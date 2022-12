Dos años de Ruglio en Peñarol: un camino empedrado y sin grises

El pasado 5 de diciembre se cumplieron dos años de que Ignacio Ruglio ganó las elecciones y fue electo presidente de Peñarol, y asumió el 16 de ese mes.

De allí en adelante, muchas cosas han pasado en el club aurinegro.

Una de las primeras decisiones del consejo directivo fue formar una mesa chica que tomaría determinaciones más trascendentes, compuesta por el propio Ruglio, Evaristo González y Guillermo Varela. El presidente abría el espectro a otros grupos políticos.

Diego Battiste

Pablo Bengoechea contrató a 28 jugadores en dos años

Asimismo, conformó una comisión de fútbol con el flamante director deportivo, Pablo Bengoechea, Álvaro Queijo, Varela y Gustavo Guerra (del grupo de Evaristo).

Ruglio mantuvo a Gastón Tealdi –pese a ser candidato a vicepresidente de Juan Pedro Damiani en las elecciones– en el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Enseguida nombró a Néstor Goncalves como coordinador de captación y llevó a cabo un cambio profundo: removió al presidente anterior, Pablo Torres, con un largo recorrido en el cargo, y ocupó su lugar Juan Susena, quien pertenece al Movimiento 28 de Setiembre, un grupo contrario a Ruglio previo a las elecciones.

También cesó de su cargo a Fernando Curutchet –a quien contrató enseguida Nacional– y allí contrató a Claudio Flores.

Intentó convencer a Antonio Pacheco para que se hiciera cargo de una de las divisionales de juveniles del club, sin éxito.

Peñarol

Ruglio en la presentación de Mauricio Larriera

Respecto al técnico del plantel principal, no le renovó el vínculo a Mario Saralegui y contrató, sorpresivamente, a Mauricio Larriera, luego de que no pudiera llegar Gustavo Poyet –quien era el primer elegido– debido a las restricciones existentes entonces por la pandemia.

En enero de 2021, se llevó a cabo por primera vez un consejo directivo exclusivamente formado por mujeres.

Le hizo firmar una extensión de contrato a Facundo Torres por tres años con una cláusula de rescisión récord entonces, de US$ 14.500.000 que superaba la anterior de Facundo Pellistri por US$ 10.000.000.

Víctor Bedrossian fue designado presidente de deportes anexos y el club contrató a tres atletas uruguayos de elite: Emiliano Lasa y los hermanos Martín y Nicolás Cuestas.

El club siguió apostando al básquetbol y fue finalista de la Liga Uruguaya 2022.

Los contratos en fútbol

Debido a los informes de Pablo Bengoechea y con el visto bueno del técnico, Peñarol contrató a Maximiliano Pereira, Nicolás Schiappacasse y Pablo Ceppelini, de entrada.

Ya en febrero de 2021, a poco de comenzado el torneo, pidió audiencia con el Colegio de Árbitros, debido a que se sentía perjudicado por los jueces. Esto fue algo recurrente en su mandato.

Ese mismo mes, siguió su fricción y habló mal de los árbitros, por lo que la gremial lo denunció al Colegio y al Tribunal de Ética de la AUF.

En abril, los presididos por Ruglio no le renovaron el contrato a uno de los pesados del plantel, como Cristian “Cebolla” Rodríguez. Días antes había sucedido lo mismo con Fabián Estoyanoff y Marcel Novick, entre otros.

Leonardo Carreño

Ruglio lidió con problemas económicos heredados y también con la hinchada

Fue impulsor junto a otros clubes, de la creación de la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo, la cual hasta hoy sigue en compás de espera.

En junio se dio el regreso de Agustín Canobbio, y llegaron Damián Musto, Carlos Rodríguez, Cristian Olivera y el arquero brasileño Neto Volpi.

Ese mes, Ruglio siguió expresándose en contra de los árbitros y estos volvieron a denunciarlo una vez más al Tribunal de Ética, en el cual había comparecido y, además, había chocado porque suspendió al dirigente Jorge Nirenberg por publicar un estado de Whatsapp denunciado por Nacional y por haber insultado a Christian Ferreyra.

Allí, el presidente también se expresó en su estado de Whatsapp: “Me van a tener que mandar a mí junto con él a la lista negra y Peñarol les va a empezar a dar pelea a todos a ver quién queda parado”, escribió.

Para la segunda mitad del año arribaron Nicolás Gaitán, Ignacio Laquintana, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos y Ruben Bentancourt.

