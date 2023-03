El agradecimiento de Darwin a los hinchas de Liverpool y el video desde la tribuna

El delantero uruguayo Darwin Núñez tuvo una destacada actuación en la victoria por 2-0 de Liverpool sobre Wolverhampton Wanderers este miércoles en un partido atrasado de la séptima fecha de la Premier League, disputado en Anfield Road.

El artiguense abrió el marcador sobre los 61 minutos de un encuentro muy cerrado ante un rival que lucha por no descender.

Sin embargo, instantes después, el VAR se lo anuló.

Darwin fue sustituido por Jürgen Klopp a falta e 2 minutos para el final y se llevó una gran ovación.

Klopp lo halagó en la conferencia de prensa, como informó este jueves Referí.

El futbolista fue aún más ovacionado cuando terminó el partido por los hinchas de Liverpool con su ya característico grito: "¡Núñez, Núñez, Núñez".

Al mediodía uruguayo de este jueves, Darwin agradeció en sus redes sociales.

"Thanks for the love and support! 🫶🏼", escribió en inglés el uruguayo ("Gracias por el amor y el apoyo"). Y luego agregó: "VAMOS @liverpoolfc! ♥️".

Aquí puede verse el video de cómo lo ovacionaron al final: