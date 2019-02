El Ballet del Sodre inicia su nuevo año con una obra erótica y sensual

El 2019 será un año de muchos aniversarios para el Ballet Nacional Sodre (BNS). Se cumplen 90 años de la creación del Sodre (Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica) el 18 de diciembre de 1929. Es el décimo aniversario tras la apertura del Auditorio Nacional Adela Reta. Y se cumple un año desde que el español Igor Yebra asumió como director de la compañía luego de la partida de Julio Bocca a fines de 2018.

Yebra quería abrir su temporada de espectáculos con algo que estuviera a la altura de las circunstancias, por lo que cambió la programación ya establecida y colocó a Carmina Burana como la elegida para dar inicio al año.

Es la primera vez en mucho tiempo que los tres cuerpos estables del Sodre –ballet, coro y orquesta– confluirán arriba del escenario contando una misma historia. En años anteriores, los desencuentros dentro de la institución llevaron a la renuncia de varios funcionarios. Una de las más sonadas fue la del director de la Ossodre, Martín García, en octubre de 2017, que incluso llegó a decir que la institución tenía una “fractura interna”. "Me encontré entre una orquesta escandalizada, algunos de cuyos miembros me cuestionaban por no 'defenderla' y una Dirección del Ballet que me increpaba por no silenciarla y hacerla ensayar", escribió en su momento García en una carta de renuncia.

Este año, la orquesta compartirá escenario con el ballet en el doble de funciones que en 2018, cuando interpretaron juntos dos títulos.

“Es importante que actuemos juntos para dar a entender a todos que el Sodre es un equipo que trabaja junto”, declaró este martes Diego Naser –director musical de la orquesta– en una conferencia de prensa. Destacó que se siente parte de “una institución global” y terminó con un mensaje directo a Yebra: “Contás con la orquesta para lo que necesites”.

El estreno de Carmina Burana está previsto para el 21 de marzo. Es una obra con la coreografía del argentino Mauricio Wainrot, que dirigió al Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Buenos Aires por 17 años. Esta es la tercera vez que Wainrot trabaja con el BNS. Wainrot dijo en la conferencia que Carmina Burana es una de sus obras “más queridas y requeridas”. La montó en 11 compañías. En Buenos Aires, la obra marcó un precedente de 40 funciones seguidas, algunas de ellas en el Luna Park, un centro de espectáculos con capacidad para 6.000 personas.

De la obra, Yebra destacó su sensualidad y erotismo. Aseguró que será una oportunidad para ver a los bailarines en un contexto diferente y que la coreografía se rige por el esfuerzo físico y atlético de los intérpretes.

El diseño de escenografía y vestuario –confeccionados en los talleres del Auditorio– estará a cargo de Carlos Gallardo; la música fue compuesta por Carlos Orff en 1935.

De todas partes llegan

Wainrot será solo uno de los artistas extranjeros que pasarán por Uruguay gracias al ballet. Con un precedente marcado por el propio Bocca, la compañía se caracteriza por recibir maestros, bailarines, coreógrafos y compositores de renombre de todas partes del mundo y lo hará en varias oportunidades a lo largo de este año.

Otro de los estrenos que propondrá el BNS será Noche francesa. En conjunto con el apoyo de la embajada de Francia, Uruguay será sede de una exposición artística de Pablo Picasso en el Museo Nacional de Artes Visuales. Si bien la muestra comenzará en marzo, habrá varias movidas a lo largo de las semanas. El BNS será el encargado de clausurar los eventos en junio con esta obra en dos actos, uno de los cuales contará con el diseño de escenografía y vestuario creado por el propio artista español.

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, resaltó en la conferencia el buen vínculo del Sodre con el embajador francés. Fruto de esta relación, Muñoz dijo que “ojalá” la compañía uruguaya pueda presentarse “el año que viene o el otro” en la icónica Ópera de París, algo que hasta el momento nunca ocurrió en la historia de este cuerpo estable.

El resto de la gira y las grillas

Luego de la presentación de Carmina Burana –irá del 21 de marzo al 5 de abril–, llegará el turno de La Sílfide. La obra –considerada como uno de los ballets románticos más importantes del siglo XIX– irá desde el 16 al 26 de mayo con la participación de la orquesta. Las entradas de ambos espectáculos ya se venden en boleterías del Auditorio y Tickantel.

El tercer estreno será Noche francesa, del 22 al 29 de junio, con entradas a la venta desde el 6 de mayo. A esto le seguirá una reposición de Cuentos de la selva, un ballet para niños con la música de Roy Berocay y la coreografía de Martín Inthamoussú, Marina Sánchez y Andrea Salazar. La obra irá del 3 al 7 de julio con entradas a la venta también desde el 6 de mayo.

Del 26 de setiembre al 6 de octubre tomará su lugar sobre el escenario –una vez más– Onegin con la Ossodre. Las entradas se podrán conseguir a partir del 3 de julio.

En diciembre cerrará la temporada Manón, del 12 al 28 de diciembre –con entradas a la venta el 26 de setiembre– y la presencia de la orquesta. No se presentará, como en las últimas Navidades, El Cascanueces.

Durante al año harán giras nacionales e internacionales. Yebra confirmó que la compañía viajará a Europa durante el año y que están negociando una gira por países de América Latina. Los espectáculos en el interior del país se repartirán entre julio y agosto con fechas y localidades a confirmar.