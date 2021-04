Directora de residencial donde murieron 15 por covid-19: "Se pudo haber necesitado CTI, pero las condiciones no permitían que se ocupara una cama"

El domingo 21 de marzo aparecieron los primeros síntomas en el fraybentino hogar de ancianos Victoriano Sosa. A raíz de ello se detectaron 24 residentes positivos de covid-19, la mayoría asintomáticos. "En el correr de los días empezaron a aparecer los síntomas y empezaron a aparecer las complicaciones", relató la directora técnica del residencial, Daura Garaza, a Radio Universal.

Junto con el director departamental de Salud, Andrés Montaño, decidieron que la internación fuera en el mismo establecimiento. A la fecha el foco registra 15 fallecimientos. En principio se manejó que los fallecidos eran once, y que el resto de las muertes se habían dado por otras patologías que nada tenían que ver con el virus. Sin embargo, la directora ratificó que hubo 15 muertes vinculadas con el covid-19.

"Pudo haber necesitado CTI", admitió ante la consulta del periodista, "pero las condiciones no permitían que se ocupara una cama de CTI con ellos". "Eso fue discutido con el presidente de (la mutualista) Amedrín, por ejemplo. Si es una persona que tiene una demencia en un estado terminal, con un síndrome de inmovilidad, dependiente de todo, ¿qué sentido tiene ocupar una cama que de repente la puede ocupar una persona mayor que la puede estar necesitando?", planteó Garaza.

La directora técnica atribuyó la determinación "a la situación de colapso (de CTI) en todo el país. "Yo digo, ahí en Montevideo: ¿hay alguien con 95 o con una demencia que ustedes hayan visto que lleven a CTI? Yo estoy de acuerdo en que uno le dé la mayor calidad de vida, le dé el mayor confort, le dé todo lo que le tiene que dar. No me gustó para nada ver morir a personas con las que conviví 15 años, rezar ante personas que yo adoré, con quienes hice mil cosas. No es fácil. Para mí hubiera sido mucho más fácil decir: 'Los llevan y yo me olvido'".

El caso alertó a las autoridades, por lo que el ministro de Salud, Daniel Salinas, visitará este lunes Fray Bentos para conocer de primera mano los detalles.

"Las decisiones se toman en conjunto. Yo tengo una persona que tiene una demencia con un cuadro así como la tuvimos, que ella era de Amedrín, la estábamos tratando acá, el médico lo sabía, yo seguí trabajando en conjunto con él. La familia quería que lo llevaran a un CTI, el médico de Amedrín le explicó que las condiciones en que ella estaba no iban a servir de nada y que no iban a lograr nada llevándola al CTI", relató Garaza.

"Todos hablan de quince muertos, como si a la doctora no le importara un carajo que se hayan muerto, como si no tuviese sentimientos. Y la doctora los ama, porque ha pasado Navidades, fiestas, problemas, enfermedades. Acá no hay nadie que entró ayer y se murió hoy. Hay gente que vivió. Yo no quiero que se mueran, pero tampoco quiero que se mueran tirados en el medio del Artigas sin que nadie le dé un abrazo, un beso. Porque se va a morir, porque tiene 96 años", expuso.

La directora técnica del hogar afirmó que ninguno de los familiares pidió el traslado a CTI de otro departamento. "Me parece perfecto que me investiguen, que venga la Interpol igual. Pero quiero que investiguen pero que se comprometan. Cuando uno ama, pone todo en la balanza. Yo no soy omnipotente. Pregunto. Pregunto. Pregunto. El que no sabe, que no hable", dijo Garaza.

"¿Le parece que una persona merece morirse sola, intubada, pensando que va a vivir 200 años?", comentó. Garaza consideró que ninguno de los fallecidos hubiera sobrevivido si hubiera sido trasladado a un CTI.

La directora técnica cursa la enfermedad desde que se desencadenó el foco. Al conocer su diagnóstico, pasó a vivir en el establecimiento, abocada a los cuidados de los ancianos. "Se nos mueren tratando de darles todo lo máximo que tenemos; se nos mueren con todo el tratamiento, como si estuvieran en el hospital o en el sanatorio", había contado días antes a Subrayado.

"Quiero dejar en claro a toda la población que acá todos los residentes recibieron el mismo tratamiento que tendrían en el hospital o el sanatorio; simplemente están atendidos todo el tiempo: tienen una enfermera que los atiende, y un médico que los atiende", afirmó entonces.

Desde que se conocieron los primeros casos, la comunidad de Fray Bentos se acercó al hogar para colocar globos y carteles de aliento, según publicó la propia Garaza en su cuenta de Facebook. La directora recordó en sus redes sociales a cada fallecido con una imagen, nombre y memorias.

Besos al cielo para Francisco ,un placer haber transcurrido este tiempo de vida con el ...un ser especial ,se sentía un... Publicado por Daura Garaza en Domingo, 28 de marzo de 2021

"Es un compromiso de la sociedad. Es muy lindo hablar, pero hay que ponerse. Nosotros nos arreglamos como pudimos, tratando de hacer todo lo posible. Cuando le pedimos ayuda a todo el mundo, no había nadie", señaló. "Nadie tenía ni medio enfermero para mandarnos. Ahora todos son Maradona, pero nadie vino acá a conversar. Todos están para criticar pero nadie para hacer. Que pongan la conciencia en remojo", remató.