. Creo que a la gente también. Lo que no podemos tener nosotros es euforia, debemos tener concentración y tener la cabeza muy clara. Debemos jugar los dos partidos, Perú primero y luego Chile. Los dos son importantes. Y tenemos que tener la concentración solamente en el juego. En el partido y en la preparación, en el partido y en la preparación”, reflexionó el entrenador de la selección Diego Alonso, quien en una charla con Referí, respondió sobre lo que le espera Uruguay en los partidos ante Perú y Chile, la forma en que planea presentar al equipo, cómo ve a los futbolistas y cómo vive este momento en familia.

¿Qué significan Uruguay-Perú y Uruguay- Chile en la vida de Diego Alonso como entrenador?

Son dos partidos muy, muy importantes. Que forman parte importante de la clasificación al Mundial. Son los dos últimos partidos y nos dan la posibilidad de clasificar al Mundial. Eso habla de la importancia que tienen. Son definitorios y claves. Confiamos mucho en los futbolistas desde el primer momento y sobre todo confiamos de cara a este tipo de partidos porque sabemos la calidad y categoría que tienen, y confiamos en lo que podemos hacer.

¿Cómo se manejan las emociones de cara a un cierre tan intenso, en donde un error le puede quitar la clasificación al Mundial y un acierto lo lleva?

Siempre soy optimista. Nunca pienso en la fatalidad. Estoy pensando en que nos pueden suceder cosas buenas y trabajo para que eso suceda.

Camilo dos Santos

Diego Alonso no habla de los jugadores que no están en su lista

¿Qué Uruguay quiere para ese primer partido con Perú?

En primer lugar, ganar. Es lo obvio. En líneas generales para no entrar en situaciones tácticas, intentaremos dominar y llevar a Perú primero, y a Chile luego, a un terreno en el que nos podamos sentir cómodos, en el que podamos plantear el partido que queremos y que ellos no puedan hacer el partido que quieren. Eso es fundamental y es donde tenemos que ser muy buenos para producir esa situación. Sabemos de las fortalezas de Perú y Chile. Perú obtuvo el 50% de los puntos afuera. Eso habla de su potencial, de la capacidad que tienen y que por algo están peleando la clasificación, igual que nosotros. Eso habla del rival que tendremos, del respeto que les debemos tener y también habla del nivel de partido que tenemos que hacer para poder ganar.

"El entrenador transmite energía. No me refiero a energías positivas o negativas, me refiero a que uno transmite emoción, cuando uno se expresa traslada lo que habla desde el corazón. Y es mucho más fácil hablar de lo que estás sintiendo. Es más fácil comunicar. Cuando se habla del convencimiento de los entrenadores tiene que ver con eso. Uno transmite un conocimiento, y si lo sentís lo transmitís más fácil y con más energía"

¿En qué lo representa futbolísticamente esta selección?

Te lo cambio: me siento orgulloso y feliz de ser parte de la selección con estos futbolistas, por el respeto que transmiten, por el amor a la camiseta, por la adhesión a la causa, por la identificación con la celeste. Eso hace que todos los que estemos alrededor se nos facilite el trabajo en el día a día. En las ventanas de Eliminatorias es un disfrute muy grande por la adhesión que tienen a la selección y por lo que transmiten.

¿Qué momentos rescata de los dos primeros partidos y pediría que repitan ante Perú y Chile?

En muchas fases del juego lo hicieron muy bien ellos, pero ocurre que una cosa es cómo jugamos ante Paraguay y Venezuela y cómo jugaremos ante Perú y Chile. Son situaciones diferentes, equipos diferentes, con herramientas distintas y, más allá, de particularidades nosotros vamos a tener que ser mejores de lo que fuimos. Son partidos distintos, con estructuras y jugadores diferentes. Por ejemplo, enfrentamos a dos equipos que venían de un entrenador prácticamente nuevo. Barros Schelotto tenía una ventana de ventaja con relación a nosotros, y Pekerman estaba igual que nosotros. Sin embargo, Perú tiene un entrenador que lleva siete años en el cargo y con éxito, clasificó al Mundial anterior y en tres Copa América fue semifinalista. Por tanto, es distinto lo que vamos a encontrar a nivel futbolístico, táctico, emocional y de juego. Eso lo tenemos que saber.

Camilo dos Santos

Alonso firmó contrato por cuatro partidos con la AUF; si clasifica a Uruguay al Mundial sigue hasta Catar 2022

¿Su familia va al estadio el jueves 24?

Sí.

¿Está pendiente de ellos? ¿Los busca para saludar?

No. Con decirte que si mi señora me viene a hablar en mi casa ahora, le pregunto, ¿me vas a hablar de Perú o de Chile? Ya sabe que si no es de eso no me pueden hablar. (Se ríe)

¿Cómo se involucra la familia en todo esto?

Ella tenía 12 años y yo 15 cuando empezamos a salir. Se crío conmigo viviendo el fútbol, sabiendo que también es mi pasión y mi vida. También vivió mi carrera como jugador sabiendo que iba a ser entrenador. Lo vive con naturalidad. Para mis hijos también es natural. Es algo cotidiano.

¿Lo critica? ¿Le dice por qué hizo tal cambio?

No. No. Cuando jugaba, lo único que le preguntaba después de los partidos era si me había visto con energía o no. Jamás si había jugado bien o mal, ni hablaba del entrenador, ni de mis compañeros. Pero le preguntaba si me veía con energía o no, porque a veces uno cree que tiene toda la energía y desde afuera se ve diferente. Porque eso es lo que debe ocurrir, dar todo lo que tenés.

