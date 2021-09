El cambio de Ocampo, un llamado de atención de Ligüera

La salida de Brian Ocampo en el entretiempo del partido entre Nacional y Cerro Largo FC del pasado sábado en el Estadio Raúl Goyenola llamó la atención, ya que no es habitual que el delantero y figura de los tricolores sea uno de los primeros cambios del equipo.

En su debut en su segundo ciclo al frente del primer conjunto albo, Martín Ligüera dejó en los vestuarios al atacante en el entretiempo, tras jugar los primeros 45 minutos.

El 7 tricolor fue al autor de la asistencia para el gol de Mario Risso con el que Nacional abrió el marcador. Mediante una pelota quieta, en un tiro de esquina, el juvenil le dio el pase de gol al zaguero que debutaba en el equipo, para que pusiera el 1-0 parcial.

El gol de Risso

Luego, el ex Plaza Colonia se fue expulsado al cortar un contragolpe peligroso. En el cobro de la falta, Cerro Largo igualó con una gran ejecución directa de Leandro Otormín.

Con uno menos, el partido se le complicó bastante a Nacional para ir por la victoria. "Se nos enredó", dijo el entrenador.

Y Ocampo estuvo lejos de sus mejores actuaciones, a pesar de su asistencia, con la que llega a 18 en este 2021, lo que ha sido destacado en varias cuentas de Twitter que siguen a promesas del fútbol.

El delantero se volcó sobre la banda izquierda, bien cerca de Ligüera, con Felipe Carballo como su volante más cercano, con Maximiliano Cantera de 9, la sorpresa del DT al anunciar el equipo, y con Alfonso Trezza por la derecha.

El entrenador pidió que el juego se volcara más para el sector de Ocampo. Y cuando el balón le llegó, el extremo muchas veces se vio tapado por los defensores arachanes, por lo que tuvo que tocar para atrás, sin poder mostrar su potencial para desbordar o hacer diagonales. Y cuando lo intentó, chocó con los marcadores.

En un trámite discreto, el primer tiempo en el Goyenola terminó 1-1 y los equipos se fueron a los vestuarios.

Para la segunda mitad, Ocampo no regresó, en una variante táctica y no por molestias o lesiones, indicaron a Referí desde el club. En su lugar, ingresó Leandro Fernández, que sobre el final del partido tuvo la profundidad que no logró el floridense.

Además, en el entretiempo Ligüera sacó a Rafa García, que había pasado jugar de zaguero y tenía amarilla, y en su lugar puso a Matías Laborda.

La salida de Ocampo sorprendió, no por lo que venía mostrando en Tacuarembó, sino porque el delantero es una de las figuras del equipo y a pesar de sus irregularidades en los rendimientos, no era habitual que sea sustituido en primera instancia y mucho menos en el entretiempo.

En el actual Campeonato Uruguayo ha sido titular en los 10 partidos que disputó y solo en cinco juegos fue reemplazado, pero siempre había sido en los cierres de los partidos, después de los 75’.

Eso no lo tuvo en cuenta el entrenador que lo sacó tras 45 minutos, optando por él y dejando en cancha a Trezza, que además de punta puede dar una mano como lateral, como terminó ocurriendo, y que es un jugador con más ida y vueltas en el banco de suplentes que Ocampo, y a Cantera, que terminó siendo uno de los destaques en un Nacional discreto.

La variante pareció ser un llamado de atención de Ligüera para el juvenil, quien fue la principal figura en el tramo final que dirigió en el pasado Uruguayo, cuando ganaron el bicampeonato en las finales ante Rentistas, y al que ahora le exige más para el Clausura, en el que los albos tienen 14 fechas para reponerse e intentar llegar al tricampeonato.

La vuelta al Parque y con regresos

Nacional retomó los entrenamientos este lunes por la tarde, ya de cara a la segunda fecha del Clausura cuando el próximo domingo a las 15:30 reciban a Progreso en el Gran Parque Central, partido que marcará el regreso de los bolsos a su escenario.

Para ese partido, se espera que Ligüera pueda contar con el goleador Gonzalo Bergessio, tras cumplir su sanción, y con Matías Zunino, quien no estuvo en el debut por problemas musculares, al igual que Facundo Píriz y Armando Méndez.

El festejo en Tacuarembó

Con el regreso del capitán, el DT deberá definir quién sale en su lugar. Su sustituto en el debut fue Max Cantera, quien tuvo una buena actuación.

El técnico no podrá contar con Risso, por su expulsión, por lo que deberá definir quién lo sustituye y juega junto a Diego Polenta. Ante Cerro Largo FC, primero pasó a Rafa García a esa zona y luego colocó a Mathías Laborda. Además, tiene a Christian Almeida, mientras que Nicolás Marcihal se encontraba aislado por un contacto cercano de covid-19 y retomó este lunes las prácticas.

Otro que debutó de forma aceptable fue Diego “Torito” Rodríguez, quien entró en el segundo tiempo y estuvo muy activo, con un tiro que pudo darle la victoria a Nacional. El volante podría tener más minutos en el mediocampo.