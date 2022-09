Diez voces analizaron los discursos de Valdés Requena y Mattos

Luego de los discursos de este sábado en el acto de clausura de la Expo Prado 2022, pronunciados por Gonzalo Valdés Requena y Fernando Mattos, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, respectivamente, El Observador consultó a un conjunto de jerarcas y dirigentes gremiales sobre los contenidos de ambos mensajes.

A continuación, un resumen de sus consideraciones:

1 - “Discursos sólidos”

Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República

“Creo que fueron dos muy buenos discursos, cada uno enfocado en su lógica. Hubo coincidencias y reclamos, lo que es habitual en estas cosas. Hubo coincidencia en que el agro está cinchando al Uruguay, que hay unos contextos internacionales complejos pero que el agro no solo aporta al Uruguay económico sino también al social y que derrama. Basta con visitar el interior para ver como el agro derrama y derramó en el primer momento. Culmina una exposición con discursos sólidos con mucha profundidad. Con algunos reclamos muy atendibles y muchas coincidencias, el tema de trabajar en la conciencia agropecuaria, en la nueva ruralidad, en la reforma educativa. Me gustó mucho que el presidente de la ARU hablara de la educación educativa como base transversal del Uruguay”.

2 - “Acortar el vaciamiento del interior”

Guido Manini Ríos, senador de la República

“Los discursos reflejan la realidad del mundo agropecuario, un mundo que sabe de las incertidumbres que existen a nivel mundial, que sabe de la cautela que hay que tener dadas esas incertidumbres, pero sobre todo un mundo en donde hay optimismo y disposición a seguir trabajando e invirtiendo para aumentar la producción y lograr que el país pueda tener mejores resultados. Creo que todos tenemos que redoblar la apuesta para acortar el vaciamiento del interior, que se produce año tras año a la vista de todos. Tenemos que ser conscientes de que ese vaciamiento se puede tornar irreversible. La gente de campo que abandona la actividad difícilmente vuelve, y eso significa que todos los que estamos en la actividad política tenemos el gran desafío de implementar políticas que corten de una vez por todas esa tendencia. Llevar el confort hasta el último rincón del país tiene que ser una apuesta de todos. Creo que de cierta manera los discursos, la exposición y el optimismo que se ve reflejan eso”.

3 - “Faltó sobre el tipo de cambio”

Pablo Perdomo, presidente de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF)

“Entre los presidentes de las gremiales venimos intercambiando mucho, no nos llama la atención por dónde fueron las grandes temáticas, son cosas que veníamos escuchando. Compartimos la alusión a la preocupación por el tema de la rendición de cuentas. Nos pareció interesante que la Rural lo pusiera sobre la mesa. Al discurso del ministro tal vez faltó un poco sobre el tema del tipo de cambio y el atraso cambiario, cómo lo ven y a su vez el tema de los costos, los combustibles y demás. En general es compartido el mensaje, es coherente con lo que venimos trabajando y lo que nos vienen diciendo. Por ese lado me parecieron sumamente positivos los discursos”.

4 - “Un ministro que conoce”

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina

“Fueron discursos concretos. El presidente de la Rural hizo las demandas que creía necesario y el ministro estuvo a la altura de las circunstancias. Se ve que es un ministro que conoce la situación del campo en Uruguay”.

5 - “Discursos bien intensos”

Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República

“Los discursos fueron bien intensos, bien exhaustivos de la realidad nacional, y nos llevamos por supuesto algunas de las reivindicaciones que tradicionalmente se nos hacen, muy especialmente teniendo en cuenta que ahora el Senado va a tener que considerar la Rendición de Cuentas. Nos pareció un día de aportes”.

6 - “Más y mejor ruralidad”

Fernanda Maldonado, directora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

“Fue un buen discurso (el de Valdés Requena), abarcativo de temas que hemos estado intercambiando. Se destacaron algunos puntos, como toda la infraestructura que se está dando en el país, todo el crecimiento económico, la baja del desempleo y este empuje a construir más y mejor ruralidad. Sin duda tenemos que seguir trabajando en otros aspectos, como los relacionados al bienestar animal. Creo que fue un muy buen discurso para nosotros las autoridades, para estar a la orden para ayudar al sector privado, en este caso el sector productivo y trabajar en temas que ya estamos haciendo para contribuir a más competitividad”.

7 - Detracciones: “Absoluto desacuerdo”

Ignacio Buffa, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

“Fueron dos muy buenos discursos, tanto el del presidente de la ARU como el de Fernando Mattos. El ministro hizo un repaso de cosas logradas, otras encaminadas y lo que está pendiente en la gestión del Ejecutivo. El presidente de la ARU estuvo muy firme en algunos conceptos asociados sobre todo a no cambiar las reglas que tiene este país, asociados al tema de las detracciones, en eso el propio presidente Lacalle Pou ha sido muy firme porque no estaba incluido en el mensaje del Ejecutivo, por lo tanto estamos en absoluto desacuerdo. También compartimos la agenda de trabajar en todo lo que es promover una mejor competitividad. El ministro puso énfasis en lo que queda por hacer, eso es muy importante”.

8 - “Un discurso muy campero”

Sebastián Da Silva, productor agropecuario y senador de la República

“El de Gonzalo (Valdés Requena) fue un discurso muy campero, muy claro, muy enfático, un repaso muy bueno, me gustó mucho. El ministro Mattos tenía la obligación de analizar la agropecuaria desde el rol del Ejecutivo. El discurso del presidente de la ARU, reitero, fue contundente, dejó bien en claro lo bueno y lo malo, destacó con datos concretos el impacto del campo, la importancia del campo para los números económicos, si Uruguay va a crecer más de un 5% sin el turismo va a ser por el esfuerzo de los productores”.

9 - “Mirar más allá de la política”

Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz

“El discurso de Gonzalo fue muy oportuno, puntualizó bondades, trasladó cuestionamientos, resaltó la posición de las gremiales y en particular de la ARU y comparto que es un momento para mirar más allá de la política, más allá de los procedimientos de la política, me sentí muy representado con lo que dijo. El del ministro fue un discurso con la posición del gobierno, tenía un poco más de expectativa con relación a anuncios, en particular considerando la realidad del sector arrocero esperaba algo más relacionado con el tema competitividad, pero entiendo que son discursos que suelen tener un carácter más formal que de anuncios”.

10 - “Se puso todo sobre la mesa”

Martín Uría, presidente de la Federación Rural

“El presidente de ARU planteó lo que sentimos los productores, no solo la ARU, se puso todo sobre la mesa, trasladó lo que sentimos en otras instituciones del sector. El ministro hizo un raconto de la evolución del país. Quienes nos movemos en el interior vemos día a día el impulso que el sector tiene y traslada, esto está claro. Eso nos permite decirle a los jóvenes que se puede pensar en vivir del sector agropecuario. Tenemos problemas para ir solucionando en el camino, está claro, pero para eso tenemos que trabajar juntos las gremiales, las instituciones y el gobierno. Ambas posturas, la de la ARU y la del ministerio, van en ese camino y coinciden con lo que pensamos sobre la importante del sector productivo”.