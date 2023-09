Edinson Cavani sobre su ausencia en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa: "La vida son etapas"

El uruguayo Edinson Cavani se refirió a su ausencia en la convocatoria que hizo el entrenador Marcelo Bielsa para las Eliminatorias al Mundial 2026. "Quiero vivir la vida, disfrutarla y no quiero detenerme a... La vida son etapas", afirmó el jugador de Boca Juniors.

"Si por ahí el que toma la decisión hoy de estar en la selección piensa o siente que yo no estoy a la altura, perfecto. Tienen ellos la decisión de llevar a quién quieran lleva. Son etapas", insistió en diálogo con Telemundo desde Buenos Aires, donde se instaló tras ser fichado por el club xeneize.

Cavani habló de su ausencia de la selección: "La vida son etapas, si el que toma la decisión piensa que no estoy a la altura, perfecto"https://t.co/xmFIw9FYwC pic.twitter.com/LOFFnuTPwO — Telemundo (@TelemundoUY) September 6, 2023

El delantero dijo que "más allá" de que él se sienta bien, entiende que quizás "llegó una etapa" en la que se tiene que dedicar al lugar donde le toca "estar". En este caso, Boca Juniors.

"No me quiero detener a dar muchas vueltas. No quiero, estoy en una linda etapa de mi vida en lo deportivo, lo disfruto y trato de mostrar cada domingo que me vine a entregar al máximo por este club", afirmó.

Reconoció también que ya no tiene 25 años, cuando jugaba tres partidos por semana. "Capaz no lo puedo hacer hoy, soy realista. Quiero vivir la vida libre de preocupaciones", agregó.

Cavani no fue citado para esta fecha de las Eliminatorias, algo que también sucedió con Luis Suárez y Fernando Muslera, otros históricos de la selección que todavía no se retiraron del fútbol profesional, como sí hizo Diego Godín recientemente.

En el caso de Suárez, el jugador de Gremio dejó entrever su molestia en una entrevista con Diego Lugano, donde aseguró que nadie de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ni el entrenador Bielsa lo había llamado para comunicarle la decisión.

“No me llamó, no se comunicó, no solo el entrenador sino nadie de la selección ni de la AUF”, dijo Suárez a Bola da Vez, de ESPN Brasil.