El clima sigue del lado del productor y el precio del novillo gordo llegó a US$ 3,35

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Las excelentes condiciones climáticas han permitido una gran disponibilidad de forraje, lo que ha sido un factor fundamental en la conformación del mercado y le ha dado al productor un mayor margen de negociación y así se superaron los US$ 3,30 por kilo carcasa de las últimas seis semanas en el caso del novillo.

Con disparidad entre plantas tanto en precios como en entradas, el novillo gordo especial cotiza entre US$ 3,25 y US$ 3,35 por kilo carcasa.

Para la vaca las referencias se encuentran entre US$ 3,05 y US$ 3,15 por kilo.

En ambos casos se puede lograr algún centavo más por negocios de volumen y excelente calidad.

Las entradas a frigorífico van de cinco a 15 días, dependiendo de la planta frigorífica.

El mercado de reposición acompaña la firmeza del ganado gordo.

Las cotizaciones de los ganados dieron un salto en el tradicional remate de Pantalla Uruguay, donde los terneros lograron un promedio de US$ 2,35, 23 centavos más que lo logrado en el remate anterior y el más alto desde setiembre de 2013.

Los invernadores fueron los que conformaron la demanda en el remate virtual, sin presencia de la exportación en pie.

La faena sigue siendo elevada

Los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) muestran una faena sostenida en niveles que superan los 50.000 animales, lo que sucedió por quinta semana consecutiva.

Las hembras siguen siendo mayoría, pero con una participación inferior a la de semanas anteriores debido a la presencia de las cuadrillas kosher en algunas plantas y a la incidencia de la Cuota 481.

En la semana cerrada el 23 de febrero se industrializaron 51.744 vacunos, 4% menos que las 53.949 faenadas en la misma semana del año pasado en plena sequía.

Del total de la faena, el 50,4% fueron hembras, las que acanzaron las 26.068 cabezas, 9% menos que las 28.714 de la semana anterior.

Los novillos faenados –a diferencia de las hembras– subieron respecto a la semana anterior, totalizaron 24.997 cabezas, 12% más que la semana anterior, pero 8,7% menos respecto a las 27.389 de igual semana de 2018.

En el caso de los ovinos el mercado se mantiene firme –con preferencia por los animales livianos– y tiene como referencia los precios divulgados por la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

El cordero se mantuvo en US$ 3,30 por kilo, el cordero pesado en US$ 3,31, los borregos subieron un centavo a US$ 3,30, los capones subieron dos centavos a US$ 2,99 y las ovejas subieron un centavo a US$ 2,94.

Precio semanal de exportación de carne vacuna supera los US$ 3.800

El precio de la tonelada de carne vacuna exportada avanzó por segunda semana consecutiva y superó los US$ 3.800, consolidándose como el valor más alto desde el 23 de junio de 2018, cuando cotizó US$ 3.988.

Según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), en la semana cerrada el 23 de febrero el precio de la tonelada exportada fue de US$ 3.854, es decir US$ 240 más que el promedio de la semana anterior y US$ 600 más que el del mismo momento del año pasado.

En lo que va del año, el volumen exportado de carne vacuna es 25,7% inferior al de un año atrás, mientras que el precio de exportación se mantuvo levemente por encima cercano a los US$ 3.500 la tonelada.

Del 1° de enero al 16 de febrero se exportaron casi 20.000 toneladas menos que en el mismo período del año pasado, 56.348 toneladas contra 75.869 toneladas. El precio de la tonelada exportada fue de US$ 3.486, un 1,6% más que un año atrás (US$ 3.430 la tonelada).

En carne ovina, tanto el precio como el volumen exportado fueron menores que un año atrás. El volumen exportado al 23 de febrero fue de 2.297 toneladas, un 7,6% menos que las 2.487 toneladas de un año atrás. Y el precio de exportación fue 7,2% inferior en la comparación interanual (US$ 4.306 la tonelada contra US$ 4.640 la tonelada).