El campeón de la Libertadores embolsará más de US$ 10 millones

El campeón de la edición 58 de la Copa Libertadores recibirá US$ 6 millones, anunció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que en 2017 premió con la mitad de ese botín a Gremio. Esa cantidad, más los US$ 4,85 que ya ganaron los clubes por su participación en la presente edición, superan los US$ 10 millones de premios.

El año pasado el campeón de la Copa, Gremio, recibió US$ 3 millones y será lo que embolsará tras el partido de este sábado el subcampeón de la edición 2018.

Los finalistas River Plate y Boca Juniors ya ganaron US$ 1,8 millones correspondientes a los tres partidos que jugaron en casa durante la fase de grupos (US$ 600.000 por cada encuentro).

También aseguraron US$ 750.000 por avanzar a los octavos de final y US$ 950.000 por clasificar a la de cuartos de final.

A estos US$ 3,5 millones ya recaudados Boca y River llevaron a sus arcas US$ 1,35 millones por llegar a las semifinales, por lo que cada club ha ganado US$ 4,85 millones gracias a la Libertadores.

La Conmebol anunció que en la edición 2017 distribuyó US$ 98,9 millones en premios.

Este año la cifra se eleva a US$ 103,8 millones.

Jugar el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos tras conquistar el título este sábado en el estadio Monumental incrementarán sustancialmente los ingresos del flamante campeón. Las ganancias por venta de ingresos tampoco han sido despreciables.

Se calcula que Boca Juniors recaudó alrededor de US$ 1,3 millones en el partido de ida jugado el 10 de noviembre en la Bombonera, con capacidad para unos 48.000 espectadores.

River Plate espera unos US$ 2,7 millones por el encuentro de este sábado en el estadio Monumental, con capacidad para 66.000 espectadores.

Estas dos finales también tienen un impacto económico positivo en Buenos Aires. Cientos de argentinos y extranjeros viajaron a la capital argentina para ver los partidos.

River Plate y Boca Juniors, que en la ida empataron 2-2, jugarán el partido de vuelta de la final este sábado a la hora 17. El árbitro será el uruguayo Andrés Cunha.

Explotó La Bombonera

El entusiasmo de los hinchas de Boca desbordó ayer los controles durante el entrenamiento del equipo en La Bombonera. Miles de hinchas se apostaron desde tempranas horas en largas filas para ver la última práctica del equipo en el estadio en La Boca.

“La Bombonera ya está llena para alentar a nuestros jugadores. Nuestras disculpas a todos los que no van a poder entrar, pero somos tantos millones... Gracias, gracias!!! #EstoEsBoca”, escribió el club en su cuenta de Twitter.

Aunque el club anunció que no había más lugar, miles de aficionados atiborraron las calles aledañas para entrar en las tribunas de la cancha.

River, por su parte, se concentró en un hotel en Cardales, a 70 kilómetros de Buenos Aires. Marcelo Gallardo llevó 29 futbolistas, por lo que es un misterio descifrar el equipo. Ni el técnico ni los jugadores hablarán públicamente hasta después del partido.