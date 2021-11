Edinson Cavani explicó cuál es el nuevo desafío que tiene en Manchester United

Si bien hace un año y un mes que Edinson Cavani llegó al Manchester United, quedó afuera de los últimos tres clásicos frente a Manchester City. Por eso el delantero se apronta para participar este sábado a la hora 09:30 de su primer clásico frente al equipo que dirige Pep Guardiola en Old Trafford por la undécima fecha de la Premier League. El partido será televisado por Espn.

“Mira, ya la palabra clásico marca un poco lo que es la historia del fútbol de cada país, ¿no? Y la grandeza también de los clubes. Muchas veces, los grandes clásicos son de aquellos equipos que tienen historia, porque tienen una rivalidad que viene de hace muchos años”, expresó el Matador en una entrevista para United Daily.

EFE

Cavani en acción

“Entonces, entiendo perfectamente el significado, y sé lo que significa un clásico para el club y su afición. Son de esos partidos que les gustaría jugar a todo el mundo. O por lo menos a mí. Son desafíos especiales, porque quedan marcados y guardados. Más allá de que todos los partidos sean importantes. Porque, al final de todo, para ganar una competición necesitas tener constancia y ganar todos los partidos, ¿no? Por eso son importantes. Pero creo que algunos son especiales, por todo lo que marca su historia y esa rivalidad que existe con ese otro club”, agregó.

Al mismo tiempo, Cavani recordó algunas de sus experiencias más recientes en clásicos internacionales. “Tengo algunos recuerdos de otros clásicos que me han tocado jugar, como Paris Saint-Germain contra Olympique de Marsella, donde me ha tocado marcar goles. Por eso es que uno sabe y siente lo que es la alegría y la pasión que se siente en ese momento. Me ha tocado también estar en Napoli contra Juventus. Por más de que no sea un clásico, es un rival que se ha convertido casi en eso. Entonces, uno siente y sabe lo que significa eso”, comentó el delantero.

Cavani fue titular junto a Cristiano Ronaldo el 30 de octubre frente a Tottenham por la liga inglesa y marcó un gol, pero el martes pasado volvió al banco de suplentes contra Atalanta por la Champions, aunque ingresó en el tramo final.