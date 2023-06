El cambio de Lacalle Pou sobre el caso Penadés: de “le creo a él” a “las denuncias son muchas y graves”

La bomba se prendió el 28 de marzo en la tarde noche. La denuncia pública, en un programa de televisión, de la militante nacionalista Romina Celeste Papasso por abuso sexual puso el tema en agenda y los focos se empezaron a correr hacia el senador nacionalista Gustavo Penadés.

Papasso dijo que cuando tenía 13 años y todavía no había comenzado su transición de género, el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés abusó de ella en dos oportunidades.

Apenas se conoció la denuncia, desde el entorno del senador dijeron que presentarían una denuncia por difamación y al otro día, el propio Penadés realizó una declaración de prensa –donde no aceptó preguntas– en la que negó el abuso. “No admito que por tener esa orientación sexual (homosexual) me acusen de pedófilo", dijo por aquel entonces.

Menos de 24 horas después de esa declaración, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al tema. En una conversación informal con periodistas y luego de participar en una actividad en la Escuela Policial, dijo que el senador herrerista tenía su “confianza y su respaldo”.

“Le creo a él”, afirmó y agregó que esperaba que la Justicia aclarara el caso. Era 30 de marzo, solo se conocía la denuncia pública de Papasso y el día anterior la Fiscalía había anunciado que iniciaría una investigación de oficio.

Pasaron casi 15 días para que se conociera que otra persona había decidido denunciar a Penadés. Esa segunda denunciante declaró en fiscalía y al igual que Papasso fue asistida por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar). El 18 de abril una tercera persona declaró ante la fiscalía como denunciante y el tres de mayo fueron dos menores de edad que se presentaron ante la fiscal Alicia Ghione.

Esas últimas dos denuncias movieron la interna del Partido Nacional. En una bancada celebrada ese mismo día, Penadés, que aún actuaba como senador, tuvo fuertes cruces con sus correligionarios Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi. “Si es cuestión de revisar para atrás, todos tenemos cosas”, llegó a decir el legislador denunciado.

Tras ese encuentro, y luego de enterarse de que el Frente Amplio lo iba a pedir, Penadés pidió licencia a la Cámara de Senadores. En el medio llegó una nueva denuncia y a los pocos días, el presidente Luis Lacalle Pou, volvió a referirse al tema.

Casi un mes y medio y cinco denuncias después de su primera declaración, el presidente volvió a referirse al tema y mantuvo la misma posición. “Yo le pregunto a cualquiera de ustedes: viene un amigo, una persona que conocen hace 30 años, los mira a los ojos y dice 'yo no fui, yo no hice nada, no es cierto', ¿a quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza", dijo frente a las cámaras.

Al igual que en su primera referencia, dijo que Penadés está “sujeto a prueba en contrario” y que si la “Justicia se expresa” contra el legislador se generarían varios efectos. “Primero, que tiene razón la Justicia. Y segundo, los efectos personales que como todavía la Justicia no falló no puedo adelantar", dijo.

La fiscal continuó investigando y para el 25 de mayo, cuando Penadés declaró ante la fiscalía, ya eran 8 las personas que se habían presentado como denunciantes ante la Justicia. "No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito", dijo tras declarar ante Ghione. Ese mismo día también declaró el profesor de Historia Sebastián Mauvezín, que es investigado por actuar como intermediario entre el dirigente político y las víctimas.

El 29 de mayo la fiscal Ghione decidió pedir el desafuero del senador y dos días después esa solicitud ingresó al Parlamento. El desafuero será tratado en comisión el próximo martes y el oficialismo espera que el miércoles 7 sea votado en el plenario.

En ese escenario, y luego de que un denunciante decidiera hablar públicamente, el presidente volvió a referirse al tema, pero su postura cambió. “Las denuncias son muchas, por lo que he podido averiguar son graves”, dijo este viernes en rueda de prensa y volvió a referirse al vínculo personal. “(Si es declarado culpable) hay un tema de consecuencia personal que se imaginarán que es muy fuerte”, agregó.

Suspensión

La postura del presidente no es la única que ha cambiado con el paso de los días y con la información nueva que ha ido surgiendo. Más allá de la postura del Herrerismo, –sector del legislador denunciado– son pocos los dirigentes nacionalistas que lo han respaldado.

Uno de ellos había sido el senador Jorge Gandini que, a pocas horas de que se conociera la primera denuncia, dijo que “creía en su palabra”. “Es un compañero al que respeto y una persona digna y honorable. Creo en su palabra y le extiendo mi solidaridad. Se sometió a la Justicia, como corresponde”, escribió en Twitter.

Sin embargo, este viernes 2, dos meses después de aquel tuit, aseguró que Penadés debía “ser suspendido” del Partido Nacional.