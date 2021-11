El argentino Paulo Londra pone fin a una disputa comercial y podrá volver a tocar su música

Desde hace más de dos años que el cantante Paulo Londra no saca música nueva debido a un conflicto con el sello Big Ligas. Al parecer esta disputa legal habría llegado a su fin. "Los abogados de ambas partes están felices de anunciar que han resuelto sus diferencias y que harán un comunicado de prensa en el futuro", indicaron los abogados de ambas partes en un comunicado difundido por Billboard.

La resolución se llevó a cabo a tan solo tres días de que se iniciara el juicio entre ambos. Por un lado se encontraban Cristian Salazar (Kristoman) y el productor colombiano Daniel Oviedo, más conocido como Ovy on the drums, que acusaban al cordobés que romper unilateralmente el contrato que los unía. En tanto, Londra les inició una demanda por "fraude y representación negligente".

En setiembre pasado un juzgado había dictaminado que el artista argentino "no tenía más obligaciones de grabación o futuras subvenciones contractuales" con Big Ligas. Sin embargo, al sello se le concedió una moción de emergencia lo que dejó el fallo en suspenso.

Londra, de 23 años, no volvió a sacar nuevas canciones desde septiembre de 2019 cuando presentó Party en conjunto con el rapero Boogie wit da Hoodie. Durante 2018 y 2019 el cordobés fue el artista argentino más escuchado en Spotify y, según el sitio S Money, era el cantante local que más dinero generaba en dicha plataforma con más de u$s 3 millones.

Asimismo recientemente sus hits Nena Maldición y Adán y Eva superaron las 1000 millones de reproducción en Spotify, algo inédito para otro artista nacional.

El origen del conflicto

El conflicto entre Paulo Londra y Big Ligas se destapó en mayo de 2020 cuando el cordobés publicó una larga carta en sus redes en las que aseguraba que se alejaba del sello y describía esto como una "tortuosa desvinculación".

El sello fue cofundado por Londra, Salazar y Oviedo. "Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos ‘Big Ligas', porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar", relató quien se hizo conocido con en las batallas de freestyle de El Quinto Escalón.

Según Billboard, el cantante, de entonces 19 años, firmó un contrato con Big Ligas en el que renunciaba a sus derechos de publicación y composición. Si bien el plazo inicial era de tres años, este podía modificarse en caso de que se llegara a un acuerdo de grabación o publicación con un "sello importante". Esto ocurrió en 2019 con Warner Music y Londra lanzó Homerun, su primer disco, ese mismo año.

Sin embargo, el trapper asegura haber sido engañado por Salazar y Oviedo para firmar un contrato bajo el pretexto de que se trataba de un documento sin validez para poder promocionarlo en las redes sociales.

"Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker (sic), y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa", relató en su publicación.

Desde entonces la situación de Londra fue visibilizada por la comunidad artística que lo apoyó a través de la campaña #FreePaulo. A la misma se sumaron cantantes de todos los géneros, como Abel Pintos, Soledad Pastorutti y colegas del trap de la talla de Duki, Cazzu y Nicki Nicole. Incluso Ed Sheeran, con quien grabó ‘Nothing on you' se pronunció: "¿Cómo van a atentar contra el talento? Solo puedo pensar en lo mal que está en que no lo dejen publicar su música".

Solo queda esperar la confirmación oficial para saber cuándo el músico podrá volver a lanzar nuevas canciones. Durante su silencio, se mostró en múltiples ocasiones en su cuenta de Instagram trabajando en nuevas grabaciones y beats.