El 11 de setiembre del año pasado, Peñarol volvió una vez más a protestar contra los árbitros con un comunicado muy fuerte en el que pedía la remoción "inmediata" de los miembros del Colegio de Árbitros, del Departamento de Arbitraje y del Sr. Marcelo De León, así como también le retiró la confianza a los árbitros Andrés Cunha y Christian Ferreyra.

El mismo día, el gremio de los árbitros rechazó dicho comunicado y no aceptó ninguna limitación.

L. Carreño

Toda la alegría expresada en el rostro de Ruglio por ganar el Campeonato Uruguayo 2021

Peñarol logró, no sin sufrir, el Campeonato Uruguayo y le quitó la posibilidad del tricampeonato a su eterno rival.

En materia internacional, tuvo la mejor campaña desde 2011, ya que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que cayó con el futuro campeón, Athletico Paranaense. Además, el Canario Agustín Álvarez Martínez fue el goleador de la misma con 10 goles.

En ella, eliminó a Nacional ganándole en el Gran Parque Central, pese a caer en la revancha en la hora en el Estadio Campeón del Siglo.

Todo lo bueno que se dio en 2021 desde el punto de vista futbolístico, se cayó como un castillo de naipes este año. Emigraron del plantel campeón Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Giovanni González, Joaquín Piquerez, Jesús Trindade, Facundo Torres y Agustín Canobbio. En el caso de este jugador, Ruglio asumió su error al no redactar bien el contrato.

Los nuevos que arribaron entre enero y febrero fueron Matías Aguirregaray, Ramón Arias, Lucas Viatri, Bryan Olivera, Facundo Bonifazi, Federico Carrizo y Hernán Menosse.

El equipo no se encontró prácticamente nunca en la cancha, y en lo internacional, quedó cuarto en su grupo de la Libertadores y ni clasificó siquiera para la Sudamericana 2022.

Para el Clausura, se sumaron Nicolás Milesi, Brian Lozano, Kevin Méndez, Sebastián Cristóforo, Yonnathan Rak, Pedro Milans, Hernán Rivero y Billy Arce.

La sequía seguía y se fueron Edgar Elizalde, el Canario Álvarez, Carrizo, Bryan y Cristian Olivera.

El pase de Álvarez fue récord para el fútbol uruguayo. Ruglio lo había blindado en abril de 2021 con una cláusula de US$ 20.000.000, y lo vendió a Sassuolo de Italia en € 12.000.000 más el 20% de la plusvalía (la diferencia que haya entre esta transferencia y una hipotética futura venta) para los aurinegros. De esa forma superó al de Sebastián Coates de Nacional a Liverpool de Inglaterra.

Diego Battiste

La presentación de Leonardo Ramos junto a Ruglio

En la primera fecha, se perdió 1-0 de local ante Fénix, y Mauricio Larriera dio un portazo y se fue. Hubo que salir de apuro a contratar a otro técnico y así volvió Leonardo Ramos.

El deterioro futbolístico fue muy grande y Ruglio no pudo cambiar el curso del equipo.

Tras quedar eliminado en la semifinal de la Copa AUF Uruguay a manos de La Luz –equipo de la Segunda división profesional que había ascendido días antes–, Ramos fue cesado, algo que el presidente siempre había dicho que no quería hacer con ningún técnico.

Incluso la posibilidad de cesar a Bengoechea tenía siete votos en el consejo directivo, pero finalmente se quedó, ya que se necesitaban dos tercios de los 11 votos, es decir, 7,33 para sacarlo. Desde que ocupa su lugar, contrató a 28 jugadores, la mayor parte de ellos, sin destaque alguno.

@OficialCAP

Pablo Bengoechea y Ruglio presentando a Alfredo Arias como nuevo DT de Peñarol

El 25 de noviembre se llegó a un acuerdo para contratar a Alfredo Arias como nuevo entrenador para la temporada venidera. El flamante DT mirasol fue presentado este viernes en Los Aromos, a la misma hora que comenzaba el segundo tiempo entre Brasil y Croacia por el Mundial Qatar 2022.

Pocos días antes, celebró el segundo puesto de las formativas de Peñarol en la tabla general de todas las divisionales, a 12 puntos del ganador Defensor Sporting.

Lo más positivo de 2022 –además de haber ganado en enero la Supercopa Uruguaya– fue el título de la Copa Libertadores de América sub 20, obtenida en Quito, Ecuador. Eso llevó a una idea del club a poder disputar la primera Copa Intercontinental de la categoría, la cual perdió a manos de Benfica en el Centenario.

Lidiar en las difíciles

Ruglio también tuvo que vivir momentos complicados en estos años en Peñarol. Por un lado, el club debió luchar –y terminó ganando– por el control adverso de Agustín Canobbio en la Copa Sudamericana.

La detención de Schiappacasse en enero de este año

Meses antes, Nicolás Schiappacasse, quien estaba en plena recuperación de su operación de ligamentos cruzados, fue detenido previo al clásico de verano a fines de enero, yendo hacia Maldonado. Enseguida se le rescindió el contrato.

Camilo dos Santos

Walter Gargano y Lucas Viatri debieron declarar en un juzgado

A mitad de año, lidió con el episodio de Walter Gargano y Lucas Viatri –también Canobbio– quienes fueron denunciados por dos mozas de un local por abuso sexual y amenazas. A los dos primeros se les impusieron medidas cautelares respecto de las denunciantes.

En medio de todo este escándalo, Ruglio le renovó el contrato a Gargano, de 38 años, por un año más.

Los problemas con la hinchada

Parte de la hinchada de Peñarol tuvo un 2022 de un comportamiento lamentable.

Leonardo Carreño

La hinchada de Peñarol atacó a la de Colón de Santa Fe por la Libertadores y el club debió pagar una multa de US$ 100.000

Contra Colón por la Copa Libertadores, ciertos hinchas cruzaron de la Tribuna Cataldi, pasaron a la Damiani y de allí a la Guelfi para agredir a los seguidores argentinos. El encuentro estuvo parado media hora. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), lo multó en US$ 100.000.

Con el paso de los días, parte de la hinchada grafiteó la puerta de Los Aromos y colgó pancartas en contra de los futbolistas. Kevin Dawson y Ramón Arias salieron a hablar con ellos. Peñarol no hizo la denuncia, pero la Justicia actuó de oficio y ambos jugadores y Ruglio, debieron concurrir a Fiscalía.

Diego Battiste

Una de las dos veces que Ruglio debió comparecer en Fiscalía

El presidente de Peñarol ya había tenido que declarar en el mismo lugar, junto a algunos futbolistas y al técnico Larriera, por un video que se viralizó de los festejos cuando se coronaron campeones uruguayos.

Apareció en un video cantando: “Bolso gallina, plantate algún día, no seas cagón, si corrés con Peñarol”.

Diego Battiste

Los incidentes en el Gran Parque Central en pleno clásico

A su vez, en el clásico en el Gran Parque Central, algunos hinchas tiraron proyectiles, incendiaron parte de la Tribuna Scarone, mostraron una bandera celebrando la muerte de un barra de Nacional, y mostraron una gallina inflable con los colores tricolores. Tiraron piedras a la hinchada de Nacional que respondió.

En ese clásico, Walter Gargano cambió la camiseta con Luis Suárez y Ruglio –quien quiso ir a ver el partido con los hinchas y no al Palco Oficial, por lo que se tuvo que ir antes debido a todos los problemas– opinó: “No le gustó a nadie (en Peñarol), no mucho más que eso”.

Foto: Leonardo Carreño.

La hinchada de Peñarol en el Viera contra Boston River, tiró de todo a la cancha y se suspendió el partido

Ante Boston River en el Parque Viera, se suspendió el partido en la hora, debido a que los hinchas aurinegros arrojaron objetos a la cancha. El árbitro Leodán González denunció que había un arma en una tribuna, pero no se pudo comprobar porque el guardia de seguridad que denunció el hecho, fue citado a la Comisión Disciplinaria a declarar, y no lo hizo.

Desde el punto de vista económico, el pasivo se bajó en US$ 6.000.000 de los US$ 16.000.000 que tenía cuando él asumió, según sus propias palabras.

También llegó a un acuerdo con el Banco República para pagar menos intereses por el préstamo para construir el Estadio Campeón del Siglo, logrando un ahorro muy importante en la deuda de US$ 18.000.000.

A fines de mayo pasado dijo: “Llegamos a un club que estaba a punto de explotar”.

La Ciudad Deportiva de Peñarol avanza a buen ritmo

Respecto a la infraestructura, comenzó la construcción de la Ciudad Deportiva, aunque aún no pudo iniciar una de sus ideas que es el club social.

Ruglio cumple dos años al frente de Peñarol con alegrías y tristezas y con un 2023 al que apuesta a todo o nada, ya que, además, será un año de elecciones.