Además, no hablamos de nada de los temas de fútbol porque la veo poco tiempo, por el tipo de trabajo que tengo en este momento. Somos muy respetuosos de nosotros, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos queremos mucho y tenemos claro cuáles son nuestros espacios.

Camilo dos Santos

Diego Alonso, entrenador de la selección

¿El arco de Uruguay es del golero que lleva 12 años en el puesto o del que atajó los últimos dos partidos?

El que va a atajar no te lo voy a decir a ti. Lo que va a ocurrir aquí es primero se van a enterar quiénes son los que están convocados, y segundo el que le toque jugar se va a enterar por mí. Nunca por la prensa.

¿De qué depende quién vaya al arco?

De mi decisión.

¿Qué es importante en el arco?

Como cualquier posición hay prioridades. Lo más importante para el arquero en este caso es que brinde seguridad, y después acciones ofensivas en salida que nos pueda ayudar.

¿Importa si juega o no?

Siempre pongo los mismos ejemplos, porque son los que me acuerdo. En mi época, Carini no jugaba en su club y en muchas Eliminatorias fue titular y figura. En este caso puntual, comparándolo con eso, no creo que sea lo más relevante. Obviamente prefiero jugadores que tengan más minutos y juego, pero no es una condición para que los futbolistas puedan jugar o no.

¿Por qué reservó una lista de 45 jugadores este mes y 50 en enero?

Camilo dos Santos Diego Alonso, entrenador de la selección

Hoy se pierde de vista el covid-19, pero seguimos a nivel mundial en alerta. La lista pasada fue de 50 porque incluimos a los del medio local, debido a que había un período de pases en enero. Ahora de 45 fue previendo el tema sanitario.

Brian Rodríguez es un jugador que desde 2019 está en la órbita de la selección, y no fue considerado en las listas de 50 ni de 45. ¿Qué le falta para integrar una lista larga de reservados?

No hablo de futbolistas que no estén en la lista.

Nández fue titular con Tabárez, y con usted no ingresó ni en las reservas. ¿Si situación personal es la que lo deja fuera de una posible convocatoria?

No hablo de jugadores que no estén en la lista.

Un viaje a las emociones

En la charla con el entrenador, Referí le acercó un recorte con la ficha de su primer partido como jugador de Primera División. Lee el resultado, el partido y apunta: "2-1. Bella Vista-Progreso. Me tocó jugar de titular. De local. Hice un gol ese día".

Y así siguió el diálogo:

¿Un gol? No.

Sí. Hice un gol… pero en contra (se ríe)

Pero en la ficha del partido dice que lo hizo Casado.

Fue un centro cerrado al primer palo, que lo peiné. El árbitro se apiadó de mi y no me lo dio en contra. Pero hice un gol, después vemos si fue a favor o en contra.

Ese partido se jugó el 14 de junio de 1992 y marcó su debut como futbolista.

Luego, el periodista le acerca una foto de Bella Vista que fue tomada en la mañana del día de la entrevista del escritorio de Sebastián Bauzá, director Nacional del Deporte.

"Esta foto es 1997, el año del ascenso", dice sin bucear demasiado en su memoria. "Es un recuerdo muy grande. El primero fue el debut con el equipo y después me tocó ascender con un grupo de jugadores que tuvo una generación fantástica".

La charla recorrió un viaje al pasado de Bauzá. En un audio, recordó a Diego Alonso que esa foto la tiene en su escritorio y comentó: "Esa generación con un técnico como Ribas no solo nos marcó a los hinchas y alos dirigentes, sino también a los jugadores. El ascenso que se logra a Primera y la posibilidad de jugar Libertadores, ganar la Liguilla, y el viaje a Chile nos lleva a la posición más alta de América, sexto. Aquel viaje con mi viejo, que quiso hacerlo sabiendo que por la edad sería el último, porque se iba a ir apagando la posibilidad de viajar con Bella Vista. Recuerdo al viejo contándole lo que para él significaba Bella Vista y diciéndoles que se podía. Que Bella Vista estaba en un momento sensacional. Y Diego siempre le daba para adelante. La motivación de Diego Alonso nos marcó a todos".

El actual entrenador de la selección escuchaba atentamente el audio. Luego, sin disimular su emoción por el recuerdo, apuntó:

"Me acuerdo. Sí, claro que me acuerdo de todo eso. Si hay algo que tengo es memoria. Me acuerdo. El papá de Sebastián era un genio. Un hincha fanático de Bella Vista. Emblemático en el club. Muy querido. Habla del legado de ese equipo, de lo que significaba y qué lindo es escuchar que esa foto le deje recuerdos a gente. Vas aprendiendo que la vida te deja enseñanazas y recuerdos y que ese viaje, en el que le ganamos a la Católica, nos dio la posibilidad de clasificar a cuartos y que hoy lo recuerden".

Finalmente, escucha un audio de Rubens "Pocho" Navarro, quien recuerda sus comienzos en el club, cuando Navarro ya era figura y Alonso comenzaba.

Apunta que el Pocho era un emblema del club y respecto a la anécdota de que tiene el récord de goles en un partido de cuarta, apunta: "Hice cuatro o cinco en ese partido que menciona". Luego apunta que en 1992, cuando debutó en Primera, tenía edad de Quinta.