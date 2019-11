Diego López: "Sabemos que esto no termina acá"

“Me gustó cómo se jugó el clásico. Jesús (Trindade) había jugado bien y me decidí por darle continuidad a este equipo. La sensación es muy buena. Este equipo está acostumbrado a jugar partidos difíciles, tiene mucha personalidad. Sabemos que esto no termina acá. El miércoles tenemos que jugar un partido importante, una final (ante Progreso en el Parque Paladino). Esto es algo que esperábamos todos. No nos tenía que sorprender la situación, teníamos que estar preparados. Se lo pedí a los jugadores desde el lunes, que tenían que estar preparados desde el lunes”, dijo el técnico aurinegro Diego López en la conferencia de prensa luego del trascendente triunfo ante Fénix.

A su vez, el DT habló de los resultados que ayudaron a que con este triunfo ante Fénix, Peñarol pudiera llegar a la punta.

“Nuestra motivación fueron solo los resultados, ayer (el jueves) no tuve que decirle nada al plantel. Fénix está acostumbrado a jugar no les temblaba tener la pelota. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Teníamos que estar atentos. Hoy Peñarol tuvo el equilibrio necesario para ganar ante un equipo complicado, es el peor que nos podíamos enfrentar en este momento”, expresó.

Sobre la lesión del arquero Kevin Dawson que no le permitió poder estar ante los albivioletas, también habló y dijo que la ve “difícil para que llegue al miércoles (ante Progreso)”.

A la hora de hablar del próximo rival, López indicó: “Contra Progreso va a ser un partido muy especial. Una cancha que es díficil de jugar. Un equipo que llega así hasta el final merece mucho respeto. Progreso no cayó en ningún momento, se mantuvo y es muy meritorio”.

También se acordó de dedicarle la victoria al lesionado Walter Gargano, recién operado de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y a Kevin Dawson.

“Quiero dedicarle este triunfo al Mota (Gargano) que sabemos nos estuvo mirando y está sufriendo como nosotros. A Kevin (Dawson) también. Y también quiero felicitar a Thiago Cardozo porque no era para nada fácil jugar un partido como el de hoy”, sostuvo el DT carbonero.