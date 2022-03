El carnaval tiene nuevos campeones y Asaltantes con Patente es la mejor murga

La murga Asaltantes con Patente, los parodistas Zíngaros, la sociedad de negros y lubolos C 1080, los humoristas Los Chobys y la revista Tabú son los nuevos campeones en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, cuyo jurado, presidido por Ramiro Pallares, divulgó los fallos durante la madrugada de este sábado.

Asaltantes con Patente llegó a 14 primeros premios, no ganaba desde 2013 y pasó a ser la segunda murga más ganadora de la historia.

Zíngaros sumó su décimo título y cosechó la corona que no obtenía desde 2018.

C 1080 llegó al título de mejor comparsa por sexta vez; no triunfaba desde 2016.

Los Chobys lograron el bicampeonato y esos son los dos únicos primeros premios que han obtenido.

Tabú alcanzó un tetracampeonato y su sexto título en la historia.

Tabú fue el elenco que le sacó más distancia al segundo, 177 puntos, mientras el fallo más apretado fue el triunfo de C 1080, apenas por 13.

El jurado otorgó un conjunto de premios especiales en forma directa, además de establecer un amplio listado de candidatos a ganar menciones especiales en performances colectivas e individuales; las decisiones se revelarán en los próximos días.

Premios especiales

Diploma a la promoción de la igualdad de género y de una cultura libre de violencia: al espectáculo de Mi Vieja Mula y al momento fiesta a cargo de Emilia Díaz y Camila Sosa de Doña Bastarda.

Mejor espectáculo del carnaval: Asaltantes con Patente.

Figura máxima del carnaval: Jimena Márquez.

Revelación del carnaval: Mi Vieja Mula.

Figura de Oro: Ricardo "Canario" Villalba y Marihel Barboza.

Juan Samuelle

Asaltantes con Patente.

Los puntajes

Murgas

Asaltantes con Patente (ganó el trofeo José María "Catusa" Silva) 2493 Agarrate Catalina 2465 La Gran Muñeca 2463 La Trasnochada 2427 Doña Bastarda 2373 Queso Magro 2345 La Cayetana 2340 La Clave 2271 Nos Obligan a Salir 2270 Los Diablos Verdes 2225 Curtidores de Hongos 1367 (*) Jardín del Pueblo 1305 (*) Mi Vieja Mula 1301 (*) Metele que son Pasteles 1271 (*) Araca la Cana 1246 (*) La Venganza de los Utileros 1244 (*) A la Bartola 1234 (*) La Margarita 1221 (*) Cayó la Cabra 1219 (*) Son Delirante 1146 (*) Amables Vecinos 1096 (*)

Juan Samuelle

Zíngaros.

Parodistas

Zíngaros (ganó el trofeo Ariel "Pinocho" Sosa) 1714 Caballeros 1694 Los Muchachos 1684 Momosapiens 1554 Aristophanes 838 (*)

Juan Samuelle

C 1080.

Sociedades de negros y lubolos

C 1080 (ganó el trofeo Waldemar "Cachila" Silva) 1723 Valores 1710 Sarabanda 1630 Yambo Kenia 1501 Integración 853 (*)

Juan Samuelle

Los Chobys.

Humoristas

Los Chobys (ganó el trofeo Héctor "Siete" Bove) 1765 Sociedad Anónima 1602 Los Rolin 1517 Fantoches 853 (*)

Juan Samuelle

Tabú.

Revistas

Tabú (ganó el trofeo Renée de León) 2214 La Compañía 2037 Madame Gótica 1942

(*) puntajes de conjuntos que no avanzaron a la liguilla y solo actuaron en las dos ruedas iniciales.

Mínimo reparto de alegrías

Este concurso, organizado por Daecpu en coordinación con la Intendencia de Montevideo y titulado "Dr. Tabaré Vázquez", comenzó el miércoles 26 de enero con 38 elencos que participaron en las dos ruedas iniciales. Los 24 mejores avanzaron a la liguilla y así clasificaron al concurso de 2023.

En la Noche de Fallos, en medio de un reparto limitado de alegrías ya que son solo cinco los vencedores, lo decidido por el jurado en lo que refiere a cómo se colocaron los elencos arriba en las tablas fue adecuado a lo que se observó en las actuaciones en el Teatro de Verano “Ramón Collazo” del Parque Rodó. No obstante, si alguno de los que fueron segundos (Valores, Caballeros o Agarrate Catalina, por ejemplo) hubiese ganado, no se hubiese podido hablar de algo injusto.

Del análisis detallado de las calificaciones, rubro por rubro, jurado por jurado, seguramente irán surgiendo cuestionamientos con el paso de las horas, y ni que hablar sobre todo sucederá eso en las redes sociales.

Todo es cuestión de gustos y en este concurso lo que vale es el parecer de los jurados y, sobre todo, cómo consideren que cada elenco responde en cada rubro a las exigencias de los reglamentos.

