Eduardo Domínguez y su visión del fútbol

¿Cómo es Eduardo Domínguez, el nuevo entrenador de Nacional, como director técnico? En declaraciones a la prensa, el argentino de 40 años ha dejado distintos conceptos sobre su forma de ver el fútbol y de entrenar.

Ha manifestado que no le gusta que se lo etiqueten con un estilo u otro y también destacó la importancia de su suegro, Carlos Bianchi, en su carrera, según declaró al programa Jogo Bonito de Radio Late, Argentina.

El resultado

“Es muy difícil conseguir resultados si no se tiene buenos jugadores. Deben hablar bien de ellos”.

“La mejor propaganda que uno puede tener es que su equipo juegue bien al fútbol”.

El jugador

“Cuando el jugador está con confianza, todo es más fácil y se puede seguir mejorando. Creo mucho en trabajar la cabeza. Si uno está bien en ese aspecto, no existen los límites”.

Las etiquetas

“No me gustan las etiquetas, no estoy ni de un lado ni del otro. Uno busca lo que necesita el jugador. Me gustan Guardiola, Simeone, Mourinho y Bielsa. Ellos potenciaron a sus equipos”.

“Todos dicen que Guardiola es de la escuela de Menotti pero sus equipos son los que mejores presionan. Encasillan a Simeone pero, ¿quién no sería defensivo contra Barcelona? Después ataca todo el torneo”.

Carlos Bianchi

“Trabajé con muchos entrenadores. Tengo como referencia a mi suegro, Carlos Bianchi. Bianchi es muy respetuoso con mi trabajo. Hace todo lo posible para no entrometerse. Una vez me dijo que él me puede aconsejar pero quién está con los jugadores, soy yo”.

¿Jugar lindo?

“El mejor equipo del torneo es el que va puntero. Después vemos si es el que más lindo juega”.

La táctica

“Para mí el dibujo táctico no es tan significativo como las formas que creemos. Queremos ser protagonistas, vamos a trabajar para tener un equipo agresivo. Después podés jugar 4-4-2, 4-3-3, o sea, podés usar un 4-3-3 y defenderte, no vas a ser más ofensivo por usar un determinado esquema de juego, sino que las formas son las que te hacen ser o no más ofensivo”.