Referéndum LUC: el cambio en el anuncio de los resultados que tendrán los noticieros

Uno de los momentos clave de las transmisiones electorales televisivas uruguayas tendrá un cambio de cara a la cobertura del referéndum del próximo domingo 27, en el que se votará por la derogación o no de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración impulsada por el gobierno. Mientras que es habitual que sobre las 20.30 cada uno de los noticieros anuncie quien ha resultado el vencedor de la jornada, este domingo ese anuncio se va a ver demorado.

Es que a diferencia de otras coberturas, para esta instancia ninguno de los tres canales abiertos privados contará con el servicio de proyección de escrutinio realizado por las consultoras de opinión pública con las que colaboran habitualmente. Según supo El Observador, ni Telenoche (Canal 4), ni Subrayado (Canal 10) ni Telemundo (Teledoce) tendrán este servicio, y se valdrán de otras fuentes para realizar el anuncio de si se impuso el voto por el "No" o por el "Sí".

Si bien durante las transmisiones de cada canal estarán en piso los representantes habituales de las consultoras - Rafael Porzecanski de Opción Consultores en Canal 4, Ignacio Zuasnábar de Equipos Consultores en Canal 10, y Mariana Pomiés de Cifra en Canal 12 - como suelen hacerlo en este tipo de instancias, lo harán como analistas e integrantes de los equipos de cada canal, y no para anunciar las cifras calculadas por las compañías consultoras.

El pasado domingo, Pomiés explicó al diario El País las razones por las que en esta elección los canales han optado por no contratar este servicio: "Esos ejercicios los paga alguien y no hubo nadie dispuesto a pagarlo", declaró la directora de Cifra, que explicó que este tipo de trabajo requiere una inversión de entre $ 600.000 y $ 1.500.000. En esa misma entrevista, dijo que era "una posibilidad" que los resultados no se conozcan esa misma noche.

Según supo El Observador, los noticieros se apoyarán en los datos de la Corte Electoral, que tienen la particularidad de que no se trata de proyecciones, sino del escrutinio en tiempo real, por lo que los resultados pueden no ser fieles en la primera instancia del conteo con respecto a lo que termine sucediendo una vez que se abra una cantidad suficiente de sobres de votación. Otra fuente serán los comandos de cada una de las campañas, quienes cuentan cada una con su propio centro de cómputos y realizarán sus propias proyecciones de escrutinio.