Los espectáculos campeones

"Extraño" se tituló el show de Asaltantes con Patente, murga que tiene como director responsable a Daniel Pascale. En la lista de 17 sobre el escenario sobresalen Martín Angiolini como director escénico, Germán Medina en su debut como cupletero acompañado por Maxi Pérez y en la cuerda entre otros Álvaro Denino, Carlos Barrios, Rodrigo Inthamoussu, Martín Beracochea y Pablo Riquero. El segmento dedicado a los sindicatos, donde se los cuestiona y elogia por diferentes realidades, junto a la presentación y retirada son momentos de alta jerarquía, al igual que la canción final que interpreta Matías Bravo.

EO

"El gran showman" se titula el espectáculo de Zíngaros, elenco de parodistas dirigido por Gastón Sosa, con Aldo Martínez, Ledys "Panchito" Araújo, Gonzalo Moreira, Carolina Favier, Carla Latorre y Denis Elías como principales figuras. Las parodias fueron "La dama de la lámpara" y "La vida de Tabaré Vázquez".

EO

C 1080 llamó su propuesta 2022 "Cachila", en homenaje al fundador de la comparsa, Waldemar "Cachila" Silva, fallecido el año pasado por covid. La comparsa la dirigen Mathías, Wellington y Guillermo Silva. Ignacio "Nacho" Cardozo y Marcel Keoroglian son algunas de sus figuras.

EO

Los Chobys tituló a su espectáculo "Empatía". Julio Yuane (director del título junto a Leonardo Pacella, que este año no integró el elenco), Cynthia Patiño, Marcel Borrone y Marcelo Tuala tienen roles protagónicos, con destaque en el canto para Lorena Ifrán. Las humoradas sobre la familia invisible y sobre las conferencias de prensa en Torre Ejecutiva fueron momentos sobresalientes.

EO

Tabú, con Victoria Rodríguez, Esteban Casteriana y Joaquín Olivera como figuras, junto a la cantante Marihel Barboza, presentó el show "Diversa", enalteciendo la estética Drag Queen. La dirección general la ejercen Fernando Olita y Julio del Río. Ivar Solsona es el director responsable.

EO

Los más ganadores de la historia

Murgas: Patos Cabreros con 16 títulos, Asaltantes con Patente 14 y Curtidores de Hongos 13. La primera de esas tres no concursó.

Parodistas: Los Gaby’s con 13, seguidos por Zíngaros con 10 y Los Negros Melódicos con nueve. Solo Zíngaros concursó.

Comparsas: Esclavos de Nyanza con 15, Yambo Kenia con 13 y Morenada con 11. Solo Yambo Kenia compitió.

Humoristas: Sociedad Anónima con 12 (este año compitió), La Escuelita del Crimen con nueve y Los Buby’s y Los Favios con ocho (estos tres elencos no participan desde hace varios años).

Revistas: Palán Palán con ocho, es uno de los casos de conjuntos que hace mucho dejaron de participar. De las que compitieron este año, Tabú tiene seis, La Compañía cuatro y Madame Gótica dos.

Dos coronas quedaron en casa

De los cinco ganadores del carnaval anterior (el de 2020, en 2021 no hubo por la emergencia sanitaria por covid), Tronar de Tambores no participó este año y por lo tanto ahí hubo un nuevo campeón y fue C 1080. De los otros cuatro campeones en 2020 dos mantuvieron su corona: Los Chobys y Tabú. Agarrate Catalina no pudo mantener el título, que fue para Asaltantes con Patente, y lo mismo sucedió con Los Muchachos, dado que en el parodismo el primer premio fue para Zíngaros.

El jurado

Presidente: Ramiro Pallares.

Presidente alterno: José Antonio Salgueiro.

Secretaria: Mónica Domínguez.

Asesor jurídico: Mauricio Núñez.

Técnico informático: Marcelo García.

Rubro 1, voces, arreglos corales y musicalidad: Martín Duarte y Gerard Grimaud. Alterno: Pablo Taranto.

Rubro 2, textos e interpretación: Hugo Marcel García y Raquel Diana. Alterna: Mariana Escobar.

Rubro 3, puesta en escena: Félix Correa. Alterna: Mariana Escobar.

Rubro 4, coreografía y bailes: Gabriela Barboza. Alterno: Christian Moyano.

Rubro 5, vestuario y maquillaje: Marianella Freire. Alterna: Victoria Falkin.

Cierre con primeros y segundos premios

Sábado 12 – Teatro de Verano

20:30 - Valores

21:30 - Tabú

22:30 - Sociedad Anónima

23:30 - Agarrate Catalina

00:30 - Zíngaros

Domingo 13 – Teatro de Verano

20:30 - La Compañía

21:30 - C 1080

22:30 - Los Chobys

23:30 - Caballeros

00:30 - Asaltantes con Patente

Las entradas, a la venta en forma anticipada en los locales de Abitab y desde la hora 19 en boleterías del “Ramón Collazo” en el Parque Rodó, cuestan $ 250 la platea alta y $ 450 la platea baja (son localidades todas numeradas).

Los conjuntos actuarán un máximo de 40 minutos para que haya tiempo de hacer la entrega de premios y que la actividad no se extienda entrada la madrugada, por lo que no se realizarán los espectáculos completos, como en las ruedas durante la competencia.