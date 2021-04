El consejo de Suárez para su amigo Messi, quien tiene que definir su futuro en Barcelona

Luis Suárez brindó una entrevista a TV3 de España y le preguntaron sobre el futuro de Leo Messi, quien termina este año el contrato que lo une con Barcelona. Desde el año pasado hay rumores de que Messi continuará su carrera en otro lugar.

Sobre esto, el delantero uruguayo señaló: “Si Messi me pregunta, como amigo, le diría que no le veo en otro lugar que no sea el Barça, no sería bueno para él”. Y agregó que “la decisión la tiene que tomar él”.

Consultado su punto de vista sobre el futuro de Messi, Suárez explicó que “lo mejor sería tener un final de carrera de tres, cuatro, cinco o seis años en el lugar donde has sido más feliz. El Barça es el equipo que le ha dado todo y él también lo ha dado todo por el Barça”.

Las familias Suárez y Messi de vacaciones

Suárez llegó a Barcelona en 2014 y desde entonces entabló una relación de amistad con Messi. Adentro de la cancha formaron un ataque sensacional (también junto a Neymar, hasta que se fue al PSG) y afuera compartieron vacaciones, emprendimientos empresariales y una gran relación.

El año pasado Barcelona resolvió no renovar el contrato de Suárez y eso generó un enorme malestar en Messi, además de la mala campaña del equipo deportivamente y otras decisiones del club que no le agradaron.

El famoso burofax

Por ese motivo en agosto de 2020 el argentino comunicó al club a través de un burofax que quería "rescindir unilateralmente" su contrato, aunque después de varias negociaciones y la cláusula de rescisión de US$ 828 millones que había que pagar, Messi decidió quedarse a terminar su vinculación.

El contrato que está vigente vence el 30 de junio y en enero de este año, el diario El Mundo develó la cifra que cobró el argentino en las últimas cuatro temporadas: 555 millones de euros.

Instagram

Suárez y Messi en la despedida del uruguayo del club

Pese a que cada vez son más las voces que dicen que Messi debe continuar en Barcelona, el argentino sigue sin hacer ninguna declaración respecto a su futuro y todo es una incógnita. El presidente Joan Laporta está en contacto con el padre del argentino, con el que tiene una buena relación, para conseguir que el camino de Leo con la camiseta azulgrana siga en las próximas temporadas.