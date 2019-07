El Club de Tobi se reunió para elegir vicepresidenta

El domingo de noche Carolina Cosse abandonó el tono calmo y monocorde que había adoptado como estrategia de campaña y dijo, apenas se empezaban a conocer las cifras de las internas: “Si fuera posible tener la fórmula presidencial esta noche sería maravilloso”. Luego fue más allá y afirmó que esa fórmula debía ser paritaria y “salir de los cuatro precandidatos que hicieron el esfuerzo en la contienda interna”. Cosse estaba diciendo con pelos y señales que la candidata a vicepresidenta natural era ella.

Sus declaraciones y gestos fueron rápidamente criticados en filas frenteamplistas. Que se lo apuraba al candidato. Que no era momento de hablar de ese tema. Que se atentaba contra la unidad del partido. Cosse actuó como deben –según los expertos que estudian las brechas de género– actuar las mujeres que apuestan a lograr cambios y confían en su capacidad para llevarlos adelante: dijo claramente lo que quería y consideraba justo.

Lo que pasó en la semana demuestra que no solo no se la escuchó sino que se la trató, de nuevo, de manera rayana con la discriminación. La paradoja es evidente: en una semana donde no se paró de hablar de mujeres, fórmulas paritarias y equidad, la mujer con votos que reclamaba ser candidata a vice, no fue elegida.

Si Cosse es o no la mejor candidata para el Frente Amplio y la mejor compañera para Daniel Martínez presidente es otra discusión y todos los matices están permitidos. Pero es una discusión independiente a su derecho a reclamar su lugar en la fórmula. Martínez decidió según su mejor entender, y el tiempo puede demostrar que hizo bien en pescar fuera de la pecera tradicional del Frente Amplio, pero olvidó que dejaba por el camino a la única mujer entre 28 precandidatos, y la única de su partido con votos propios.

¿Hubiera decidido lo mismo si el segundo más votado era el también precandidato Óscar Andrade y si las decisiones previas del FA no lo comprometían a buscar una mujer? Si Andrade pataleaba su protesta hubiera tenido más eco y además, de pique, su reivindicación no hubiera sido tan criticada como la de Cosse. Porque las mujeres que protestan hacen berrinches. Y los hombres que protestan muestran su fuerza y compromiso a la hora de encarar un proyecto.

Cosse es ingeniera, fue presidenta de Antel y ministra de Industria, todos ambientes en los que los hombres dominan las cúpulas. Como jerarca ha sido bien valorada por sus allegados y personal de confianza y criticada con fuerza por la oposición y por integrantes de su propio partido no solo por decisiones como la construcción del Antel Arena, sino también por su estilo de liderazgo firme/autoritario, según lo califiquen defensores o críticos.

Durante la campaña, esa voz “dura” (el estereotipo de la mujer modosa se mantiene sí, a pesar de todas las luchas feministas) fue amainada por una estrategia propia que buscó no confrontar, sobre todo a la interna de su partido. La imagen de la precandidata en el debate con Larrañaga no fue casualidad: blusa clara, pelo recogido, voz controlada, sonrisas calmas. Basta comparar la Cosse del debate con la Cosse preinternas para darse cuenta de que hubo un reajuste, que también incluyó el “eso no se lo voy a contestar”. La Cosse preinternas supo confrontar con calma pero con firmeza.

Si se juzga por la historia y las actitudes ante las mujeres, los estrategas de Cosse tal vez tomaron la decisión correcta: evitar confrontaciones por parte de una mujer que venía con fama de “salada”. A juzgar por los resultados, no tanto. Quedó segunda en las internas pero a pocos pasos de quien en las encuestas estaba en claro tercer puesto. Y no consiguió colarse en la fórmula ni a fuerza de votos ni a fuerza de “buenos modos” (entendidos como no dar problemas).

En “ese asunto de la mujer” (el expresidente José Mujica se lució esta semana con sus declaraciones) decidieron sobre todo los hombres, lo cual no debería llamar la atención si se considera que las cúpulas políticas siguen siendo coto de caza masculino. Eso quedó claro incluso en la eficaz estrategia que eligió el candidato blanco electo, Luis Lacalle Pou. El domingo de noche confirmó veloz, y con la garantía de la diferencia de votos que consiguió sobre Juan Sartori, que su compañera de fórmula era Beatriz Argimón. La actual presidenta del Directorio blanco cuenta con antecedentes más que sobrados para ocupar ese cargo, pero su lugar en la fórmula fue consecuencia directa de la voluntad unívoca del líder.

Por otra parte, la realidad es que buena parte de las mujeres políticas frenteamplistas mantuvieron silencio, sobre todo durante los primeros días de las idas y venidas. Un silencio a prueba de toda sororidad. ¿Lucía Topolansky, actual vicepresidenta y referente clara del sector que apoyó a Cosse, salió acaso a respaldarla? Solo cuando la danza de nombres se estaba convirtiendo en una comparsa, salieron algunas voces con un toque de indignación.

Las feministas habituales, entendiendo por tales a quienes más se han manifestado públicamente sobre temas relacionados a una causa tan amplia como la vida misma, también mantuvieron un silencio sepulcral. No salieron a felicitar a los blancos por haber elegido inmediatamente a una mujer como candidata. Ni salieron a apurar a Martínez para que le diera el sí a la mujer más votada de su partido.

Todo lo anterior no hace a Cosse una víctima ni una candidata perfecta a la vicepresidencia, pero sí demuestra que el Club de Tobi vive y lucha, que su convocatoria sigue siendo alta y que sus socios son hombres y mujeres. Cuando Martínez presentó en sociedad a Graciela Villar, su nueva compañera de fórmula, destacó sus “serenas características”. Lo que se vio y escuchó en su primera aparición pública está lejos de cualquier serenidad, al menos modosa. Queda en manos de Villar hacerse un lugar en el Club de Tobi o meter baza para intentar transformarlo en el Club de Lulú… y Tobi.